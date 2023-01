E-komercijas izaicinājumi: cīņā par konversiju

Darba dienas beigās katrs uzņēmējs vēlas redzēt, vai un cik viņš ir nopelnījis. Ja runājam par e-komerciju, tad te nav nekā svarīgāka par konversiju jeb reklāmguvumu, jo – ja apmeklētājs nekļūst par pircēju, vai vispār ir vērts turpināt? Laikā, kad nemitīgi pieaug viena pircēja piesaistes cena, visi uzņēmēji sīvā konkurencē cīnās par konversijas paaugstināšanu. Par to, kā uzņēmējam spert pirmos soļus digitālajā vidē un izvēlēties sadarbības partnerus, kas gādās par efektīvu konversiju ar tādu pašu degsmi kā pats uzņēmējs, stāsta "LPB Bank" E-komercijas departamenta vadītājs Edgars Valmers.

Ads disabled





Kas notiek Latvijā: pirmais pirkums internetā un plaša e-komercijas platformu izvēle

Šobrīd e-komercija attīstās lēnāk nekā pandēmijas laikā, taču tā joprojām ieņem arvien lielāku daļu no kopējā mazumtirdzniecības apjoma visā pasaulē. Eksperti lēš, ka līdz 2023. gada beigām viens no pieciem mazumtirdzniecības darījumiem tiks veikts tiešsaistē.

Covid-19 laikā palielinājās to cilvēku skaits, kas internetā iepirkās pirmoreiz. "45 gadus vecs vīrietis nekad nav iepircies e-veikalos un nekad nav izmantojis pakomātu. Pandēmija faktiski lika šādiem cilvēkiem attīstīt digitālās prasmes, līdz ar ko cilvēki noteikti kļuva izglītotāki. Tad cilvēki saprata tiešsaistes priekšrocības un tagad nevar iedomāties savu ikdienu, piemēram, bez pārtikas un citu ikdienas preču piegādes no e-veikaliem. Tieši Covid-19 laikā mēs redzējām vislielāko jaunu, unikālu lietotāju skaitu un jaunu karšu pieslēgumu skaitu. Pēc "Eurostat" datiem 61,98% no visiem interneta lietotājiem Latvijā ir iepirkušies internetā pēdējo 12 mēnešu laikā – šis rādītājs liecina par to, ka e-komercijai Latvijā ir liela kapacitāte un potenciāls," stāsta Valmers.

Ir skaidrs, ka Covid-19 pandēmija lika ne tikai patērētājiem pārskatīt savus iepirkšanās paradumus, bet arī uzņēmējiem apsvērt jaunus tirdzniecības kanālus – e-komercijas platformas. Edgaram Valmeram ir vairāk nekā 12 gadu pieredze e-komercijā, un pēc viņa novērojumiem tādas "Open Source" platformas kā "Magento", "PrestaShop", "Opencart", "WooCommerce" un citas ir labs pirmais solis e-komercijas virzienā vai uzņēmējdarbības uzsākšanā.

"Ja uzņēmējam nav daudz līdzekļu un viņš vēlas izpētīt tirgu un pieprasījumu, tad tas ir labs risinājums, lai sāktu. Darot visu pašu spēkiem – izveidot mājas lapas šablonu, lejupielādēt attēlus un preču aprakstus, pieslēgt maksājumu moduļus – pietiks ar dažiem simtiem eiro. Tomēr, kad bizness aug, pieaug arī prasības vietnei un tās funkcionalitātei. Šajā attīstības posmā uzņēmēji sāk vērsties pie speciālistiem, piedomā pie efektīvas integrācijas – kā optimālāk savienot e-komercijas platformu ar visām citām esošajām sistēmām, lai nevajadzētu pārvaldīt un uzturēt vairākas sistēmas no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas prasa papildu resursus," skaidro Valmers.

