'Biomotorai' piedāvā restorāniem nopelnīt, nododot izmantoto eļļu

Katrs restorāna īpašnieks zina ‒ restorāns nav tikai gards ēdiens, skaists interjers, “Instagram” vērtas ēdienu bildes un apmierināti klienti. Tā ir arī no svešu skatienu slēpta, saspringta operatīvā darbība, kas prasa atbilstību noteiktām normām un standartiem. Viens no šādiem obligātajiem standartiem ir pareiza izmantotās kulinārijas eļļas apsaimniekošana. Uzņēmums “Biomotorai” piedāvā izlietotās eļļas savākšanu, kas restorānam nozīmē nošaut divus zaķus uzreiz: pareizi utilizēt pārtikas atkritumus un nopelnīt.

Kā tas strādā?

Izmantoto kulinārijas eļļu kategoriski nedrīkst izliet pilsētas kanalizācijā, jo tā piesārņo apkārtējo dabu ilgstoši sadaloties un atdzisusi eļļa aizsprosto caurules. Izmantoto kulinārijas eļļu ir jānodod kompānijām, kam ir tiesības apstrādāt tādus atkritumus. Tieši ar šo nodarbojas uzņēmums "Biomotorai".

"Biomotorai" sadarbojas ar kafejnīcām, restorāniem, viesnīcām, pārtikas ražošanas un tirdzniecības un līdzīgiem uzņēmumiem, kuru darbībā rodas izmantotas eļļas paliekas. Pēc līguma noslēgšanas klientam bez maksas ir pieejams uzglabāšanas konteiners atkritumiem. Kad konteiners ir pilns, klients var pasūtīt izlietotās eļļas izvešanu ‒ pa telefonu, e-pastu vai, izmantojot ērtu mobilo lietotni "Biomotorai LV". Uzņēmums paņem pilnos eļļas konteinerus, to vietā atstāj tukšu konteineru turpmākai piepildīšanai, apstrādā atkritumus un sagatavotās izejvielas eksportē uz Eiropas Savienību biodegvielas ražošanai.

"Biomotorai" piešķir īpašu nozīmi klientu apkalpošanas servisam, tai skaitā operativitātei, tāpēc restorāns var būt pārliecināts, ka izmantotās eļļas izvešana notiks ātri. Sadarbības ietvaros uzņēmums izmanto elektroniskās pavadzīmes, kas atvieglo dokumentu apriti abām pusēm, kā arī rūpējas par ekoloģiju, samazinot papīra kaudzes. Apkopojot pavadzīmes, mēneša beigās klientam e-pastā tiek iesniegta atskaite par nodoto atkritumu apjomiem attiecīgajā mēnesī. Pamatojoties uz atskaitēm, restorāns piestāda rēķinu "Biomotorai", tam seko ātra rēķina apmaksa, un restorāns saņem naudu kontā.

Pēc tam, kad "Biomotorai" autovadītājs paņem eļļu no klienta, tai veic kvalitātes pārbaudi. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, restorāns var iegūt rekomendācijas no "Biomotorai" par eļļas uzglabāšanu un lietošanu, kas savukārt var uzlabot restorāna ēdienu kvalitāti.

Kāpēc "Biomotorai"?

Lietuvas uzņēmums "Biomotorai" ir līderis Baltijas valstīs kulinārijas eļļas savākšanas un pārstrādes jomā ar 15 gadu darba pieredzi. Uzņēmums ir sertificēts saskaņā ar ES atjaunojamo energoresursu direktīvu 2009/28/EK. "Biomotorai" ir vienīgais uzņēmums Baltijas valstīs kurš nodrošina pilnu eļļas pārstrādes ciklu.

Lai gan SIA "Biomotorai Latvia" nodibināja Lietuvas uzņēmums, Latvijas kompānijā strādā tikai Latvijas pilsoņi, un šādā veidā tiek palielināts Latvijas eksporta apjoms.

"Lietuvā ar mums strādā vairāk nekā 2500 klientu. Latvijā mēs sākām strādāt pirms 2 gadiem, un šajā laikā par mūsu klientiem ir kļuvuši vairāk nekā 200 uzņēmumu. Ar mums labprāt sadarbojas uzņēmumu tīkli, kas darbojas visās Baltijas valstīs, jo viņiem ir ērti sadarboties ar vienu pakalpojumu sniedzēju. Mēs strādājam visā Latvijā un varam piedāvāt sadarbību arī tiem klientiem, kas rada salīdzinoši nelielu daudzumu izlietotās kulinārijas eļļas," stāsta "Biomotorai" direktors Donatas Karanauskas.

Viņš uzsver, ka uzņēmums dara visu iespējamo, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi. "Mēs neizmantojam papīru pavadzīmēm. Restorāni visus dokumentus saņem e-pastā. Visas mūsu mašīnas ir jaunas, tām ir atbilstības sertifikāts Euro 6, kas nozīmē, ka mašīnas

atbilst mūsdienu prasībām attiecībā uz CO2 izmešu līmeni."

Ņemot vērā, ka izmantotā eļļa vēlāk tiek izmantota biodegvielas ražošanai, katrs uzņēmums, kas nodod eļļu "Biomotorai", sniedz savu pienesumu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā un siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2) samazināšanā. Tātad, ja restorāns ir ieinteresēts savas ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanā, tad sadarbība ar "Biomotorai" ir lielisks rīks šī mērķa sasniegšanai. Uzņēmumi, kas pareizi apsaimnieko pārtikas atkritumus un aizdomājas par ekoloģiskās pēdas nospiedumu, var izmantot šo faktu savā publiskajā komunikācijā, padarot par saviem klientiem tos cilvēkus, kuriem ir svarīgs "zaļais kurss".

"Kalendārā gada beigās mēs katram restorānam izsniedzam sertifikātu, kurā norādīts, kādu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu apjomu restorāns ir ietaupījis, pateicoties tam, ka nodevis mums izmantoto eļļu. Kopā ar mūsu klientiem mēs nodrošinām izmantotās kulinārijas eļļas nodalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas un to otrreizējo izmantošanu biodegvielas ražošanai. Katrā dīzeļdegvielas litrā, ko mēs izmantojam, ir daļa no biodīzeļdegvielas, kas ražota no izmantotās kulinārijas eļļas. Tāpēc mūsu pakalpojums ir ilgtspējīga, atbildīga un efektīva darbība, kā rezultātā gan mēs paši, gan mūsu klienti veic nozīmīgu ieguldījumu ekoloģijā," skaidro Karanauskas.

Ja jums ir aktuāli "Biomotorai" pakalpojumi, tad piesakiet sadarbību mājas lapā vai mobilajā lietotnē "Biomotorai LV" vai zvaniet pa tālruni +37120003132.