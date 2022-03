Baltkrievi Krievijas iebrukumu Ukrainā neatbalsta. Viņi nesaprot, kāpēc vajadzētu piedalīties karā un kāpēc diktators Aleksandrs Lukašenko vēlas viņus tajā ievilkt, sarunā ar "Delfi" sacīja domnīcas "Atlantic Council" nerezidējošā līdzstrādniece, pieredzējusī baltkrievu neatkarīgā žurnāliste Hanna Ļubakova.

"Tas ir Kremļa karš pret Ukrainu, kāpēc lai baltkrievi vēlētos iesaistīties?" viņa raksturo noskaņojumu valstī un atsaucas uz domnīcas "Chatham House" izpētīto, kas parādot, ka vien 3% iedzīvotāju atbalsta Baltkrievijas iesaistīšanos karā. Precīzāki aptaujas dati tiks publicēti tuvāko divu nedēļu laikā.

Ir ziņas no avotiem Baltkrievijā, žurnālistiem un karavīriem, ka vispārējais noskaņojums ir pret dalību Putina karā, viņa stāsta. "Arī vienkāršie cilvēki to vienkārši nevēlas. Jūs droši vien atceraties izkārtnes referendumu par grozījumiem konstitūcijā, uz to devās tūkstošiem cilvēku. Tieši došanās uz balsošanas iecirkņiem bija vienīgā iespēja lielākiem protestiem, tas tūliņ tika izmantots. Kopumā arestēja ap 1000 demonstrantu. Tas skaidri parāda valsts pozīciju: jebkurš pretkara mītiņš tiks nekavējoties apspiests."