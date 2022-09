Ģimenes uzņēmums 'Kotryna Group' – jau 30 gadus viens no lielākajiem bērnu preču izplatītājiem Baltijā

Kā mainījusies uzņēmējdarbība šo gadu laikā, un kā tai pielāgoties?

"Mūsdienās ir pieejami daudz resursu, kas palīdz sākt un attīstīt uzņēmējdarbību, piemēram, informācija internetā, ekspertu lekcijas un semināri, universitāšu kursi un profesionāli biznesa konsultanti. Taču pirms 30 gadiem, ienākot biznesa pasaulē, nācās paļauties tikai uz paša pieredzi un tuvu draugu un ģimenes locekļu zināšanām, un virzīties uz priekšu, mācoties no paša pieļautajām kļūdām. Turklāt uzņēmējdarbības pasaule 30 gadu laikā ir ievērojami mainījusies," saka uzņēmuma "Kotryna Group" īpašnieks Valdas Nanartavičius no Lietuvas. Ko par šīm izmaiņām domā uzņēmējs, kurš ir uzbūvējis veiksmīgu uzņēmumu?

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Mainījušies gan patērētāji, gan uzņēmējdarbības vide

Viens no cilvēkiem, kas savām acīm vērojis un piedzīvojis uzņēmējdarbības vides attīstību un pārmaiņas Baltijā, ir Valdas Nanartavičius. Viņa uzņēmums "Kotryna Group", kuru viņš dibinājis kopā ar sievu Sigitu un tēvu Juozapas, pārvalda bērnu preču un rotaļlietu mazumtirdzniecības ķēdes "BabyCity & ToyCity", "Toy's planet", "Juku" un "KidZone", šogad svin savu 30 gadu jubileju. Uzņēmums sākotnēji dibināts Lietuvā 1992. gadā, vēlāk 2002. gadā arī Latvijā un 2007. gadā Igaunijā. Šobrīd Latvijā darbojas 14 veikali: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Jelgavā, piedāvājot plašu bērnu preču klāstu, sākot no bērnu pudelītes, beidzot ar ratiņiem.

Nanartavičius uzskata, ka būtiskākās izmaiņas 30 gadu laikā, iespējams, bijušas patērētāju prioritātēs un paradumos. Mūsdienās, kad internets vienmēr ir pa rokai, patērētāji ir kļuvuši par izciliem ekspertiem visās jomās, tāpēc viņi vairāk apzinās, ko vēlas, un ir uzmanīgāki pret produktu īpašībām un kvalitāti. Ja agrāk cilvēkiem nācās izvēlēties no tā, kas atrodams veikalā, tad mūsdienās e-komercija ir mainījusi visu. Tā ir pavērusi vēl nebijušas izvēles iespējas, un, lai mazumtirgotāji saglabātu konkurētspēju un panākumus arī šodien, ir būtiski koncentrēties uz patērētāju vajadzību izpratni un labas klientu pieredzes nodrošināšanu.

"Runājot par bērnu produktiem un rotaļlietām, redzam, ka jaunākās paaudzes vecāki arvien izteiktāk pievēršas tādiem aspektiem kā produktu drošība, ilgtspēja un izglītojošas iezīmes. Liekot kopā produktu klāstu, mēs attiecīgi pielāgojam savas prioritātes. Zīmola popularitātei bērnu preču un rotaļlietu segmentā joprojām ir liela ietekme, lai gan uzsvars tiek likts uz cenas attiecību pret kvalitāti, kur svarīgāka ir kvalitāte," uzsver Nanartavičius.

Nanartavičius uzskata, ka spēja attīstīties un pielāgoties mainīgajai uzņēmējdarbības videi un klientu vajadzībām ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmums "Kotryna Group" savas 30 gadu pastāvēšanas laikā ir spējis veiksmīgi augt un paplašināties. Vēl viens iemesls ir spēcīgais fokuss uz komandu. Kā pastāstīja viens no uzņēmuma dibinātājiem, labākie risinājumi tiek atrasti un īstenoti ar spēcīgu un lojālu darbinieku komandu.

Personīgā pieredze noveda pie biznesa uzsākšanas

Uzņēmums šogad svin savu 30 gadu jubileju kā viens no Baltijas līderiem bērnu preču mazumtirniecībā. Taču neatkarības rītausmā, 1992. gadā, dibinot savu biznesu, Nanartavičiusi nedomāja ne par starptautiskajiem tirgiem, ne aktīvu paplašināšanos. Viņu personīgā pieredze mudināja atvērt nelielu bērnu veikaliņu Viļņā. Tolaik jaunā ģimene audzināja četrus gadus vecu dēlu un ikdienā pieredzēja to, ka bērnu preču piedāvājums Lietuvā, kas tikko bija iznākusi no padomju sistēmas, ir ārkārtīgi ierobežots. Tāpēc Nanartavičiusi nolēma izveidot savu ģimenes vadītu biznesu.

