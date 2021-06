Vīnē atsākas sarunas par Irānas kodolpakta glābšanu

Pasaules lielvaru un Irānas pārstāvji dienu pēc tam, kad par Irānas prezidenta vēlēšanu uzvarētāju tika pasludināts ultrakonservatīvais Ebrahims Raisi, Vīnē atsāk sarunas par 2015. gada kodolpakta glābšanu.

Svētdienas tikšanās ir kārtējā sanāksme kopš aprīļa regulāri notiekošajās diskusijās, kas tiek rīkotas ar mērķi panākt, ka ASV atgriežas starptautiskās sabiedrības un Teherānas kodolpaktā, bet Irāna atsāk ievērot tā prasības.

Kā norādīja sarunvedēji, nav sagaidāms, ka Irānas vēlēšanu iznākums ietekmēs sarunas, kaut gan atbilstoši izplatītam viedoklim ultrakonservatīvā Raisi nostāja ir atšķirīga no līdzšinējā Irānas prezidenta Hasana Ruhani mērenākajām pozīcijām.

Pēc svētdienas sanāksmes, noslēdzot sesto sarunu kārtu, procesā būs pauze, un delegāti atgriezīsies uz savām galvaspilsētām, sacīja Irānas sūtnis ārlietu ministra vietnieks Abass Aragči.

"Mēs šobrīd esam tuvāk vienošanās panākšanai nekā agrāk. Bet tas nav viegls uzdevums - pārvarēt attālumu, kas patlaban šķir mūs un vienošanos," Irānas nacionālajai televīzijai sacīja sūtnis.

"Šobrīd ir skaidrs, kuras jomas, kuri soļi ir iespējami un kuri nav. Tāpēc šis ir laiks, lai visas puses - īpaši mūsu kolēģi - spētu pieņemt galīgo lēmumu," norādīja Aragči.

Viņš izvairījās prognozēt, cik ilga būs gaidāmā pauze.

Svētdienas sanāksmē tiks izlemts par procesa turpmāko ceļu, sestdien tviterī pauda Krievijas sūtnis Mihails Uļjanovs.

"Vienošanās par kodolpakta atjaunošanu ir aizsniedzamā attālumā, bet tā vēl nav līdz galam izstrādāta," norādīja diplomāts.

Vienošanās, ko Irāna 2015. gadā parakstīja ar ASV, Lielbritāniju, Ķīnu, Franciju, Vāciju un Krieviju, apņemoties ierobežot savu kodolprogrammu apmaiņā pret sankciju atvieglošanu, atrodas uz sabrukuma robežas kopš 2018. gada, kad toreizējais ASV prezidents Donalds Tramps nolēma, ka Vašingtona no šā līguma izstāsies un atjaunos sankcijas pret Irānas ekonomiku. Pēc ASV lēmuma arī Irāna sāka atkāpties no pakta saistību izpildes, bet vairākkārt solījusi atsākt to ievērot, ja ASV atcels sankcijas.