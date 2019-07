Saruna par drosmi, naudu un skolas somu

Elviss ir 20 gadus vecs uzņēmējs, "AirBoard" vadītājs, kas Latvijā izstrādā dronu ar pasaulē lielāko celtspēju. 12 gadu vecumā izlēma nodarboties ar uzņēmējdarbību un 16 gadu vecumā sāka cīņu par juridisku pilngadību – pabeidza vidusskolu divos, nevis trijos gados, turklāt pēdējo divu gadu laikā pusi laika pavadījis vienā no vadošajiem biznesa akseleratoriem Kalifornijā "Boost VC" un vēlāk "Alchemist Accelerator", kur Elvisu personīgi mentorēja miljardieris Tims Dreipers. Slavenās biznesa konferences "Nordic Business Forum" rīkotāji Elvisu nominējuši kā vienu no Ziemeļeiropas top 25 uzņēmējiem, kas jaunāki par 25 gadiem.

Ar Elvisu tiksimies arī "iNOVUSS" festivālā, kur diskusijā "Mācies skaitīt naudu no mazotnes" turpināsim sarunu par biznesa izglītību, nākotnes profesijas izvēli, attieksmi pret naudu, uzņēmējdarbības prasmēm un to veidošanu. Sarunā piedalīsies gan gados jauni uzņēmēji, kuriem jau ir ko teikt par biznesu, gan pieredzējuši mentori. Diskusija norisināsies sestdien, 31. augustā, no plkst. 11:00 – 12:00 Naudas kvartālā.

Ieeja pasākumā būs bez maksas

