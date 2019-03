Ziemeļkoreja varētu gatavoties ballistisko raķešu palaišanai, liecina satelītattēli

Satelīta attēli no objekta netālu no Phenjanas liecina, ka Ziemeļkoreja varētu gatavoties ballistisko raķešu vai kosmiskā aparāta palaišanai, sestdien, 9. martā, raksta raidorganizācija BBC.

Aktivitātes pieaugums novērots ap Sanumdongas objektu, kur Ziemeļkoreja iepriekš ražojusi lielāko daļu savu ballistisko raķešu.

Attēlos redzamas automašīnas un kravas automašīnas, kas novietotas blakus objektam. Tāpat ir redzami arī dzelzceļa vagoni un celtņi, ziņoja ASV Nacionālais publiskais radio (NPR).

Apkopojot visas detaļas un pēc attēlu analīzes izdarot secinājumus, "patiesi šķiet, ka Ziemeļkoreja būvē raķeti," komentējis Midlberi Starptautisko pētījumu institūta pētnieks Džefrijs Lūiss.

Jau iepriekš ziņots, ka, balstoties uz satelītattēliem, ASV eksperti secinājuši, ka Ziemeļkorejas galvenais satelītu palaišanas centrs pašreiz tiek atjaunots un jau spējīgs darboties. Kims pagājušajā gadā solīja slēgt šo centru.

Piektdien ASV prezidents Donalds Tramps teica, ka "būs vīlies", ja Ziemeļkoreja atsāktu ieroču testēšanu.

JUST IN: North Korea may be preparing to launch a missile or space rocket, based on satellite images shared exclusively with NPR. https://t.co/OllSw7ZYHf