Evolūcijas lēciens mežsaimniecībā: no krējuma smelšanas līdz koksnes kubikmetru audzēšanai

Deviņdesmitie atnāca ar “Husqvarna” rēcieniem



Deviņdesmitie gadi izcēlās ar to, ka sevi strauji pieteica privātie meža saimnieki, kas bija atguvuši vai ieguvuši meža īpašumus. Jau 1998. gadā privātajos mežos izcirta vairāk koku nekā valsts mežos. Ja atgūtās neatkarības pirmajos gados koksni Latvijā ieguva aptuveni 40% apjomā no ikgadējā krājas pieauguma, tad tūkstošgažu mijā šis apjoms bija pieaudzis jau līdz 90%. Lai no Latvijas masveidā neizvestu neapstrādātus zāģbaļķus, no 1992. līdz 1998. gadam apaļkokam bija noteikta speciāla izvedmuita. Pēdējo gadu tendence rāda, ka apaļkoku, kas ir koksne bez pievienotās vērtības, proporcija eksportā samazinās, 2016. gadā veidojot 6,6% no eksporta (16% 2016. gadā).



Deviņdesmito gadu meža īpašniekus raksturoja simpātijas pret kailcirtēm un maza interese par meža atjaunošanu. Laikos, kad kokus gāza ar rokas zāģiem un stumbrus plostnieki pludināja pa upēm, meža izciršanas tempi bija citi, bet deviņdesmitie atnāca ar jaunām iespējām, ko atnesa modernāka aprīkojuma pieejamība un laukā no padomju valgiem pasprukusi vēlme pelnīt. Šo laiku simbols ir motorzāģis “Husqvarna”, kas meža darbos aizstāja neparocīgo padomju “koksngrauzi” “Družbu”.

Modernās tehnikas ienākšanai mežos ir arī sociālais fons – tā atņēmusi potenciālās darbvietas tūkstošiem cilvēku, kas iepriekš gadsimtiem ilgi bija iesaistīti meža darbos, kas saistījās vienīgi ar fiziski smagu darbu uz izturības robežas. Neskatoties uz to, ar mežu saistītās nozares joprojām nodarbina aptuveni 45 tūkstošus iedzīvotāju, lielākoties – reģionos, kur kokapstrādes un mežsaimniecības uzņēmumi nereti ir vienīgie darba devēji.