Ceļotāju drošība un palīdzības iespējas, atrodoties ārvalstīs

Aizvadītajā gadā gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju ir devušies ceļojumā ārpus valsts. Liela daļa ceļojumu tiek veikta individuāli vai kopā ar ģimeni, tādēļ ikviens ceļotājs aicināts iepazīties ar praktisku informāciju, kas jāzina un kā sagatavoties drošam ceļojumam pirms tas tiek uzsākts un kā rīkoties, ja nepieciešama palīdzība atrodoties ārvalstīs.

Lai sagatavotos ceļojumam, ar praktiskiem padomiem var iepazīties gan oficiālajās tūristiem paredzētajās vietnēs internetā, gan ceļojumu aģentūrās. Savukārt, Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv var iepazīties ar ceļotājiem noderīgu informāciju par ieceļošanas noteikumiem dažādās valstīs, drošības situāciju tajās un citu noderīgu informāciju. Gadījumos, ja nākas nokļūt nelaimē ārpus valsts un nepieciešama palīdzība ārkārtas situācijās, piemēram, pazaudēti dokumenti, vai notikusi cita nelaime – ceļotāji no Latvijas vienmēr aicināti sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu. Kā liecina Konsulārā departamenta apkopotie dati, pērn Konsulārās palīdzības nodaļas zvanu centrā tika saņemti ap 4000 zvanu un ap 400 e-pastu no ceļotājiem, kuriem bijis nepieciešams padoms vai palīdzība. Kā lielākais ieguvums no dalības ES pilsoņiem dažādu situāciju risināšanā ir profesionāla pārrobežu sadarbība speciālistu, iestāžu un valstu līmenī.

Konsulārais departaments Latvijā ikdienā velta uzmanību arī tam, lai ik gadu izglītotu un informētu ceļotājus, kuri vēlas doties uz ārvalstīm. Šogad, lai sekmētu zināšanas par drošu ceļošanu, sadarbībā ar partneriem uzsākta informatīva kampaņa "Ceļo droši" un tiek realizēta arī Eiropas Komisijas kampaņa par ikdienas profesionālo pārrobežu sadarbību, tostarp ar ceļošanu saistītos jautājumos.

„Drošs ceļotājs ir sagatavojies ceļotājs," atzīst Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa, atklājot informatīvo kampaņu „Ceļo droši" Valmierā. "Pārbaudīt sava ceļošanas dokumenta – pases vai eID – derīguma termiņu, noformēt ceļošanas dokumentus arī bērniem, apdrošināties, parūpējoties gan par EVAK, gan privāto ceļojumu apdrošināšanu. Tāpat ļoti būtiski ir uzturēt saziņu ar tuviniekiem mājās, turklāt ES tas notiek bez viesabonēšanas maksas. Šie ir paši vienkāršākie padomi, kam ikviens aicināts sekot, lai visi – gan pats ceļotājs, gan viņa tuvinieki – izvairītos no lieka satraukuma vai izdevumiem," uzsver G. Japiņa.

"Droša ceļošana ir tikai viens no drošības aspektiem, par ko rūpējas Eiropas Savienība un ko nodrošina dažādu dienestu sadarbība ne tikai vietējā, bet arī pārrobežu līmenī. Mūsu kampaņa – "ES – sargājam kopā" iepazīstina ar profesionāļiem, kas strādā, lai padarītu ikdienu drošu un pasargātu mūs no dažādām nepatikšanām, – vai tā būtu cilvēktirdzniecība, cīņa pret sliktas kvalitātes pārtiku, kiberuzbrukumi vai rūpes par mūsu dabas bagātību saglabāšanu un aizsardzību. Mēs ļoti bieži nepamanām šo cilvēku darbu un nenovērtējam, cik droša ir mūsu dzīve Eiropā. Ceram, ka šī kampaņa pamudinās cilvēkus vairāk novērtēt drošību savā ikdienā," akcentē Jeļena Ābola, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas daļas vadītāja.

