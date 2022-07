Efektīvākie mikroorganismi augu atlieku sadalīšanai

Laikam ejot, pieaug iedzīvotāju labklājība un vajadzības, līdz ar to ir mainījušies pārtikas patēriņa modeļi. Kopš 1913. gada ir atklāts ķīmisks process, kurš pārvērš atmosfēras slāpekli amonjakā. Lauksaimniecība ir kļuvusi ļoti atkarīga no ķīmiskā slāpekļa mēslošanas līdzekļu izmantošanas. Zemnieki sāka izmantot slāpekļa mēslojumu ne tikai augu mēslošanai, bet arī to atlieku sadalīšanās procesa veicināšanai. Taču ķīmiskais slāpekļa mēslojums negatīvi ietekmē vidi. Dažāda slāpekļa savienojumi kļūst par gaisa un ūdens piesārņotājiem, līdz ar to pastāv bažas par iespējamo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu funkcionalitāti. Dažādu ķīmiski ražoto mēslojumu neadekvāta izmantošana, bieži vien var pasliktināt augsnes ekoloģisko stāvokli, negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, kā arī palielināt augkopības izmaksas. Intensīva cilvēka darbība, kas izjauc vides līdzsvaru, var apdraudēt augsni, kā arī veicināt lauksaimnieciskās ražošanas, rentabilitātes samazināšanos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mūsdienās bieži dzirdami pieredzes stāsti, par to, kā dažādi lietotie preparāti iedarbojušies efektīvi. Taču tā ir ļoti nepilnīga informācija, jo maz ticams, ka viena produkta izmantošana kaut ko maina. Nepieciešami racionāli, uz pētījumiem balstīti risinājumi, nevis vienreizēji pasākumi. It īpaši, ja tirgū ir produkti, kurus pārdevēji nepamatoti piedāvā lietot, ar samazinātu reģistrēto produktu lietošanas devu (līdz pat 10 reizēm). Zināms, ka šādai pieredzei sekos vilšanās un tiks secināts, ka bioloģiskie produkti nav efektīvi.

Tuvojoties ražas novākšanai, "Bioenergy" konsultanti saka, ka viena no svarīgākajām sastāvdaļām efektīvai lauksaimniecībai ir optimāls organisko vielu līdzsvars augsnē. Lauksaimniekiem nevar būt piemēroti visi organiskie mēslošanas līdzekļi kā, piemēram, kūtsmēsli. Augsni iespējams ar oglekli bagātināt, ja tiek audzēti to akumulējošie augi, taču šādu augu ražošana, tirgū nav pieprasīta. Visvieglāk pieejamais organisko vielu avots ir pareizi sagatavotas – apstrādātas – augu atliekas. Daudzi lauksaimnieki domā, kā atbrīvoties no augu atliekām, kas traucē apstrādāt zemi. Taču visvieglāk pieejamais un ekonomiski efektīvākais veids, ir augu atlieku izmantošana turpat uz lauka. Kā arī – papildus ar augu biomasu var daļēji atjaunot no augsnes iztērētās barības vielas. Vārdi "veselīga augsne" pēdējā laikā ir daudz izmantoti. Un tas nav nejauši, jo tā nodrošina visas ekosistēmas (ietilpst zaļā infrastruktūra) vitalitāti, garantē ūdens kvalitāti, ražas novākšanas efektivitāti, racionālu augsnes izmantošanu, optimālu barības vielu sadalīšanos un augu apgādi ar vajadzīgajām minerālvielām no augsnes. Kultūraugu ražība un veselīga augsne ir tieši proporcionālas viena otrai. Balstoties uz augsnes veselības koncepta, var novērtēt augu barības vielu kvalitāti.

