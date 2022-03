Energosistēmu digitalizācijas potenciāls – mazākas izmaksas un lielāka kontrole

Asā konkurence būvniecībā un ēku apsaimniekošanas biznesā vienmēr spiež meklēt veidus, kā uzlabot darbības efektivitāti. Gribam strādāt ekonomiskāk un videi draudzīgāk, bet vienlaikus nodrošināties, lai ēku elektroenerģijas apgādes sistēmas darbotos droši, uzticami un ilgtspējīgi. Šajā ziņā viens no efektivitātes kāpināšanas risinājumiem var būt elektrosistēmu digitalizācija. Digitāli pārvaldīta elektroenerģijas sadales sistēma pārskatāmā veidā sniedz pilnvērtīgu pieeju visiem būtiskākajiem datiem, mazinot dažādu slēptu risku iespējamību. Un tas var būt vienlīdz kritiski svarīgi gan slimnīcai vai rūpnīcai, gan arī modernam datu centram.

Drošāk un ekonomiskāk

Digitalizācija ļauj nodrošināt specializētu elektroenerģijas sistēmu tiešsaistes uzraudzību. Problēmas elektrosistēmās izraisa aptuveni 22% no visiem ugunsgrēkiem, kas izceļas ēkās. Tāpēc sistēmu pastāvīgai uzraudzībai un potenciālu pārkaršanas avotu atrašanai var būt kritiski svarīga loma ugunsnelaimju novēršanā. Tas var glābt gan dzīvības, gan novērst ievērojamu zaudējumu rašanos. Un, ja notiks kāds strāvas padeves pārtraukums, to būs iespējams daudz ātrāk atjaunot.

Mazinās dīkstāve

Pētījumi liecina, ka 40% no uzņēmumu dīkstāves gadījumiem cēlonis ir elektroenerģijas kvalitātes problēmas. Rezultātā mazinās produktivitāte un var būt nepieciešama aprīkojuma nomaiņa. Tas viss veido reālas izmaksas, kuras ir iespējams novērst ar digitalizētiem elektrosistēmu pārvaldības rīkiem, kas palīdz sekot līdzi būtiskiem parametriem, laikus brīdinot par potenciāli kritiskām problēmām sistēmā.

Mazāks enerģijas patēriņš

Jaunās tehnoloģijas ļauj kāpināt ēku energoefektivitāti par līdz pat 80%, jo ar digitālajiem rīkiem ir iespējams nodrošināt pilnu ēkas izmaksu, elektroenerģijas ražošanas procesu un patēriņa pārskatāmību. Tāpat ir iespējams novērst potenciālos enerģijas zudumus un izmantot jauniegūtos analītiskos datus, lai izstrādātu "gudrāku" ēkas pārvaldības sistēmu. Datos balstīta ēkas apsaimniekošana var palīdzēt ietaupīt līdz pat 20% no uzturēšanas izmaksām.

Vieglāk pārliecināties par atbilstību jaunajām prasībām

Ņemot vērā klimata pārmaiņu problēmu aktualitāti, arvien nozīmīgāku lomu ēku būvniecībā un pārvaldībā ieņem arī emisijas un ilgtspējas jautājumi. Nepieciešamība ievērot emisiju noteikumus un korporatīvās ilgtspējas mērķus tikai palielināsies. Tāpat uzņēmumiem un organizācijām ir jānodrošina, ka viņu enerģijas piegādātājs ievēro līgumā paredzētos elektroenerģijas kvalitātes noteikumus. Visu esošo un topošo prasību ievērošana var būt ļoti apgrūtinoša bez atbilstošiem analīzes un ziņošanas rīkiem. Vienlaikus gan jārēķinās, ka pieeja šādiem datiem prasīs sistēmu savietojamību.

Nevis reaģēt, bet proaktīvi novērst

Digitāli energosistēmu pārvaldības rīki ļauj rīkoties proaktīvi – izmantot pieejamos datus laicīgai risku konstatēšanai un potenciālo draudu novēršanai. Ēkās, kur jau šobrīd ir uzstādītas dažādas viedierīces, piemēram, digitālie skaitītāji vai viedie automātiskie slēdži, galvenā vajadzība varētu būt to savienošana ar analītiskām lietojumprogrammām, lai šie dati ikvienam no apsaimniekotāja komandas būtu pieejami apkopotā veidā datorā vai mobilajā telefonā.

Parasti šādu sistēmu izveide atmaksājas ļoti ātri, jo tiek iegūta datos balstīta informācija gan par izmaksu samazināšanas iespējām, gan arī brīdinājumi par riskiem. Līdz ar to samazinās negadījumu un zaudējumu iespējamība, bet racionalizējot aprīkojuma apkopi, tiek pagarināts ierīču kalpošanas laiks.

Šī brīža enerģētikas krīzes iespaidā ievērojami aktuālāki kļuvuši ilgtspējīgi, gudri un efektīvi risinājumi ēku būvniecībā, attīstībā un pārvaldībā. Notiekošais mudina nekustamā īpašuma nozares pārstāvjus lūkoties energoefektīvu risinājumu virzienā un sākt domāt ne tikai par to, kā samazināt ēkas uzturēšanas izmaksas, bet arī kā padarīt to "zaļāku" un iegūt no tās lielāku pievienoto vērtību, izmantojot tehnoloģijas. Kāda ir šī brīža situācija energoefektivitātes jomā Latvijā, kādas ir pašas svaigākās tendences un izaicinājumi, ko sagaidīt nākotnē, varēs noskaidrot 5. aprīļa forumā nekustamā īpašuma nozares speciālistiem. Forumu organizēs "Schneider Electric" sadarbībā ar biznesa tehnoloģiju platformu "BiSMART".