Dāvanu ceļvedis palīdzēs vienkārši sagādāt dāvanas

Lai tā būtu dzimšanas diena, dāvaniņa vienkārši tāpat vai svētki, kas tuvojas - Ziemassvētki, mums ir kaut kas ikvienam mūsu pamatīgajā skaistumkopšanas, modes un mājas dāvanu ceļvedī. Turpini lasīt, lai iedvesmotos un iegūtu idejas dāvanām...

Aromāti - tie pasaka tik daudz!

Kad runa ir par dāvanām, ar aromātu nevar nošaut greizi, un, tā kā mēs pārdodam vairāk aromātu nekā jebkurš cits zīmols, tu vari būt droša, ka aromāti ir visaugstākās kvalitātes. Artistique kolekciju ir radījuši pasaulslaveni parfimēri, padarot to par ideālu dāvanu aromātu entuziastiem. Mums ļoti patīk Artistique Nymphéa Lumière, jo šo aromātu iedvesmojis viens pasaules labākajiem māksliniekiem Klods Monē. Lai rastu iedvesmu citām aromātiskām dāvanām, aplūko mūsu aromātu bestsellerus. Te atradīsi pasaulslavenu parfimēru radītus un apbalvojumus ieguvušus smaržūdeņus un tualetes ūdeņus sievietēm. Tie ir aromāti, starp kuriem būs kāds piemērots katram gadījumam un vajadzībai. Izvēle stiepjas no ziedu aromātiem līdz sandalkokam un austrumnieciski pikantām notīm kā dienai, tā vakaram, un atsevišķus aromātus vari iegādāties pat līdz 25% lētāk.

Palutini sevi ar Encanto!

Mums visiem ir bijis stresa pilns gads, tādēļ nevar būt labāka dāvana par Encanto kolekciju katrai, kura vēlas mazliet miera un atpūtas. Lai tas būtu ķermeņa losjons, roku krēms, vannas un ķermeņa eļļa vai ķermeņa suflē, tu dāvāsi satriecošu velti, kas padarīs ādu maigu un mierinoši lutinās ar skaistu aromātu. Milzums labu atsauksmju, un neļauj cenai sevi maldināt - šī kolekcija ir īsts atradums!

ProtinolTM - jaunāka izskata noslēpums

Būsim godīgi - visi vēlas, lai āda izskatās maksimāli labi jebkurā vecumā. Ir klīniski pierādīts, ka daudzi ANEW produkti ar ekskluzīvo ProtinolTM tehnoloģiju atjauno divu tipu kolagēnu, kas ir veselā ādā, palīdzot radīt ideālu kolagēna attiecību, kas ir jaunā ādā. Mēs esam droši, ka lietojot produktus ar ProtinolTM ikdienas ādas kopšanai tavi mīļie būs pārsteigti par rezultātu un iemīlēs sasniegto rezultātu - stipru, veselīgu, skaistu ādu. Ja tev ir citas vajadzības, Avon plašajā klāstā atradīsi produktus, kas piemēroti jebkura tipa ādai un risina jebkuru ādas problēmu visos vecumos. Pretnovecošanās krēmi, pretgrumbu krēmi, mitrinoši, barojoši un atjaunojoši krēmi, želejas un serumi normālai, sausai, jutīgai vai taukainai ādai - Avon atradīsi visu.

Vegāniska kosmētika

Mēs mīlam Distillery ādas kopšanas produktus ne tikai tāpēc, ka tie ir vegāniski, bet arī tāpēc, ka tie ir maigi pret ādu un rada dievišķīgas sajūtas, tos lietojot. Tīri un spēcīgi ādas kopšanas (un dekoratīvās kosmētikas) produkti apvieno izcilu iedarbību, vegāniskas sastāvdaļas un ētisku domāšanas veidu. Ja pērc dāvanu kādam, kas novērtē vegānisku skaistumkopšanu, vari būt pārliecināta, ka iegādājies pareizi, jo Distillery produkti ir atzīti Vegānu Biedrībā (The Vegan Society). Esi atbildīga un izbaudi mūsu vegāno ādas kopšanu. Tava āda būs nevainojama ar vegāniem skaistumpkopšanas produktiem, nepārkāpjot ētikas robežas un saglabājot atbildīgu attieksmi. Šie produkti seko standartiem, kas nepieļauj nežēlīgu izturēšanos. Izvēlies kādu no attīrošajiem līdzekļiem, nakts krēmiem un citiem produktiem. Tie visi sniegs lielisku rezultātu.

