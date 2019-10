Divas dienas Kauņā: kā pēc iespējas pilnvērtīgāk pavadīt nedēļas nogali

Ja plānojat interesantiem notikumiem piepildītu nedēļas nogali par pieņemamu cenu, ir vērts aizbraukt uz Kauņu, nākamo Eiropas kultūras galvaspilsētu, UNESCO dizaina pilsētu un pirmās Lietuvas Republikas pagaidu galvaspilsētu. Kauņa atrodas lielākās Baltijas valsts centrālajā daļā, un tā ir ērti sasniedzama ar lidmašīnu (skatīt Kauņas vai Viļņas lidostu), starptautiskā autobusa reisu, automašīnu vai vilcienu. Ja esat izvēlējies ceļošanas datumu un veidu, iesakām ieskatīties maršrutos, ko esam sagatavojuši, lai jūs varētu pavadīt jauku nedēļas nogali Kauņā.

Mūsu izstrādāto divu dienu maršrutu brīvi var pagarināt līdz trim vai pat četrām dienām. Pilsēta ir kompakta, tāpēc nakšņošanas vietas izvēli atstājam jūsu ziņā. Gan vecpilsētā, gan Kauņas centrā ir pietiekami daudz viesnīcu, hosteļu un viesu namu par pieņemamām cenām. Visi apskates objekti atrodas gājiena attālumā, bet uz tālākām apskates vietām, piemēram, Pažaisles klosteri vai Devīto fortu, varat aizbraukt ar taksometru. Arī taksometriem ir klientam draudzīgas cenas (varat droši uzticēties Bolt aplikācijai, ko izmanto arī vietējie iedzīvotāji).

Foto: A. Aleksandravičius, Vecpilsēta

1. DIENA — vecpilsēta un tās apkārtne

Vecpilsētas apskati iesakām sākt ar Kauņas pili — vienu no senākajām celtnēm pilsētā. Pils celta 14. gadsimtā, taču tā nav pilnībā saglabājusies līdz mūsdienām. Laika neskarts palicis tikai viens no tās torņiem. Šodien Kauņas pils ir viena no Kauņas pilsētas muzeja struktūrvienībām, kurā aplūkojama kompakta, taču plaša vēstures notikumu ekspozīcija. Blakus pilij atrodas, iespējams, viens no populārākajiem sienas gleznojumiem Kauņā "Vecais, gudrais vīrs". Tas ir viens no daudzajiem mūsdienu ielu mākslas paraugiem, kas apskatāmi vecpilsētā. Vairāk informācijas par ievērojamiem sienu gleznojumiem atradīsiet Kauņas ielu kartē Wallographer's Note.

Foto: A. Aleksandravičius, Kauņas pils

Vislabākā vieta, kur dabūt Kauņas ielu karti, daudzas citas bezmaksas brošūras un iegādāties jaukus suvenīrus, ir Kauņas Tūrisma informācijas centrs, kas atrodas pilsētas rātsnamā. Skaistā, baltā ēka, ap kuru izvietojušās modernas kafejnīcas un mākslas galerijas, ir populāra laulību ceremoniju vieta. Rātsnams ir viena no Kauņas pilsētas muzeja struktūrvienībām. Jā, un noteikti uzkāpiet pils tornī!

Vēl kāds muzejs, ko iesakām apmeklēt vecpilsētā, ir Kauņas pilsētas muzeja Tautas mūzikas filiāle. Šis muzejs parasti ļoti patīk jauniem cilvēkiem, ģimenēm, kā arī tiem, kurus interesē bagātīgā Lietuvas tradicionālā mūzika un tās modernās interpretācijas.

Foto: A. aleksandravičius, Tautas mūzikas filiāle

Viļņas iela ir vecpilsētas centrālā ass, uz kuras tāpat kā vecpilsētas centrālajā laukumā atrodas neskaitāmas kafejnīcas un restorāni. Vietējo alu varat nobaudīt bārā Avilys, gardus hotdogus — ManGi, vietējos ēdienus, kas gatavoti pēc tradicionālām starpkaru perioda receptēm, — Lithuanian Pub Entry, Klimas piedāvā bagātīgu dzērienu klāstu, Agave — autentisku meksikāņu virtuvi, Hop Doc un Nisha — vietējo aldaru alu, bet Galleria Urbana — atjautīgu ar pirkstiem ēdamu ēdienu finger food. Vairāk informācijas atradīsiet Kauņas gastronomiskajā ceļvedī (angļu val. Kaunas Gastro Guide).

Foto: A. Aleksandravičius, Viļņas iela

Ja diena vēl nav galā un līdz tumsai atlicis pāris stundu laika, dodieties uz Devīto fortu — vienu no Kauņas cietokšņa sastāvdaļām, nozīmīgu cara laika kara memoriālu, kurā šobrīd iekārtots Holokausta vēstures muzejs. Ja Holokausta tēmu vēlaties izpētīt dziļāk, dodieties uz Sugiharas māju , kas atrodas Zaļajā kalnā, bijušajā Japānas vēstniecības ēkā, kur izveidots neliels Holokausta un Lietuvas ebreju vēstures muzejs.

