Visā Kazahstānā izsludināts ārkārtējais stāvoklis; prezidents pieprasījis ODKB palīdzību 'agresijas' novēršanai

Pēc tam, kad gāzes cenu pieauguma izraisītie protesti pārauguši sadursmēs ar drošības dienestiem un grautiņos, visā Kazahstānā trešdien izsludināts ārkārtējais stāvoklis.

Atsaucoties uz Kazahijas televīzijā pārraidīto paziņojumu, par to vēsta Krievijas ziņu aģentūras.

Iepriekš ārkārtējais stāvoklis bija izsludināts galvaspilsētā Nursultanā, Almati pilsētā un apgabalā, kā arī Manghistau apgabalā, bet visā valstī tika bloķēts internets un mobilo telefonu sakari.

Tagad ārkārtējais stāvoklis attiecināts uz visu valsti un paliks spēkā līdz 19. janvārim, vēsta telekanāls "Khabar 24".

Tiks ierobežota kustības brīvība, tostarp transports un aizliegti masu pasākumi, kā arī ģimenes rituāli, ka saistīti ar bērna piedzimšanu, kāzām un nāves gadījumiem, ziņo "Khabar 24".

Telekanāls skaidro, ka ierobežojumi ieviesti, lai risinātu esošās problēmas "sabiedriskās drošības garantēšanā, likuma un kārtības atjaunošanā un pilsoņu tiesību un brīvību aizsardzībā".

Ārkārtējā stāvokļa ietvaros noteikta arī komandantstunda no plulksten 23 līdz pulksten 7.

Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs trešdien paziņojis, ka vērsies Krievijas kontrolētajā bijušo PSRS valstu militārajā aliansē jeb Kolektīvās drošības līguma organizācijā (ODKB) ar lūgumu sniegt palīdzību "teroristu" organizēto protestu apspiešanā.

"Šodien lūdzu ODKB valstu vadītājiem palīdzēt Kazahstānai pārvarēt šos terorisma draudus," uzstājoties valsts kontrolētajā televīzijas kanālā "Habar 24", pavēstīja Tokajevs, piebilstot, ka "teroristu bandas", kas vada protestus, "tikušas nopietni sagatavotas ārzemēs".

Prezidents uzsvēra, ka tādējādi masu protesti, kas pārņēmuši visu valsti, esot uzskatāmi par "agresijas aktu".

Kā ziņots, protesti pret sašķidrinātās gāzes cenu straujo kāpumu sākās svētdien Žanaezenā, valsts dienvidrietumos.

Protesti nākamās dienās pārņēma visu Kazahstānu, un līdztekus ekonomiskajām prasībām sāka parādīties arī politiskās prasības. Protestētāji cita starpā pieprasa Nazarbajeva un viņa klanu pilnīgu aiziešanu no valsts vadības.

Otrdien Almati sākās sadursmes starp protestētājiem un drošības spēkiem, kas turpinās arī trešdien.

Lai gan varasiestādes paziņojušas par gāzes cenu pazemināšanu līdz agrākajam līmenim un trešdienas rītā atkāpusies arī valdība, nemieri turpinās un protestētāji ielauzušies Almati pilsētas administrācijas ēkā, kā arī valsts prezidenta rezidencē. Abas ēkas aizdedzinātas.

Protestētāji ielauzušies arī Aktobes administrācijas ēkā.

Demonstranti sapulcējušies arī pie Kostanajas, Petropavlovskas un Pavlodaras pilsētu administrāciju ēkām.

Pēcpusdienā tika saņemtas ziņas, ka protestētāji ieņēmuši arī Almati lidostu, kur izdemolējuši beznodokļu veikalu un terminālu.

Almaty airport now. Video posted on telegram by Orda_KZ. pic.twitter.com/OWype7gvCU