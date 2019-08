Lucavsalā notiks 'Magnetic Latvia' jauno Latvijas uzņēmēju produktu tirgus

No attīstoša koka rotaļu namiņa un ūsu vaska līdz telpu pieelpojuma noteicējam un ēdamiem sejas krēmiem – 28 jaunie Latvijas uzņēmēji no 30. augusta līdz 1. septembrim pulcēsies otrajā Magnetic Latvia Biznesa inkubatoru tirgū, demonstrējot neparastas lietas aizraujošai ikdienai, kas top 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā. Tirgus notiks Rīgā, Lucavsalā, inovāciju un tehnoloģiju festivāla iNOVUSS ietvaros, un ieeja tajā – bez maksas.

Nav tādas nozares, kur nevarētu rast iedvesmu jaunradei. Latvijas biznesa inkubatoros top gan pārtikas produkti, gan apģērbi un kosmētika, mēbeles un dizaina priekšmeti, tehnoloģijas dzīves telpas uzlabošanai un preces bērniem. Tas, kas vieno visus jaunos uzņēmējus, ir neierasts skats uz ierastām lietām un neordināras idejas, kā uzlabot mūsu ikdienu un dzīves telpu – lai kas mēs katrs sirdī būtu.

Modei un skaistumam

Biznesa inkubatoru tirgū ikviens interesents varēs uz savas ādas izjust "Be-with" apģērbu īpašo pieskārienu, kā arī pielaikot sievišķīgos un oriģinālos lietusmēteļus no "RainSisters" un "Colorfall". Saglabāt latvisko kodu mūsdienīgā izpildījumā palīdzēs "Idyllo" lina izstrādājumi, bet vasaras apģērbu zīmols "ERICRAFT" ļaus saglabāt saulainu noskaņojumu arī pelēkā laikā. To visu greznos "KAISME dizains" keramikas rotas un "PETit accessories" – rokām darinātas rotas, kuru galvenais izejmateriāls ir PET plastmasas pudeles. Visbeidzot, to, kas citu acīm nav jāredz, varēs noglabāt "ZEL&K" dabiskās ādas somās, savukārt dabiskus sejas ādas kopšanas līdzekļus ar homeopātiju un iekšķīgu-ārīgu pieeju piedāvās "Inex" cosmetics.

Smalkiem kungiem un īsteniem pirātiem

Foto: Publicitātes foto

Lai stiprie būtu arī skaisti, kungi Biznesa inkubatoru tirgū varēs iepazīties ar "Silmachy remedies" – dabisku, rokām gatavotu kosmētiku bez pievienotiem konservantiem, stabilizatoriem un biezinātājiem bārdas un ūsu kopšanai, skūšanās produktus, roku, lūpu balzāmus un šampūnziepes matu un/vai bārdas mazgāšanai.

Gadžetu medniekiem

Jauno tehnoloģiju un veselīga dzīvesveida piekritēji tirgū tiks aicināti iepazīties ar CO2 monitoru "Maple" – iekštelpu CO2 koncentrācijas jeb pieelpojuma līmeņa noteikšanas mērierīci ikdienas lietošanai mājās, birojā vai sabiedriskajās telpās. Tāpat varēs pielaikot "EventFrame" inovatīvu koka rāmi digitālo displeju ierāmēšanai – digitālajām fotogrāfijām, interaktīvām aplikācijām, kā arī reklāmām un prezentācijām tirdzniecības vietās vai izstādēs.

Bērniem un vecākiem

Tirgū būs arī 21. gadsimta rotaļlietas 21. gadsimta bērniem – "Steam Education" programmēšanas un robottehnikas prasmes attīstoši konstruktori un attīstošā koka rotaļu māja bērniem "LiL HOUSE". Izglītojošs koka aktivitāšu dēlis "Beloved boards" priecēs pašus mazākos.

Foto: Publicitātes foto

Līdzsvara platformas "Barboleta" palīdzēs iesaistīt ķermeņa koordināciju, līdzsvaru un emocijas mācību vielas apguvē.

Tāpat varēs iepazīties ar "Cosmograph" ekoloģiskajām zīmēšanas rotaļlietām gan pieaugušajiem, lai atrastu jaunas iedvesmas un pilnveidotu zīmēšanas pieredzi, gan bērniem, lai attīstītu motoriku un iegūtu jaunas zīmēšanas prasmes. Tirgus apmeklētāji varēs atklāt ierobežota daudzuma kolekcijas apģērbu no "PINclothing", kas piedāvā praktiskas, svinīgas kleitas ar smaidu raisošu dizainu jaunām dāmām. Savukārt jaundzimušajiem un pirms laika dzimušiem bērniņiem radīti "Forgaminnt KIDS" apģērbi no inovatīva dzintara pavediena un mīkstās rotaļlietas no ekoloģiskiem materiāliem.

Gardēžiem

Kā īstā tirgū, arī šajā Biznesa inkubatoru saietā būs pieejami jauni produkti, kurus izgaršot, piemēram, smadzeņu enerģijas batoniņi "BrainBerry", bezglutēna konditorejas "Dabas dimanti" izstrādājumi no Latvijas dārzeņiem un ogām, "ABRA" veselīgie saldumi un "PUPUCHI" cūku pupu uzkodas, kas ir spēcīgi konkurenti ierastajiem čipsiem.

Foto: Publicitātes foto

Pašmāju tējas rituālus aicinās izbaudīt rokām plūktu premium ziemeļu augu tēju zīmols "PLŪKT" un kopā ar Latvijas zinātniekiem izstrādātā "D'Tea". Bet ar kafijas aromātiem vilinās pirmā "specialty" kafijas grauzdētava no Latgales "KUUP" un "Curonia" kafijas grauzdētava.

Dizains telpai un cilvēkam

Tirgū varēs aplūkot "Wood&Stories" dizaina koka priekšmetus un "Ericraft" dizaina apģērbu un darba apģērbu apdruku.

Šos un citus mūsdienīgus un inovatīvus produktus meklējiet augusta izskaņā Lucavsalā, bet vairāk par biznesa inkubatoru tirgus uzņēmumiem jaunrades festivālā "iNOVUSS" uzziniet šeit.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.