Visbeidzot iesakām apmeklēt Žalgira sporta arēnu. Tā ir lielākā daudzfunkcionālā sporta halle Baltijas valstīs un mājvieta Lietuvas populārākajam un titulētākajam basketbola klubam Žalgiris. Šajā hallē izvēlas uzstāties pasaulslaveni mūziķi. Tajā tiek rīkoti modes gadatirgi un izstādes, tāpēc, ja esat ieplānojis apmeklēt Kauņu pirms Ziemassvētkiem, noteikti ielūkojieties notikumu kalendārā.

Foto: A. Aleksandravičius, “Žalgirio” arēna

2. DIENA — pilsētas centrs un tā apkārtne

Foto: A. Aleksandravičius, Pažaisles klostera

Ja pirmajā vakarā esat devies pie miera laicīgi un rīts iesācies agri, palutiniet sevi ar gardām brokastīm kafejnīcā Holy Donut, lai pietiktu enerģijas Pažaisles klostera — iespaidīgas baroka celtnes — apmeklējumam. Klosteris atrodas līdzās Kauņas ūdenskrātuvei kupla meža ielokā. Šajā funkcionējošajā klosterī ierīkots neliels sakrālās mākslas muzejs, kā arī viesu nams Monte Pacis, kas saņēmis neskaitāmas balvas par saviem izcilajiem ēdieniem un elegantajām telpām. Varbūt īstā vieta jūsu īpašajām pusdienām?

Foto: Monte Pacis, Restorāns Monte Pacis

Foto: A. Aleksandravičius, Pažaisles klostera



...Ir laiks atgriezties pilsētas centrā, lai iepazītos ar Kauņas moderno arhitektūru. Starpkaru periodā, kad Kauņa kļuva par Lietuvas pagaidu galvaspilsētu, tika uzcelts simtiem, pat tūkstošiem jaunu ēku. Apskatiet izcilos starpkaru mākslas un amatniecības darbus visas V. Putvinskio ielas garumā, ieskaitot Nacionālo Čurļoņa mākslas muzeju. Tā pastāvīgajām un pagaidu ekspozīcijām ir vērts veltīt stundu vai divas. V. Putvinskio ielā atrodas arī pasaulē vienīgais Velnu muzejs. Turklāt katra mēneša beidzamajā svētdienā abos iepriekš minētajos, kā arī daudzos citos Kauņas muzejos ieeja ir bez maksas. Ejot pa V. Putvinskio ielu, jūs nonāksiet Pagalma galerijā, kur varat apskatīt jaukus ielu mākslas darbus. Pa ceļam redzēsiet arī slaveno sienas gleznojumu Rozā zilonis.

Foto: A. Aleksandravičius, Velnu muzejs

Foto: A. Aleksandravičius, Rozā zilonis (Vytenis Jakas)

V. Putvinskio ielas otrā pusē atrodas viens no diviem Kauņas funikulieriem (abi joprojām darbojas). Pacēlājs jūs nogādās uz monumentālo Jēzus Kristus Augšāmcelšanās baziliku, ko sāka būvēt 1930-tajos gados, bet Padomju okupācijas laikā tajā tika ierīkota radio rūpnīca. Tikai pirms pāris desmitgadēm tā tika iesvētīta no jauna.

Un noteikti aizejiet uz Laisvės jeb Brīvības aleju. Tā ir viena no garākajām gājēju ielām šajā Eiropas daļā. Laisvės alejā atrodas neskaitāmas kafejnīcas, teātri, veikali un citi interesanti objekti, ko iecienījuši gan arhitektūras eksperti, gan studenti, gan pārējie pilsētas viesi. Tā ir izcila vieta, kur izvēlēties vietu vakariņām. Pavisam netālu no gājēju ielas atrodas daži no pilsētas smalkākajiem restorāniem, Uoksas , DIA un Momo Grill. Galdiņu gan vajadzētu rezervēt savlaicīgi.

Izcila vieta naksnīgai pastaigai ir Nepriklausomybės jeb Neatkarības laukums. Pavisam nesen tajā vai blakus tam ir atvērti vairāki moderni krodziņi, tapu restorāni un bāri (Genys Taproom, Rebels, Nuogas). Uz stūra tieši zem Žilinska mākslas galerijas atrodas naktsklubs Lizdas, ko iecienījuši elektroniskās mūzikas fani. Ja jums patīk maigāki ritmi, iesakām turpat netālu esošo Anna Mesha . Bet, ja vēlaties nogaršot vietējo alu, laba izvēle būs A. Mickevičiaus ielas Vingiu Dubingiu krodziņš, kas piedāvā iespaidīgu vietējo un tuvāko kaimiņu alus izlasi.

Foto: A. Aleksandravičius, Nepriklausomybės laukums

Ja vēlaties izklaidēties kopā ar vietējiem māksliniekiem, dodieties uz moderno bāru Kultūra uz Kauņas mākslas galerijas . Arī pašu galeriju ir vērts apmeklēt, īpaši, ja jūs interesē Fluxus māksla, jo tajā atrodas Jurģa Mačūna Fluxus mākslas kabinets. Starp citu, pavisam nesen tas mainīja nosaukumu un tagad saucas Jurģa Mačūna galerija. Kādus simts metrus tālāk atrodas Jurģa Mačūna laukums. Tā ir mākslas deklarācija, kurā nevar (legāli) iekļūt.

Lai jums izdevies #kaunastic, un neaizmirstiet ietagot savus Instagram stāstus un bildes! Laipni lūdzam apskatīt karšu un ceļvežu sadaļu mūsu tīmekļa vietnē un izvēlēties jebkuru no ilustrētajiem maršrutiem.