Ja uzņēmuma attīstības stratēģija sniedzas tālāk pār Baltijas valstu tirgiem, ir vērts skatīties plašāk un apsvērt starptautisku e-komercijas platformu izmantošanu. Ieejot jaunos tirgos, uzņēmējam ir jārēķinās ar savu produktu un pakalpojumu pielāgošanu ne tikai valodas, bet arī kultūras īpatnību, valūtu u.c. ziņā. Papildu resursi būs nepieciešami arī lokalizācijai. Lielāks skaits vietējam tirgum piemērotu risinājumu varētu sekmēt lielāku e-komercijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos. Tas nozīmē, ka tādas pašmāju mājaslapu izstrādes platformas kā "Mozello" var gūt zināmu priekšroku, jo sniedz risinājumus, kas ir pielāgoti tieši vietējam tirgum: piemēram, nodrošināta integrācija ar piegādes uzņēmumiem, kā arī mājaslapas veidnēs uzreiz ir iestrādātas vairākas valodas (vairumam ārzemju mājaslapu izstrādes platformām šī nav opcija pēc noklusējuma, bet gan maksas pakalpojums).

Pandēmija aktivizēja ne tikai e-komerciju kopumā, bet deva impulsu privātuzņēmējiem uzsākt uzņēmējdarbību tiešsaistē. "Mēs redzam, ka Eiropā palielinājies tādu mazo uzņēmēju īpatsvars, kas vēlas spert pirmos soļus digitālās komercijas lauciņā. Covid-19 pandēmijas laikā uzņēmēju pulku papildināja tie profesionāļi, kas spēja īsā laikā izveidot digitālus produktus un pārdot tos tiešsaistē. Piemēram, fitnesa treneri veidoja un tirgoja digitālos treniņus, uztura speciālisti piedāvāja uztura plānu izveidošanas pakalpojumus utt. Daži turpina vai pat palielina savu klātesamību tiešsaistē, bet ir arī tādi, kas neizmanto e-komerciju pārdošanas veicināšanai un pilnībā atgriezušies fiziskajā vidē. Pēc savas statistikas mēs redzam, ka apmēram 10% uzņēmumu pēc Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanas atspējoja iespēju pieņemt samaksu savās e-platformās," stāsta Valmers.

Pieredze un vēlreiz pieredze

E-komercijas ieviešana prasa daudz laika, resursu, naudas, zināšanu. Tāpēc, veidojot uzņēmuma stratēģiju, ir jāizlemj par to, kurā lauciņā uzņēmums izmantos DIY ("Do It Yourself") metodi un kur meklēs pieredzējušus sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus. Viena no jomām, kur bez starpniekiem neiztikt, ir maksājumu pieņemšana, un te pirmajā plānā izvirzās bankas un citas finanšu institūcijas.

"Lielākā daļa klientu cenšas atrast bankas vai finanšu starpniekus, pie kuriem var saņemt visvairāk nepieciešamo pakalpojumu vienuviet pēc vienas pieturas aģentūras principa. Tieši tāpēc mēs sniedzam ne tikai klasiskos e-komercijas pakalpojumus, bet arī attīstām "FinTech virzienu jeb BaaS – "Banking as a Service". Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt "FinTech" uzņēmumus vai jaunuzņēmumus ar risinājumiem, kas īsā laikā ļaus radīt sava zīmola produktus saviem tiešajiem lietotājiem. "LPB Bank" BaaS risinājuma ietvaros nodrošina visu nepieciešamo, lai maksājumu sistēmas (PI, EMI, PSP) varētu pārdot savu produktu un sākt apkalpot klientus. Šim nolūkam banka sniedz tādus pakalpojumus kā, piemēram, segregētie konti, Visa, Mastercard un Apple Pay maksājumu pieņemšana, SEPA adresējamā BIC pieslēgšanas nodrošināšana, SEPA Instant, TARGET2, virtuālais IBAN un drīzumā – arī BIN sponsorēšana," stāsta e-komercijas eksperts.

