Zelenskis: mēs neliksimies mierā, kamēr krievu slepkavas nesaņems pelnīto sodu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņojis, ka, neskatoties uz visām ukraiņu pārciestajām grūtībām aizvadīto 12 mēnešu laikā, 2023. gads būs Ukrainas uzvaras gads.

Šodien aprit gads, kopš Krievija, turpinot jau 2014.gadā sākto agresiju, sāka plašu, pilna apmēra militāru iebrukumu Ukrainā.

"24. februārī miljoni no mums izdarīja izvēli. Nevis balto karogu, bet zili dzelteno. Nevis bēgšanu, bet stāšanos pretī. Pretošanos un cīnīšanos," tviterī norādīja Ukrainas prezidents.

"Tas bija sāpju, bēdu, ticības un vienotības gads. Un šajā gadā mēs palikām neuzvarami. Mēs zinām, ka 2023. gads būs mūsu uzvaras gads," paziņoja Zelenskis.

