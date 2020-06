Ziņojums: 2019. gadā 79,5 miljoni cilvēku bija spiesti pamest mājas

79,5 miljoni cilvēku pērn bijuši spiesti pamest mājas karadarbības, vajāšanas un cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, atsaucoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Augstā komisāra bēgļu jautājumos jaunāko ziņojumu, raksta portāls "Politico".

Iepriekš tik augsts skaits nav fiksēts. 2018. gadā cilvēku skaits, kuri bija spiesti pamest mājas, bija par aptuveni deviņiem miljoniem mazāks, savukārt 2010. gadā šo cilvēku skaits bija 41 miljons.

"Viens procents pasaules iedzīvotāju - jeb viens no 97 cilvēkiem - tagad ir bijis spiests pārvietoties," teikts ziņojumā.

No konfliktiem, kas 2019. gadā notika pasaulē, Sīrijas pilsoņu karš izraisīja lielāko starptautisko bēgļu un patvēruma meklētāju skaitu. Vairāk nekā divas trešdaļas no visiem bēgļiem nākuši no piecām valstīm - Sīrijas, Venecuēlas, Afganistānas, Dienvidsudānas un Mjanmas.