Grezni matu kopšanas produkti

Simtiem pieczvaigžņu vērtējumu pasaka visu - šie ir produkti, kas vajadzīgi katrā vannas istabā, un tavi tuvie būs priecīgi tos saņemt dāvanā. Mūsu Advance Techniques produkti uzreiz mitrinās sausus, bojātus un izspūrušus matus. Mēs esam droši, ka tas ir kaut kas, ko mēs visi spējam novērtēt, kad frizētavas ir bijušas slēgtas ļoti ilgi. Ar dimantu iedvesmotu tehnoloģiju 5x stiprākiem matiem un Marokas argāna eļļu, B5 un E vitamīnu mirdzošam, kondicionētam izskatam, daudzi produkti, īpaši kolekcija ar Marokas eļļām, ir droša un laba izvēle.

Zīdainai sajūtai uz lūpām

Tikai lūpu krāsa? Nē! Tā ir kas vairāk - garastāvokļa uzlabotāja flakonā! Mūsu Luxe līnija ilgstoši ir grima produktu favorīts, un pasaulē ik sekundi tiek pārdots viens Luxe produkts, tādēļ vari būt droša, ka katra grima fane būs apmierināta. Neatkarīgi no tā, vai viņai patīk matēts vai sajūsmina krēmīgs efekts - būs piesātināts tonis un nekādas sausuma sajūtas. Turklāt, tik daudz toņu, no kuriem izvēlēties! Runājot par lūpām - mums ir jebkurš dekoratīvās kosmētikas produkts, kuru patiesa kosmētikas mīļotāja vēlas savā kosmētikas maciņā. Barojošas eļļas lūpām, spīdumi, kondicionieri, mirdzošas lūpu krāsas un lūpu zīmuļi, kas veido noturīgu un izteiktu līniju, un tas viss iespaidīgā toņu izvēlē! Noturīgs tonis un viegla uzklāšana - mēs par to zinām visu.

Aksesuāri, aksesuāri, aksesuāri!

Mums ir viss, kas tev vajadzīgs gan tad, ja meklē dāvanu somu mīļotājai, gan mājas aromātu, pidžamu vai rotu fanēm un faniem. Ieplānota ballīte vai pavadīsi mierīgu dienu mājās? Mēs esam te, ar produktiem ikvienai situācijai un vajadzībai, ar aksesuāru un apģērbu kolekcijām. Ērta pidžama, neaizstājams mājas tērps un mīkstas čības vai grezna kaklarota un mirdzoši auskari kopā ar elegantu somiņu? Izvēlies katrai dienai nepieciešamo no mūsu rotu, apģērbu & apavu piedāvājuma.

Gatavie dāvanu komplekti

Mūsu komplekti ir tas, kas tev nepieciešams. Liekot lietā pieredzi, mēs sagatavojam komplektus no produktiem, kas papildina viens otru un kopā darbojas ideāli. Lūpas, kas jāsagatavo skūpstiem vai kombinējami izgaismotāja un pūdera toņi - jebkurš komplekts ir garantēta izdošanās. Produkts, komplekts, veiksmīgs gala rezultāts - vai esi gatava? Ja tev nepatīk iepirkties vai tu vienmēr atliec dāvanu meklēšanu uz pēdējo brīdi, dāvanu komplekti ir izvēle, kas tevi glābs. Tev ir tikai jāizvēlas sadaļa - tas būs grims, aromāti vai varbūt kas cits - un tu atradīsi visu vajadzīgo vienā skaistā iepakojumā."

Meklē vēl vairāk iedvesmas dāvanām? Dodies uz Avon mājaslapu, kur atradīsi vēl milzumu dāvanu ideju Viņam, Viņai un pat mazajiem skaistumkopšanas, modes un mājas sadaļās.