"Agrāk braucām uz Poliju ar automašīnu, izvēlējāmies nepieciešamās preces un atvedām tās uz Lietuvu. Vēlāk mēs vedām preces no Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Sākotnēji uzņēmumam bija tikai daži pārdevēji, un mēs paši veicām preču sagādi. Iepriekšējas pieredzes tirdzniecībā mums nebija, tāpēc bija jāpaļaujas uz savām iekšējām sajūtām un personīgo pieredzi. Caur pieredzi ieguvām zināšanas par valūtas kursiem, loģistiku un citām tirdzniecības biznesa niansēm. Grāmatvedība, valsts iestāžu prasības – mums tas viss bija jaunums, tāpēc, uzņēmumam augot, nācās mācīties," stāsta Nanartavičius.

No maza veikaliņa līdz Baltijas tirgus līderim

Lai gan Nanartavičiusi saskārās ar daudzām neskaidrībām, viņu bizness izrādījās veiksmīgs. Šodien "Kotryna Group" kopumā pieder 63 mazumtirdzniecības veikali Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī 10 e-komercijas platformas visās Baltijas valstīs un Somijā. Uzņēmums pēdējo 30 gadu laikā audzis arī darbinieku skaita ziņā. Sākot ar nelielu komandu, bet tagad organizācijā strādā vairāk nekā 600 cilvēku. Uzņēmums darbojas arī vairumtirdzniecības nozarē, kur pārstāv pasaulē atpazīstamus zīmolus.

Kompānijas mazumtirdzniecības ķēdes "BabyCity & ToyCity", "Toy's planet", "Juku" un "KidZone" ir labi pazīstamas Baltijas patērētāju vidū un ir līderis bērnu preču segmentā. Uzņēmums visu trīsdesmit gadu pastāvēšanas laiku ir palicis ģimenes rokās, lai gan, pēc Nanartavičiusa domām, grūtos brīžos biznesu varētu būt bijis vieglāk pārdot.

"Mēs esam ģimenei piederošs bizness, un mēs gribētu, lai tas tā paliek. Šodien mūsu bērni ir iesaistīti biznesā, un mēs ceram, ka nākotnē to pārņems mūsu mazbērni. Protams, tas viss būs atkarīgs no mūsu bērniem un viņu bērnu vēlmēm un apņēmības turpināt attīstīt biznesu. Pagaidām mēs koncentrējamies uz mūsdienu izaicinājumiem un iespējām. Mazumtirdzniecības nozare turpina strauji mainīties, strauji ieplūstot inovācijām un pastāvīgi mainoties patērētāju vajadzībām un paradumiem. Pēdējos gados mēs koncentrējamies uz e-komerciju, bet mūsu redzējums ir sinerģija starp tradicionālo mazumtirdzniecību un e-komerciju," stāsta Nanartavičius.

Pēc Nanartavičiusa domām, svarīgākais ir nekad nepārstāt mācīties, laikus pamanīt iespējas un pielāgoties pārmaiņām. Tikai tad var gaidīt veiksmīgu uzņēmējdarbības izaugsmi un nepārtrauktību.

Visa pamatā ir spēcīga komanda un uzticami biznesa partneri

Uzņēmējs uzskata – lai bizness būtu veiksmīgs, izšķiroša nozīme ir investēšanai ne tikai jaunākajos tehniskajos risinājumos, bet arī darbinieku apmācībā. Ir svarīgi arī uzticēties darbiniekiem. Ģimenes biznesam, kurā jāpaļaujas uz sev tuvāko cilvēku viedokli, tas var būt grūti, taču, uzņēmumam augot, vairs nav iespējams visu izdarīt vienatnē – vismaz daļa lēmumu jāuztic citiem. Tāpēc Nanartavičius uzskata, ka labas komandas veidošana un uzticēšanās darbiniekiem ir viena no panākumu atslēgām.

"Tikpat svarīgi ir uzticami biznesa partneri. Mēs augstu vērtējam mūsu ilggadējo sadarbību ar viņiem. Īpaši biznesa sākumā ļoti vērtīga bija ārzemju partneru pieredze un padomi. Ar dažiem biznesa partneriem esam kļuvuši tik labi draugi, ka regulāri kontaktējamies ne tikai biznesa jautājumos, bet arī kā tuvi ģimenes draugi un pat dodamies kopā atvaļinājumos," norāda Nanartavičius.

Bet kā ar uzņēmuma īpašniekiem un vadītājiem? Kādas īpašības viņiem nepieciešamas, lai veiksmīgi virzītu biznesu uz priekšu? Pēc Nanartavičiusa domām, tas, pirmkārt, ir godīgums, atbildība, spēja apvienot komandu un vadīt ar piemēru, ticība tam, ko dari, un harizma. Tas bija nepieciešams gan pirms 30 gadiem, gan tagad. Šīs īpašības palīdz pārvarēt izaicinājumus un sekmīgi vadīt gadu desmitiem senu ģimenes uzņēmumu.

https://www.kotrynagroup.com/