Plaši tiek izmantota salmu atstāšana augsnē, kas pozitīvi ietekmē barības vielu pieejamību, ūdens aizturi, augsnes struktūru un augsnes erozijas riska samazināšanu. Salmu apstrāde ar mikrobioloģiskiem produktiem tiek atzīta par vienu no ilgtspējīgākajām un izmaksu ziņā efektīvākajām metodēm. Jāuzsver, ka modernās šķirnes veido lielu graudu ražu, bet salmu masa paliek nemainīga. Tas nozīmē, ka graudu ražas laikā iztērētās barības vielas atjaunot nav tik viegli. Daži lauksaimnieki domā, ka salmi sadalās paši no sevis. Tas nav nepareizi, taču šis process aizņem pārlieku ilgu laika posmu, kā arī vairākas reizes ir lietoti augu aizsardzības līdzekļi. Kādu laiku mikroorganismiem salmi var būt nepieejami, tāpēc nepieciešams mākslīgi palielināt to populāciju, lai ātrāk uzsāktu augu atlieku sadalīšanās procesu.

Tirgū plaši ir pieejami mikrobioloģiskie produkti, kuri veicina augu atlieku sadalīšanās procesu. Tiek novērots, ka vislabāk procesu nodrošina bioloģiskie produkti, kas satur dzīvus mikroorganismus. "Bioenergy" zinātnieku komanda, veicot laboratoriskos un lauka testus, atlasīja aktīvākos mikroorganismu celmus. Tie spēj īsā laika posmā efektīvi noārdīt augu atliekas. Ikviens lauksaimnieks vēlas pēc iespējas ātrāk zaudēt augu atlieku stingrību, līdz ar to būtu vieglāka augsnes apstrāde vai sēja. Tāpēc nepieciešams izvēlēties daudzkomponentus produktus, kas satur divus vai vairākus mikroorganismu celmus.

"Bioenergy" iesaka bioloģisko produktu "Ruinex", kas satur mikroorganismus, kuri efektīvi šķeļ celulozi, hemicelulozi, lignīnu, pektīnus, proteīnus un citas augu atlieku sastāvdaļas. Papildu efektīvam augu atlieku sadalīšanas procesam tikpat svarīgs uzdevums ir efektīva patogēno mikroorganismu ierobežošana augsnē. Šī "Ruinex" īpašība šogad būs īpaši svarīga. Ziemas kvieši nereti ir spēcīgi inficēti ar fuzariozi. Patogēnu baktērijas kopā ar sīkajiem graudiem iekļūst augsnē un gaida tur savu "atdzimšanas" stundu. Produkts "Ruinex" ne tikai paātrinās augu atlieku sadalīšanās procesu, bet arī uzlabos augsnes īpašības. Tā tiks bagātināta augsne ar nepieciešamiem mikroorganismiem, bet arī tiks uzlabots augu barošanās process, kā arī nostiprināsies augu dabiskā imunitāte. Kopējā produktivitāte palielinās vidēji par 11-15 procentiem.

Atgādinām, ka, izvēloties mikrobioloģiskos produktus, vispirms ir jāiepazīstas ar ražotāja sniegto informāciju par produkta sastāvu un mikroorganismu daudzumu tajos. Bieži tiek veiktas neprecīzas kalkulācijas par mikroorganismu daudzumiem dažādos produktos. Protams, ikviena produkta lietošanai jābūt zinātniski un finansiāli pamatotai. Tāpat, izvēloties atbilstošāko produktu, ir jāizvērtē augu atlieku daudzums uz lauka, slimību izplatība tajā, augsnes apstrādes veids, sēšanas intensitāte un veids utt. Ja rapsis tiks sēts uzreiz pēc kviešiem, pašsaprotami, ka laika atlicis maz, un ir racionāli kombinēt "Ruinex" ar citiem produktiem, piemēram, ar "Azofix Plus". Veselīgā augsnē esošais skābeklis vairāk piesaista slāpekli, kuru augsnes mikroorganismi pārveido augiem pieejamā formā, tādejādi bagātinot sakņu rizosfēru ar tik būtisko elementu. Svarīgi – izmantojot bakteriālos produktus, būtiski uzlabojas augsnes īpašības. Augi efektīvāk izmanto barības vielas, kļūst izturīgāki pret nelabvēlīgiem vides faktoriem un slimībām, līdz ar to lauksaimnieki iegūst lielāku ražu pie zemākām izmaksām.