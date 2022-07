Zelenskis atkārtoti pieprasa Rietumiem modernas pretraķešu aizsardzības sistēmas

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdienas videouzrunā atkārtoti pieprasījis Rietumiem paātrināt ieroču piegādes, īpaši uzsverot nepieciešamību pēc modernām pretraķešu aizsardzības sistēmām.

Līdz gada beigām pasargāt valsti no Krievijas raķešu triecieniem ir viens no svarīgākajiem Ukrainas valdības uzdevumiem, norādīja Zelenskis.

"Taču šī uzdevuma izpilde ir atkarīga ne tikai no mums, bet arī no mūsu fundamentālo vajadzību izpratnes no mūsu partneru puses," piebilda prezidents.

Viņš norādīja, ka "teroristu darbībā velti meklēt loģiku" un ka Krievijas armijai ir tikai viens uzdevums - "laupīt cilvēku dzīvības, iebiedēt cilvēkus".

"Tāpēc pat dažas dienas bez gaisa trauksmes šķiet kā terora sastāvdaļa," piebilda Zelenskis.

Ukrainas uzdevums ir jau šogad nodrošināt iedzīvotājiem pamataizsardzību pret Krievijas raķešu triecieniem, vakara uzrunā tautai paziņoja Zelenskis.

Prezidents pavēstīja, ka Krievijas karaspēks otrdien atkal apšaudījis Sumu, Dnipropetrovskas un Mikolajivas apgabalus, bet daļu raķešu notriekuši pretgaisa aizsardzības spēki. Ņemot vērā katru dienu notiekošās valsts apšaudes, viņš uzsvēra, ka varas iestādes katru dienu cenšas kāpināt diplomātisko aktivitāti, lai Ukraina saņemtu mūsdienīgas un pietiekamas pretraķešu sistēmas.

"Tas ir maksimālais uzdevums mūsu valstij - jau šogad sniegt pamata drošību ukraiņiem, pamataizsardzību pret raķešu triecieniem. Bet šī uzdevuma izpilde ir atkarīga ne tikai no mums, bet arī no partneru izpratnes par mūsu pamatvajadzībām," sacīja Zelenskis.

Viņš piebilda, ka ir kontaktējies ar Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu un pateicies par drošības atbalsta palielināšanu Ukrainai par vēl 100 miljoniem britu mārciņu, kas papildina aizsardzības atbalsta paketi viena miljarda mārciņu apmērā.

Zelenskis piebilda, ka Krievijas armija neietur nekādas pauzes, tāpēc ukraiņi reģionos nedrīkst atslābt gaisa trauksmju neesamības dēļ.