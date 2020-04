Covid- 19 sašūpo nekustamo īpašumu tirgu un ievieš jaunus trendus

Analizējot nekustamo īpašumu sludinājumu tirgu, ir novērojama tendence, censties uzrunāt potenciālos pircējus ar jaunām metodēm un piedāvāt dažādus elastīgus risinājumus, secinājis www.inch.lv

Lai gan nepieciešamība pēc jaunu mājokļu iegādes nav zudusi, skaudrās izmaiņas darba tirgū, dīkstāve un kopumā neskaidrā nākotne, potenciālajiem nekustamo īpašumu pircējiem liek atturēties no ilgtermiņa saistībām un dzīvokļu, māju vai citu nekustamo īpašumu iegādes.

Īrnieki prasa īres maksas atlaides vai steidzas mainīt dārgākus īres dzīvokļus pret lētākiem, savukārt investori, kuri ir iegādājušies dzīvokļus, lai tos iznomātu studentiem vai viesiem caur AIRBNB, ir spiesti izlikt tos tirgū par pazeminātām cenām.

Kamēr nekustamo īpašumu pircēji ir piesardzīgi attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumiem un meklē iespējami lētākus piedāvājumus, nekustamo īpašumu attīstītāji un citi nekustamo īpašumu pārdevēji pielāgojas situācijai un piedāvā dažādus elastīgus risinājumus, tādus kā nomaksas iespējas, vai daudziem savulaik tik tīkamo un jau aizmirsto – īri ar izpirkumu.

AVER Brokerage vadošais speciālists Deivids Cjukša prognozē, ka ekonomiskās krīzes apstākļos tikai spēja pielāgoties un piedāvāt elastīgus nosacījumus var palīdzēt pārdevējiem noturēties tirgū, jo miglā tīts ir ne tikai tālākais tirgus pieprasījums, bet ar banku kredītu izsniegšanas nosacījumi.

„Paredzams, ka tieši elastīgums būs noteicējs darījumu esamībai, stabilie spēlētāji, ar kvalitatīvo piedāvājumu, noteikti spēs pielāgoties jaunajai situācijai. Tirgus, visticamāk, atsijās tos, kas šai nozarē ienākuši kā attīstītāji bez pieredzes, bez kvalitātes standartiem un nākotnes perspektīvām," norāda Deivids.

Komentējot izmaiņas nekustamo īpašumu tirgū, Deivids Cjukša aicina vērst uzmanību uz to, ka daudziem vilinošais piedāvājums – īre ar izpirkuma tiesībām šobrīd var šķist pievilcīgs, tomēr jāpatur prātā to, ka pašlaik ir grūti prognozēt nākotnes cenu un tādēļ tikpat grūti ir to noteikt un fiksēt, taču izvēle vai tas ir nākotnes vērtējums, vai šodienas fiksēta cena, paliek pārdevēja rokās.

Sekojot jaunajām tendencēm nekustamo īpašumu tirgū, nekustamo īpašumu sludinājumu portāls www.inch.lv ir ieviesis jaunus un lietotājiem ērtus risinājumus, kas ļauj uzskatāmi un ātri izdarīt savu izvēli, meklējot savām vajadzībām piemērotu nekustamo īpašumu piedāvājumu.

