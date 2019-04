Jauns pakalpojums, kas palīdz iepirkties Vācijā, Anglijā un Polijā

Tiešsaistes iepirkšanās visā pasaulē kļūst arvien populārāka katru dienu. Lietuvas uzņēmēji pareizajā vietā un vispiemērotākajā laikā steidzās izmantot augošo pieprasījumu pēc preču piegādes uz Baltijas valstīm un atrada šeit sava veiksmīga biznesa noslēpumu: "Piedāvā, ātru, klientam draudzīgu pakalpojumu – un biznesa panākumi ir garantēti.'' – saka Tomas Bacīs, "PercEU" dibinātājs.

Pirms dažiem gadiem uzņēmējs Tomas Bacīs, izmantojot internetu, izveidoja pakalpojumu, kas pielāgots ārvalstīs nopirkto preču piegādei uz Latviju, Igauniju un Lietuvu, un turpina paplašināt savu pakalpojumu klāstu: veiksmīgi ienāk jaunos tirgos. Šādas platformas ieviešanas ideja radās tad, kad PercEU dibinātājs mēģināja pasūtīt preces no interneta veikala Vācijā, bet piegāde bija iespējama tikai Vācijā. Visbiežāk sastopamā problēma ir tā, ka preces tiek nosūtītas tikai tajā valstī vai kaimiņvalstīs, bet netiek nosūtītas uz Latviju. Un, ja sūta, tas maksā pārāk daudz, un sūtīšana aizņem ļoti ilgu laiku. Šodien mūsu klienti izmantojot šo pakalpojumu var iegādāties preces no Vācijas, Anglijas un Polijas, un tuvākajā nākotnē sistēma ļaus iegādāties preces arī no Itālijas un Francijas. Iegādātos pirkumus klienti var izņemt norādītajā terminālā vai saņemt uz mājām.

Sūtījumu platforma: kā tā darbojas un ko var?

Reģistrētam klientam tīmekļa vietnē tiek dota adrese Vācijā, Anglijā un Polijā, kuru var izmantot preču pasūtīšanai dažādos tiešsaistes veikalos šajās valstīs. Iegādātās preces ceļo uz norādīto adresi – uz "PercEU" noliktavu šajās valstīs, bet no noliktavas tās tiek piegādātas klientiem Latvijā.

Pēc T. Bacjo aprēķina, Vācijā, Anglijā un Polijā lielākā daļa preču ir lētākas, tāpēc pat ar preču piegādes izmaksām, iepirkties šajās valstīs ir vērts. Jo Vācijā, Anglijā un Polijā preču piegāde parasti ir bez maksas, un jūs varat ietaupīt iepērkoties vairākos tiešsaistes veikalos, bet visus pirkumus nosūtīt vienā reizē – tad jūs maksātu tikai par piegādāto preču kopējo svaru.

Pēc tam, kad esat samaksājuši tikai par piegādāto preču kopējo svaru, lejupielādējiet preces no dažādām valstīm un interneta veikaliem: no apģērba, medikamentiem, juvelierizstrādājumiem, apaviem līdz sadzīves tehnikai ​​vai mēbelēm.

"Ideja par ātru sūtījumu no ārzemēm atvešanu uz Baltijas valstīm radās vairāk nekā pirms trim gadiem, novērojot, ka pat populārākie tiešsaistes iepirkumu līderi visā pasaulē nenodrošina tiešu preču piegādi uz Latviju, Igauniju un Lietuvu, vai arī nosūtīšanas pakalpojumi ir samērā dārgi un prasa ļoti ilgu laiku. Mums nav šaubu, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas nolēma mūsu biznesa idejas uzplaukumu – īpaši īss piegādes termiņš. Piemēram, sūtījums no Anglijas tikai 3 darba dienu laikā sasniedz Latviju'' - pārliecināts T.Bacīs.

Vācija vilina ar cenu un kvalitāti

Pašlaik populārākā valsts ir Vācija – patiesas ,,vācu" garantijas pircējam. Vācu tiešsaistes veikalos jūs varat sajust, ka viedoklis ir tāds, ka pircējam vienmēr ir taisnība. Nepatikusi vai bojāta prece tiek pieņemta bez strīda, samaksātā summa tiek atgriezta ātri un bez neērtībām – atskaitītas tikai piegādes izmaksas. ,,Vācijā ir pievilcīgi iepirkties arī milzīgās preču izvēles dēļ. Valstī - vairāk nekā 80 miljoni iedzīvotāju, tad zināmu tiešsaistes veikalu sistēmās klāsts - milzīgs. Turklāt, pasūtot oriģinālus zīmolus Vācijā, mēs tos arī saņemsim – tas nebūs ķīniešu viltojums. Jo lielāks ir tiešsaistes veikals, jo vairāk izpārdošanas preču, kas nozīmē, ka ir iespējams iepirkties lētāk, bet ne mazāk kvalitatīvi. Labākais laiks, atlaižu ,,medībām'' - vasaras un ziemas beigas, tā - ir arī T. Bacjo personīgā pieredze.