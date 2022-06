Zemestrīcē Afganistānā bojāgājuši vismaz 1000 cilvēki

Zemestrīcē, kas naktī uz trešdienu skārusi vairākus Afganistānas pierobežas rajonus ar Pakistānu, gājuši bojā vismaz 1000 cilvēku, bet ne mazāk kā 1500 cilvēku guvuši savainojumus, ziņo Leta, atsaucoties uz talibu administrācijas amatpersonu sacīto.

Zemestrīce notika agrā trešdienas rītā pēc vietējā laika. Tās epicentrs bija netālu no Hostas pilsētas uz dienvidiem no galvaspilsētas Kabulas, raksta portāls "The Guardian".

Afganistānas dienvidaustrumus skārusi 6,1 magnitūdas stipra zemestrīce, iepriekš vēstīja britu raidsabiedrība BBC.

Uz vietām, kurās zemestrīce bija radījusi postījumus, glābšanas vienības tika nogādātas ar helikopteru.

ANO humānās palīdzības koordinators Afganistānā Ramizs Alakbarovs paziņoja, ka zemestrīce sagrāvusi apmēram 2000 ēku, ziņo Leta. Vietējās amatpersonas uzskata, ka cietušo skaits turpinās augt, jo valdība nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

Savukārt starptautiskās palīdzības sniegšanu kavē apstāklis, ka valdību, ko izveidojuši talibi, kas varu Afganistānā sagrāba pagājušā gada augustā, vairākums starptautiskās sabiedrības joprojām neatzīst.

Pēdējo 10 gadu laikā valstī zemestrīcēs gājuši bojā vairāk nekā 7000 cilvēku, ziņo ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs. Gadā zemestrīcēs vidēji Afganistānā mirst 560 cilvēku.