Ceļotājiem no Latvijas radušos problēmjautājumus sadarbībā ar ES valstu kolēģiem ikdienā palīdz risināt Konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja Sandra Salmiņa-Šuke, viena no kampaņas "ES - sargājam kopā" vēstnesēm. "Tikai komandā, tostarp ar citiem kolēģiem ES un pasaulē, ir iespēja palīdzēt tūkstošiem cilvēku atrisināt būtiskas problēmas, kas neplānoti radušās ceļojuma laikā. Tā ir īpaša sajūta – palīdzēt, kaut neatrodies blakus!", savu darbu raksturo S.Salmiņa-Šuke. Lai arī daudzās pasaules valstīs Latvijai nav pārstāvniecību, ikvienam ES pilsonim ir iespēja vērsties pēc palīdzības citas ES valsts pārstāvniecībā, kā to paredz Līgums par ES darbību.

Par Sandras un citu vēstnešu ikdienas darbu, sadarbojoties ar citām valstīm, vairāk var uzzināt multimediālajā stendā "ES–sargājam kopā", kas laikā līdz 26.jūnijam izvietots Valmierā, TC „Valleta" 4. stāvā.

Informatīvie rīki ceļotāju drošībai

Kā pieredzējušos tā jaunos ceļotājus Ārlietu ministrija aicina izmantot bezmaksas rīkus, kas var noderēt ceļojuma laikā vai nonākot neparedzētās situācijās:

pirms ceļojuma veikt reģistrāciju internetā Konsulārajā reģistrā [ https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2/10-atgadinajumi-veiksmigam-celojumam/konsularais-registrs-apraksts

izmantot mobilo lietotni "Ceļo droši", kas vienuviet piedāvā informāciju par konsulārās palīdzības sasniegšanas iespējām, tostarp iespēju sazvanīt diennakts ārkārtas situāciju tālruni + 371 26 33 77 11.

sekot aktuālajai informācijai Ārlietu ministrijas Facebook vietnē @ceļodroši vai Ārlietu ministrijas mājaslapā: www.mfa.gov.lv

Kā sagatavoties ceļojumam kopā ar ģimeni Eiropas Savienībā

Kas jāpatur prātā, ceļojot Eiropas Savienībā

"Lai arī saka, ka sirdsmieru par naudu nenopirksi, apdrošināšanas polise zināmā mērā tomēr ir par naudu nopērkams sirdsmiers un drošības sajūta," norāda kampaņas „Ceļo droši" partneri no Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins. "Īpaši svarīgi tas ir ceļojumā, kur esi devies atpūsties, nevis risināt problēmas. Tādēļ nebūtu pat apspriežams jautājums, vai ceļojumam ir jāiegādājas apdrošināšana. Vienīgais jautājums varētu būt – kāda polise ir nepieciešama, un kādi riski jāapdrošina. Te nu katram ceļotājam jāizvērtē savi atpūtas un izklaides plāni – vai paredzēts kāpt kalnos, braukt ar motorolleri vai lidot ar lidmašīnu ar trīs pārsēšanās reizēm. Var rasties arī problēmas ar bagāžu. Un, protams, uzmanīgi jāizlasa apdrošināšanas noteikumi! Viena no tipiskām problēmsituācijām ar ceļojuma apdrošināšanu ir alkohols, kad, piemēram, viena izdzerta glāze vīna var būt pamats apdrošinātājam atteikt atlīdzības izmaksu. Vienmēr ieteicams iespējami ātri pēc negadījuma sazināties ar savu apdrošinātāju, lai noskaidrotu labāko rīcību un visas nianses. Lai visiem jauka vasara un droši ceļojumi!"

Kampaņas "Ceļo droši" laikā no 2019. gada 3. jūnija līdz 31. augustam Valmierā, Rīgā, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Siguldā, Tukumā, Ventspilī sabiedriskā transporta pieturvietās, vides stendos būs redzami sabiedrības informēšanas plakāti – "Ceļo droši Eiropas Savienībā" un "Ceļo droši ar ģimeni Eiropas Savienībā". Informatīvi video tiks izvietoti starptautiskajā lidostā "Rīga", Rīgas Starptautiskajā autoostā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informatīvajos ekrānos Rīgā un reģionos, vilcienu maršrutos, Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā, Cēsu klīnikā, Rīgas Dzemdību nama mājaslapā. Informatīvo kampaņu par ceļotāju drošību realizē Konsulārais departaments sadarbībā ar partneriem – Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, "airBaltic", Valmieras pilsētas pašvaldību.