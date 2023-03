Izsmidzināšana uz lapām. Kā pareizi sagatavot augu?

Lai samazinātu ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz vidi un saglabātu bioloģisko daudzveidību, zinātnieki pēdējos gados ir pievērsuši pastiprinātu uzmanību lauksaimniecības agroekoloģiskajiem principiem. Samazināta ražība, bioloģiskā daudzveidība vai pat samazināta lauksaimniecības augsnes auglība un veselība par aptuveni 40 % galvenokārt ir saistīta ar augsnes eroziju, sāļumu, organisko vielu trūkumu un vides piesārņojumu.

Saistībnā ar kaitējumu videi, kuru izraisa nelīdzsvarota pašreizējā mēslošanas prakse, zinātnieki intensīvi meklē veidus, kā optimizēt augu un mikroorganismu mijiedarbību ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām. Viens no risinājumiem ir mikrobioloģiskie biostimulanti, kas ir noderīgi ne tikai tāpēc, ka tie spēj stimulēt augu augšanu, saglabāt produktivitāti un nomākt augu slimības, bet arī atbilst agroekoloģiskajiem principiem.

Izvairīšanās no zaudējumiem augkopībā un, lai optimizētu augu produktivitāti, biostimulanti arvien vairāk tiek integrēti ražošanas sistēmās. Pareizi lietoti biostimulanti tieši palielina augu izturību pret abiotiskiem un biotiskiem stresiem, kuru dēļ augs patērē daudz barības vielu, lai izdzīvotu, tādējādi zaudējot produktivitāti. Šie produkti atšķiras no tradicionālajiem slāpekļa, fosfora un kālija mēslošanas līdzekļiem, to formula var saturēt dažādus mikroorganismus un barības vielas, piemēram, humīnskābes, jūras aļģu ekstraktus, vitamīnus, aminoskābes, fenolus vai citas ķīmiskas vielas. Mikrobioloģiskie biostimulanti ir dabiski un tos var izmantot sēklām, augiem un augsnei. Tiem ir pozitīva ietekme uz augu augšanu, nepārkāpjot augsnes īpašības. Biostimulanti var tieši un netieši ietekmēt augu produktivitāti caur augsni vai mikrobiomu.

"Bioenergy" zinātnieku uzlabotajā augu mikrobu biostimulatorā "Bactoforce" esošās Bacillus mojavensis baktērijas atbrīvo aktīvās vielas, kas veicina rizosfēras baktēriju bioplēvju veidošanos un veicina labvēlīgo mikrobu kolonizāciju augu saknēs, kā arī stimulē augu augšanu un aizsargājošo proteīnu veidošanos. Šiem mikroorganismiem ir pretsēnīšu iedarbība un tie inhibē ļoti plašu patogēnu loku. Pirmo reizi ziemājos, "Bactoforce", ieteicams lietot jau agrā pavasarī, lai stimulētu sakņu augšanu un nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret dažiem augu patogēniem, piemēram, Cladosporium, Fusarium, Verticillium, Microdochium, Alternaria, Botrytis, Rhizoctonia un citiem sēnīšu patogēniem. Biostimulants "Bactoforce" ir piemērots ne tikai graudaugiem, bet arī rapsim, kukurūzai, saulespuķēm, cukurbietēm, dārzeņiem, augļu kokiem un augļu krūmiem, kā arī ogulājiem.

Produkta sastāvā esošie mikroorganismi atrodas sporās, tāpēc tie ir izturīgi pret vides faktoriem un to lietošana ir vienkārša. Intensīvās saimniecībās audzētāji neaprobežojas tikai ar vienreizēju augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Bioloģiskie produkti arī jāizmanto saskaņā ar tiem pašiem principiem, jo, augiem augot, mainās to fizioloģija, noteiktās attīstības stadijās augi kļūst jutīgāki pret stresu, kura sekas izpaužas kā augu saslimšana. Ir pētīts, ka Bactoforce sastāvā esošie mikroorganismi palielina augu izturību pret slimībām, kā arī stimulē barības vielu uzņemšanos un regulē augu metabolismu visās augšanas stadijās, kas nozīmē, ka, palielinoties fotosintēzes produktivitātei, saknēm tiek pievadītas vairāk barības vielu.

Augu sakņu izdalījumi spēcīgi ietekmē baktēriju dzīvotspēju, un aktīvās mikrobu kopienas sintezē fitohormonus (auksīnu, etilēnu un citokīnu) un organiskos savienojumus, kas ne tikai veicina augu barības elementu pieejamību, bet vienlaikus stimulē augu attīstību un izturību pret negatīviem vides faktoriem un patogēniem. Nesenie pētījumi ir atklājuši, ka aktivētie augsnes mikroorganismi atbrīvo vielas, kas kavē augu patogēnu izplatīšanos, kas tieši un netieši veicina augu augšanu.

"Bactoforce" izsmidzināšana uz lapām palielina augu spēju pielāgoties stresam un palīdz samazināt stresa izraisīto augšanas aizturi. Aktivizētie mikroorganismi uz lapām un augsnes virsmas neļauj patogēniem izplatīties un sintezēt mikotoksīnus, kas izraisa auga bojājumus. Tradicionālos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus parasti izmanto pēc simptomu pamanīšanas uz lapām.

Taču lauksaimniekiem, pirms AAL lietošanas, būtu jāstiprina auga imūnsistēmu, paaugstinot to izturību pret slimībām un novēršot slimību izplatīšanos. Ir jārada labvēlīgāki apstākļi, lai labie mikroorganismi nomāktu patogēnus savā ierastajā vidē, papildinot augsni ar mikroorganismus, kas spēj aktivizēt augsnē "snaudošo" labo mikroorganismu populāciju. Tas nodrošinās augu izturību un produktivitāti, iegūsim kvalitatīvāku ražu, taupīsim resursus un aizsargāsim vidi, kurā dzīvojam.

