Zelenskis: pārtraukt Mariupoles blokādi bez tankiem un lidmašīnām nav iespējams

Pārtraukt Krievijas karaspēka īstenoto Mariupoles blokādi bez lidmašīnām un tankiem nav iespējams, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un aicināja piegādāt šādu bruņojumu Ukrainai.

Viņš atgādināja, ka Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba un aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs sestdien Varšavā tikās ar ASV prezidentu Džo Baidenu, valsts sekretāru Entoniju Blinkenu un aizsardzības ministru Loidu Ostinu.

"Kā man ziņoja, sarunās tika apspriestas arī šis vitāli svarīgās intereses. Tika runāts par to, kas mums patiešām vajadzīgs, kamēr turpinās šis pingpongs - kam un kā mums jānodod lidmašīnas un citi aizsardzības instrumenti. Ukraina nevar notriekt Krievijas raķetes ar bisēm un ložmetējiem, kuru piegādēs ir pārāk daudz, bet pārtraukt Mariupoles blokādi nav iespējams bez pietiekama daudzuma tanku, citas bruņutehnikas un to noteikti nevar bez lidmašīnām, to zina visi Ukrainas aizstāvji. To zina visi Mariupoles aizstāvji. Zina tūkstošiem cilvēku (..), kuri tur mirst blokādē," sacīja Zelenskis videouzrunā, kas ierakstīta sestdienas vakarā.

Viņš uzsvēra, ka to zina arī Savienotajās Valstīs, zina visi Eiropas politiķi.

"Mēs esam pateikuši visiem. Un tas ir jāzina, cik vien iespējams, drīz un vairāk cilvēkiem uz Zemes. Lai visi saprastu, kurš un kāpēc vienkārši nobijās novērst šo traģēdiju. Vienkārši nobijās pieņemt lēmumu," teica Zelenskis.

Kuleba pēc tikšanās ar ASV amatpersonām norādīja, ka ASV puse vairs nav iebildusi pret ieceri Ukrainai nodot Polijas bruņojumā esošās padomju ražojuma iznīcinātājlidmašīnas.

"Cik mēs varam secināt, bumba tagad ir Polijas pusē," teikts Kulebas rakstiskā komentārā aģentūrai AFP.

Jau ziņots, ka Varšava bija ierosinājusi savu iznīcinātāju "MiG-29" nosūtīšanu uz ASV Ramšteinas aviobāzi Vācijā, lai ASV tos tālāk nogādātu Ukrainā. Ostins Polijas aizsardzības ministram Mariušam Blaščakam marta pirmajā pusē paziņoja, ka Vašingtona nevēlas iesaistīties šādā plānā.