Vai mežs pēc kailcirtes ir miris? Kas notiek pēc harvesteru aizbraukšanas

“Mežs tiek iznīcināts!” – tā nereti nodomā daudzi no mums, braucot garām mežu teritorijām, kur darbojas harvesteri un forvarderi. Bet vai patiesi ciršanas darbi nozīmē meža galu un pēc meža izstrādes tehnikas aizbraukšanas tur viss ir beidzies? To mums, izrādot procesus mežā pēc ciršanas darbiem jeb ražas novākšanas, skaidro AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vecākais plānotājs Kārlis Taukačs un mežizstrādes kontroles vadītājs Kaspars Inkins.