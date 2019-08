Mini-MBA – jaunas izaugsmes perspektīvas tavam uzņēmumam

Nepieciešams attīstīt jaunus produktus, ieviest inovācijas vai ģenerēt jaunas idejas uzņēmuma tālākai attīstībai un veiksmīgai izaugsmei? Kā radoši atrast risinājumus, kādas metodes pielietot, lai sasniegtu nepieciešamo, kur meklēt iedvesmu un padomu? Kā inovatīvu ideju īstenot un sasniegt efektīvu rezultātu?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, mentoringu, kā arī iespēju smelties idejas no kursa biedriem, ir iespējams iegūt apmācībās. Līdz šim šādu iespēju ir izmantojuši jau 40 uzņēmumu darbinieku, kas pārstāv visdažādākās nozares un uzņēmumus, piemēram, "Tet", "Eco Baltia vide", "Tilde", "Novikontas Jūras koledža", "Tele2", "Catchbox", "Aerodium Technologies", "Atea Global Services", "Olainfarm" un citi.

Apmācību dalībnieki vēlējās ne vien izzināt jaunas metodes, bet arī savā ikdienas darbā efektīvi ieviest inovācijas, tādēļ piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) organizētās apmācībās, kuru mērķis ir piedāvāt inovatīvus biznesa rīkus, jaunus izaicinājumus un redzējumu, kā arī attīstīt līderības prasmes uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai.

Mini-MBA programma ir balstīta uz MBA konceptu, tas nozīmē, ka tajā iekļautas dažādas biznesa attīstībai svarīgas jomas un aspekti, piemēram, finanses, grāmatvedība, projektu un pārmaiņu vadība, psiholoģija, pārrunu vadība u.c. Mini-MBA programmas ietvaros studenti iegūst visaptverošu pārskatu par uzņēmējdarbību ar uzsvaru uz inovācijām un to ieviešanu dzīvē, kā arī par uzņēmējdarbības modeļu ģenerēšanas vadlīnijām. Vienlaikus studenti iemācās kritiski izvērtēt savu grupas biedru darbu, tīklojas un iegūst vērtīgu pieredzi no citiem grupas biedriem, kā arī mācās rast risinājumus sava uzņēmuma attīstībai, izstrādājot jaunu biznesa produktu vai procesu, izmantojot Stīva Blanka (Steve Blank) biznesa modeļa kanvu.

Veiksmīgas Mini-MBA absolvēšanas nosacījums studentiem ir izstrādāt savus projektus, kas tiek prezentēti žūrijai programmas noslēgumā. Izstrādātie projekti ietver visdažādākās tēmas – apkārtējās vides aizsardzību, aplikācijas, kas palīdz sevis uzturēšanu formā un pareizu ēšanu, tehniskas aplikācijas, kas sniedz modernus risinājumus gan uzņēmumiem, gan cilvēkiem, gan ar mākslu un foto saistītas aplikācijas, gan šokolādes atrakciju parku Rīgas centrā un navigācijas aplikācijas jūrniekiem.

Aldis Greitāns, RBS Mini-MBA programmas direktors: "Mūsdienās uzņēmumu veiksmīga attīstība ir kritiski atkarīga no to spējas ātri ieviest inovācijas. Tajā pašā laikā lielākā daļa mēģinājumu ieviest inovatīvus produktus vai pakalpojumus ir neveiksmīga vai nesasniedz plānotos mērķus. Tāpēc uzņēmumiem ir svarīgi veidot prasmes, kas ļauj sekmīgi attīstīt inovācijas. Mini-MBA ir domāts šādu prasmju veidošanai. Apmācības ir domātas dažādu organizāciju darbiniekiem, kas tieši iesaistīti inovāciju attīstībā – ekspertiem, vidējā vai augstākā līmeņa vadītājiem, vai uzņēmumu īpašniekiem, kas tieši iesaistās uzņēmumu darbībā. Apmācību laikā studenti sistemātiski strādā pie savās organizācijās svarīgu ideju attīstīšanas, vienlaicīgi lekciju un semināru veidā papildinot nepieciešamās zināšanas dažādās uzņēmējdarbības jomās."

Līdz pat 19. augustam uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, potenciālie vadītāji un uzņēmumu īpašnieki ar vismaz divu gadu pieredzi uzņēmējdarbībā un labām angļu valodas zināšanām var pieteikties Mini-MBA apmācībām. Apmācības notiek bez maksas. Sīkāka informācija LIAA tīmekļa vietnē.

Mini-MBA programma palīdz iedvesmot uzņēmējus, aicina izmantot inovācijas, lai piešķirtu izaugsmes perspektīvas maziem, vidējiem vai lieliem uzņēmumiem, tādējādi veicinot arī viņu konkurētspēju. Programma ir LIAA jaunievedums, viens no pēdējo pāris gadu veikumiem, līdzīgi kā inovāciju un tehnoloģiju festivāls "iNOVUSS". Vairāk par LIAA piedāvāto pakalpojumu klāstu inovāciju, tehnoloģiju pārneses un komercializācijas jomās un atbalstu jaunuzņēmumiem varēs uzzināt festivāla Biznesa terasē piektdien, 30. augustā, no plkst. 16.00-23.00, sestdien, 31. augustā, no plkst. 11.00-21.00 un svētdien, 1. septembrī, no plkst. 11.00 -16.00, kur uzņēmēju ērtībām tiks izveidoti trīs konsultāciju stendi: Ideja, Attīstība un Eksports.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.