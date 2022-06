Visi galvenie tilti pār Siverskijdonecas upi ir sagrauti, ziņo Lielbritānija

Visi galvenie tilti pār Siverskijdonecas upi, kas savieno Severodoneckas pilsētu un Ukrainas kontrolēto teritoriju, tagad, visticamāk, ir iznīcināti, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Ukrainai, visticamāk, ir izdevies izvest lielu daļu savu kaujas vienību, kas sākotnēji kontrolēja Severodonecku. Situācija joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta Ukrainas spēkiem un civiliedzīvotājiem, kas palikuši uz austrumiem no upes.

Tā kā tilti ir iznīcināti, Krievijai tagad būs vai nu jāveic upes šķērsošanas operācijas, vai jāvirzās uz priekšu pa flangiem, kuros līdz šim progress nav panākts. Okupantiem tas būs jādara, lai taktiskos ieguvumus pārvērstu operatīvās priekšrocībās, norāda britu ministrija.

Kā apgalvojušas Ukrainas varas iestādes, dažas Krievijas bataljona taktiskās grupas (BTG) — parasti tajās ietilpst aptuveni 600 līdz 800 karavīru — ir spējušas pulcēt tikai 30 karavīrus.

Abām pusēm, kas cīnās stratēģiski nozīmīgajās pilsētās, frontes līnijas kaujās, visticamāk, piedalās skaitliski mazākas vienības. Kā raksta britu izlūki, dažas no Krievijas stiprajām pusēm, piemēram, pārsvars tanku skaita ziņā, šādā karadarbībā kļūst mazāk nozīmīgas. Tas varētu izskaidrot arī okupantu lēno progresu.

