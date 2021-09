Jautājumi un atbildes par un ap lojalitāti

Kā nodrošināt pastāvīgu jaunu klientu plūsmu un saglabāt jau esošos ‒ par to domā katra uzņēmuma īpašnieks. Viens no instrumentiem šī mērķa sasniegšanai ir lojalitātes sistēmas izveide, izmantojot klientu kartes un dāvanu kartes. Ja agrāk pircējiem maki plīsa no tā, ka tajos bija pārāk daudz plastikāta karšu, tad tagad šo neērtību var novērst, izmantojot jaunus digitālos risinājumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par to, kā darbojas elektroniskās lojalitātes sistēmas un kā tirgotāji ar to palīdzību palielina apgrozījumu, stāsta kompānijas "ID CS" projektu vadītājs Aleksejs Minogins.

Kas ir elektroniskās lojalitātes sistēmas un kā tās atvieglo dzīvi uzņēmējiem?

Atkarībā no tā, kādu uzdevumu bizness vēlas risināt, ir iespējams izvēlēties dažādus lojalitātes karšu veidus. Piemēram, dāvanu kartes piesaista jaunus klientus, savukārt uzkrājuma kartes lieliski notur esošos. Bonusu kartes palielina vidējo summu čekos. Visas šīs kartes var būt no plastikāta vai virtuālas, bet jebkurā gadījumā tās ir daļa no vienotas e-sistēmas, kas ļauj apkopot karšu datus un izmantot tos mārketinga aktivitātēm.

Cik viegli komersantam ir izveidot savu lojalitātes sistēmu?

Uzņēmumam ne vienmēr pietiek pašu jaudas un zināšanu, lai izveidotu elektronisko lojalitātes sistēmu, tāpēc viņi vēršas pie mums, un mēs integrējam šo sistēmu tirgotāja iekšējos IT risinājumos. Mēs kā elektroniskās lojalitātes sistēmas izstrādātāji samazinām tirgotājam ievērojamu daļu manuāla darba: klientu dati uzreiz var nokļūt CRM sistēmā ‒ nav nepieciešams tērēt savu darbinieku laiku manuālai datu apstrādei.

Klienti jau ir noguruši no daudzām plastikāta kartēm. Vai var iztikt bez tām?

Mēs dzīvojam digitālajā laikmetā, tāpēc arvien vairāk tirgotāju pakāpeniski atsakās no plastikāta kartēm un pāriet uz virtuālo karšu izmantošanu. Tas atvieglo karšu izsniegšanas procesu un padara to lētāku, kā arī nodrošina papildu iespējas gan pārdevējam, gan klientam.

Virtuālā karte ir digitāls plastikāta kartes analogs, tā tiek uzglabāta virtuālajā makā tālrunī, piemēram, "Wallet" pieejams "iOS" vai "Android" tālruņa lietotājiem. Šādā makā lietotājs var uzglabāt daudz karšu no dažādiem tirgotājiem. Tirgotājam virtuālā karte ir ērta tāpēc, ka to nevajag izsniegt, klients saņem karti pats: piemēram, noskenē QR kodu, ieejot veikalā, aizpilda anketu un saņem karti.

Kad klients ir "ielicis" virtuālo karti makā, komersants var uzsākt mārketinga aktivitātes ‒ izsūtīt paziņojumus par jaunumiem, akcijām vai īpašajiem piedāvājumiem. Turklāt klientam var nosūtīt paziņojumus, balstoties uz atrašanās vietu: ja viņš tuvojas veikalam, kas izsniedza virtuālo karti, tā "signalizē" par atlaidēm vai akcijām. Mūsu elektroniskās sistēmas ļauj izveidot SMS izsūtnes un sūtīt personalizētus ziņojumus katram konkrētajam klientam. Tas automatizē daļu no mārketinga komunikācijas un mazina tirgotāja personāla slodzi.

Kāds elektronisko karšu risinājums ir vispieprasītākais biznesa vidē?

Vispieprasītākais karšu veids ‒ gan plastikāta, gan virtuāli ‒ ir dāvanu karte. Kāpēc? Dāvanu karte ir lielisks mārketinga instruments, kas palīdz piesaistīt jaunus klientus. Ar laiku šis risinājums sāk nest ievērojamu peļņu ne tikai piesaistot jaunus klientus, bet arī pateicoties neizmantotiem atlikumiem uz kartēm.

Kādas priekšrocības gūst bizness, integrējot kompānijas "ID CS" elektroniskās lojalitātes sistēmas?

Kā dažas no mūsu stiprajām pusēm es gribētu nosaukt izpratni par tirgotāju vajadzībām, ātru mūsu sistēmas integrāciju tirgotāja IT risinājumos, demokrātiskas pakalpojumu izmaksas un spēju izstrādāt individuālus risinājumus pēc pieprasījuma. Mēs esam uzticams partneris mūsu klientiem, un jau 23 gadus piedāvājam lojalitātes sistēmas. "ID CS" pastāvīgi veido, attīsta un uztur elektroniskās sistēmas, kas nodrošina gan plastikāta, gan virtuālo lojalitātes, klientu, dāvanu, uzskaites, uzkrājuma un citu karšu darbību. Mūsu risinājumi ļauj maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem palielināt apgrozījumu, pateicoties esošo klientu lojalitātei un jaunu klientu piesaistei.

Mūsu risinājumi neprasa lielus apgrozāmos līdzekļus un to iesaldēšanu.

Pēc sistēmas palaišanas tirgotājs saņem piekļuvi dažādām atskaitēm visiem elektronisko karšu veidiem. Piemēram, var redzēt apgrozījumu visās tirdzniecības vietās vai katrā atsevišķi, klientu apgrozījumu, karšu atlikumus, kādas naudas summas "tikušas dedzinātas" mēneša laikā, tas ir, nav pieprasītas no klientu puses. Turklāt sistēma nodrošina standarta POS termināļu pārskatus un Z-atskaites, kā arī jebkuras citas atskaites pēc pieprasījuma. Šo datu analīze palīdz tirgotājiem pielāgot savu mārketinga stratēģiju, palielināt pārdošanas apjomus un attiecīgi uzlabot finanšu rādītājus.

Kā konkrētam pārdevējam izvēlēties efektīvu lojalitātes sistēmu?

Kompānija "ID CS" strādā ar dažādiem mazumtirdzniecības tīkliem un veikaliem, aptiekām, sporta centriem, medicīnas un pašvaldības iestādēm. Mēs esam eksperti lojalitātes sistēmu ieviešanā. Pirms sadarbības uzsākšanas mēs veicam izpēti un piedāvājam visefektīvāko lojalitātes modeli. Elektroniskās karšu sistēmas var izmantot ne tikai fiziskās tirdzniecības vietās, bet integrēt arī interneta veikalā. Klients varēs izmantot elektronisko dāvanu karti tiešsaistē un nepieciešamības gadījumā sadalīt kartes vērtību vairākos atsevišķos pirkumos.

Aizpildiet nelielu anketu, lai saņemtu izdevīgāko piedāvājumu!

Uzziniet vairāk par elektroniskām lojalitātes sistēmām "ID CS" kompānijas mājaslapā https://www.e-kartes.lv/ un https://www.idcskartes.lv/, kā arī pa tālruni +371 67277477.