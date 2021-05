Digitāli risinājumi industriāliem uzņēmumiem

Zeta Industry ir MAK IT grupas uzņēmums, kas nodarbojas digitālu risinājumu izstrādi un ieviešanu industriāliem uzņēmumiem ražošanas, loģistikas un būvniecības sektoros.

"MAK IT ir viens no nozares līderim pielāgotu risinājumu izstrādē un mūsu gandrīz 10 gadu pieredzes laikā esam palīdzējuši digitalizēt procesus uzņēmumiem gandrīz jebkurā biznesa sektorā. Realizējot vairākus lielus un tehniski sarežgītus IT projektus industriāliem uzņēmumiem, secinājām, ka esam ieguvuši ļoti unikālu pieredzi, kā arī novērojām arvien pieaugošu pieprasījumu tirgū, tāpēc kopā ar partneriem izlēmām izveidot Zeta Industry - jaunu MAK IT grupas biznesa virzienu," stāsta viens no Zeta Industry dibinātājiem Arvis Zeile.

"Mūsu stiprākā puse spēja paraudzīties uz industriāla uzņēmuma digitālo infrastruktūru kopumā un saskatīt efektivitātes paaugstināšanas iespējas, ieviešot gan mūsu standarta produktus, gan izstrādājot specializētus risinājumus - integrējot esošās sistēmas, veidojot automātiskus plānošanas un optimizācijas algoritmus, ieviešot normēšanas sistēmas, resursu plānošanas rīkus, automātiskos darbinieku algu aprēķinus, u.c." turpina Arvis Zeile.

Zeta Industry ir izstrādātājs platformai Austra ERP, kas ir pilnvērtīgs digitāls rīks ražotājiem un nodrošina pilna biznesa cikla procesu digitalizāciju un integrāciju vienotā digitālā infrastruktūrā. Tas sastāv no atbilstoši biznesa vajadzībām komplektējamiem fukcionālajiem moduļiem: pārdošana un tāmēšana, pasūtījumu vadība, ražošanas normēšana un plānošana, resursu pārvaldība, sagāde un nolliktava, loģistika, dokumentu vadība, kvalitātes vadība, u.c.

Austra ERP ir pilnībā web-bāzēta un nodrošina pilnvērtīgu piekļuvi funkcionalitātei visiem tās lietotājiem neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kā arī atbalsta attālināta darba iespējas.

Platforma sniedz uzņēmumiem iespēju savā digitālajā infrastruktūrā iesaistīt sadarbības partnerus - izplatītājus, piegādātājus, apakšuzņēmējus, klientus. Šāda pieeja ļauj uzņēmumiem ievērojami palielināt informācijas aprites ātrumu kopējā vērtības pievienošanas procesā.

"Tirgū izceļamies ar mūsdienīgāko Open Source tehnoloģiju izmantošanu savos risinājumos, ērtiem un pārdomātiem sistēmas interfeisiem, kā arī padziļinātu funkcionalitātes apjomu sfērās, kas ir būtiskas tieši ražotājiem. Attīstām savus rīkus saskaņā ar Industry 4.0 un BIM principiem. Uzskatu, ka tieši šo iemeslu dēļ mūsu risinājumus novērtē uzņēmumi mašīnbūves un metālapstrādes, būvmateriālu ražošanas, kokrūpniecības, poligrāfijas un citos industriālos sektoros," saka Zeta Industry produktu attīstības vadītājs Edgars Augstkalns.

https://www.zetaindustry.eu/lv

https://www.makit.lv/