Valmers ir pārliecināts, ka veiksmes atslēga ir ne tikai spējā pieņemt stratēģiski pareizus lēmumus, bet arī saprast, kādi faktori būtiski ietekmē lietotāja pieredzi, un nemitīgi strādāt pie to uzlabošanas. "Cīņā par konversiju ir jādomā par visu, kas varētu šķist pat mazsvarīgs. Iedomājieties, ka jūs vēlaties kaut ko iegādāties Ķīnas tiešsaistes mazumtirdzniecības platformā, bet visas cenas tur ir norādītas Ķīnas juaņās. Jums kā pircējam ir jākonvertē juaņas uz eiro, lai saprastu preces cenu, bet pēc pirkuma no bankas konta tiek noņemta pavisam cita summa ar valūtas konvertācijas komisijām. Tas rada lielu diskomfortu, un, visdrīzāk, jūs vairs neko nepirksiet šajā vietnē; un otrādi – maksājot savā valūtā, jums pieaug ērtību līmenis, jūs kļūstat par lojālu pircēju, un uzņēmumam aug konversija. Tieši tāpēc uzņēmējam, domājot par saviem noieta tirgiem un meklējot e-komercijas risinājuma piegādātāju, jāizvēlas partneris, kas spēj nodrošināt maksājumu pieņemšanu vairākās valūtās. Jo lielāka ģeogrāfija, jo vairāk valūtu. "LPB Bank" nodrošina saviem klientiem ļoti plašu valūtu klāstu, kas noteikti palīdzēs ambiciozam uzņēmumam iekarot jaunus tirgus un piedāvāt gala patērētājiem vislabāko lietotāja pieredzi," pauž Valmers.

Turpinot domu par lietotāja pieredzes uzlabošanu, viņš piebilst, ka optimizēt var tikai to, ko var izmērīt, sekojot līdzi daudziem jo daudziem parametriem, un tehnoloģijas te var būtiski uzlabot uzņēmumu iekšējos procesus un darba efektivitāti. "Protams, ar statistiku vai datu analīzi šodien nevienu nevar pārsteigt, uz datiem orientētā biznesa vidē tā no "Wow" pārvērtusies par "Must Have". Bet viena lieta ir darīt to manuāli, piemēram, saliekot datus kopā Excel failos un manuāli veidojot grafikus, un pavisam cita ir spēt uzskatāmi atspoguļot galvenos rādītājus vienā saprotamā un skaistā vadības panelī, automatizējot visu, kas vien ir iespējams. Tas ir mūsu globālais mērķis – sniegt tādus pakalpojumus, kas maksimāli atvieglo un padara efektīvāku klienta darba ikdienu. Piemēram, ja klients vadības panelī redz ne tikai informāciju par to, ka maksājums ticis atteikts, bet arī kāpēc, ir iespējams analizēt notikušo, savlaicīgi vērsties pie sadarbības partneriem un ātri novērst kļūmes. Varbūt šis ceļš šķiet garš, bet galu galā tas dod katram uzņēmējam vēlamo rezultātu – konversijas uzlabošanu un līdz ar to arī peļņas pieaugumu," ir pārliecināts e-komercijas eksperts.

"Jāpiebilst, ka pēdējie gadi nevienam nebija viegli. Negribu teikt skaļus vārdus par to, ka grūtības mūs visus norūdīja un padarīja stiprākus. Ir uzņēmumi, kas spēja raiti pārorientēt savu uzņēmējdarbību, kad zināmi tirgi kļuva nepieejami, bet ir arī tādi, kas neizdzīvoja, jo džungļos izdzīvo visstiprākais. Tomēr izaicinājumi mums deva vēl nebijušu pieredzi. Tas nozīmē, ka daudzu gadu garumā mēs esam sadarbojušies ar visdažādākajiem klientiem no Eiropas, esam saskarušies ar dažādām problēmām un atraduši tām risinājumu. Un tas, savukārt, jauniem klientiem dod pievienoto vērtību efektivitātes ziņā, jo viņi patiešām spēj mācīties no citu kļūdām, izmantojot "LPB Bank" pieredzi. Pateicoties tam, ka ikdienā mēs strādājam ar sankciju sarakstiem, AML, GDPR un citām stingrām prasībām, varam sniegt saviem klientiem jēgpilnas konsultācijas, kas palīdz viņiem mazināt riskus, uzlabot konversijas rādītājus un attīstīt biznesu," secina Valmers.