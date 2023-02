Zelenskis ieradies Londonā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien, 8. februārī, ieradies Londonā, kur tiekas ar Lielbritānijas premjerministru Riši Sunaku, vēsta raidsabiedrība BBC.

Šī ir pirmā Ukrainas prezidenta vizīte Londonā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma.

Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.