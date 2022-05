Lai nodrošinātu mūsdienīgu un ērtu iepirkšanās pieredzi gan interneta veikalā, gan fiziskajos veikalos, Kesko Senukai Latvia digitalizē lojalitātes karti – turpmāk to varēs uzrādīt viedtālrunī. Klienti, kas jau ir reģistrējušies e-veikala programmā SMART NET, automātiski kļūst par fizisko veikalu lojalitātes programmas dalībniekiem, bet tie, kas jūtas ērtāk, izmantojot plastikāta lojalitātes kartes, varēs turpināt to darīt arī digitālās lojalitātes programmas ietvaros.

Tie K Senukai veikalu klienti, kuri arī turpmāk vēlas saņemt ierastās atlaides precēm un pakalpojumiem, bet nav reģistrējušies e-veikala lojalitātes programmā SMART NET, to var izdarīt, gan reģistrējoties tīmekļvietnē www.ksenukai.lv un turpmāk izmantot karti telefonā, gan iegādājoties veikalu kasēs plastikāta lojalitātes karti un aktivizējot to veikala interneta tīmekļvietnē. Lai saņemtu atlaides un priekšrocības, kasē pirms preču apmaksas turpmāk ir jāuzrāda digitālā karte no K Senukai mājaslapas konta vai mobilās lietotnes, ko var lejupielādēt Google Play un AppStore veikalos, vai jaunā plastikāta karte.

"K Senukai veikalos ik dienu vēršas daudzi Latvijas iedzīvotāji, lai iegādātos preces būvniecībai, remontam, mājai un dārzam. Mēs esam priecīgi atvieglot mūsu pircēju ikdienu, piedāvājot dažādas priekšrocības, tikai turpmāk to darīsim mūsdienīgā veidā. Lojalitātes programmas nosaukums SMART NET atspoguļo mūsu klientus: viņi ir zinātkāri, aktīvi, viedi, iet līdzi laikam. Viņi ir tie, kas meklē un atrod visnegaidītākos risinājumus. Reaģējot uz klientu iepirkšanās paradumu maiņu, mēs digitalizējam savu lojalitātes karti, dodot iespēju tiem, kuri vēlas atteikties no plastikāta kartēm, turpmāk lietot mūsdienīgu, ilgtspējīgu risinājumu – digitālo lojalitātes karti," saka Kesko Senukai Latvia mārketinga vadītāja Kristīne Janševska, vienlaikus piebilstot – tiem, kuri kādu iemeslu dēļ atturas no viedtelefona vai digitālo risinājumu lietošanas, joprojām būs iespēja izmantot plastikāta kartes.

Lai kļūtu par lojalitātes programmas SMART NET dalībnieku:

- esošajiem e-veikala www.ksenukai.lv SMART NET biedriem, nekas papildus nav jādara – viņi automātiski kļūst par K Senukai fizisko veikalu lojalitātes programmas dalībniekiem un var izmantot jaunās programmas priekšrocības un labumus;

- ja esat jauns klients, jāaizpilda īsa reģistrācijas veidlapa tīmekļvietnē www.ksenukai.lv. Kad tas izdarīts, privātajā kontā tiek izveidota digitālā SMART NET karte;

- ja klients vēlas lietot plastikāta karti, to var iegādāties veikalu kasēs un aktivizēt K Senukai tīmekļvietnes privātajā kontā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var vērsties Kesko Senukai Latvia klientu apkalpošanas centrā pa bezmaksas tālruni 6677 8876 vai e-pastā klientuserviss@keskosenukai.lv.