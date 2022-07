WSJ: Krievija pārvērš Zaporižjas AES par militāru bāzi

Krievijas okupācijas karaspēks Ukrainā pārvērš tā ieņemto Zaporižjas AES par militāru bāzi frontes tuvumā, ziņo ASV laikraksts "Wall Street Journal" (WSJ).

Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijas atrodas trīs līdz četru kilometru attālumā no Zaporižjas AES Dņepras upes otrā krastā, bet Ukrainas spēki nevar uzbrukt Krievijas spēku pozīcijām Zaporižjas AES, lai netrāpītu kodolreaktoriem.

WSJ ziņo, ka Krievijas spēki jūnijā izvietoja AES teritorijā reaktīvās zalvju uguns sistēmas "Smerč" un "Grad", kā arī tankus un bruņutransportierus. Zeme ap staciju ir izvagota tranšejām.

Krievijas valsts uzņēmuma "Rosatom" speciālisti ir izveidojuši savu bāzi apsargātā bunkurā zem AES.

"Šķiet, ka šis ir viens no krievu taktikas paņēmieniem - paņemt kritiskas infrastruktūras objektu un izmantot to par vairogu," sacīja bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Andrijs Zahorodņuks. "Mēs negrasāmies ieņemt staciju triecienā. Vienīgais veids ir to aplenkt, ieņemt apkārtējos rajonus un pieprasīt okupantiem aiziet."

Zaporižjas AES darbinieki un viņu ģimenes WSJ žurnālistiem pauda satraukumu, ka augošā AES militarizācija var novest pie jaunas kodolkatastrofas.

Zaporižjas AES atrodas vairāk nekā 500 Krievijas karavīru, kas tur izvietojuši smagās artilērijas baterijas un mīnējuši ar kājnieku mīnām teritoriju gar ūdenskrātuves krastu. Ūdens no šīs ūdenskrātuves tek izmantots sešu kodolreaktoru dzesēšanai.