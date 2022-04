Latvijas IT uzņēmuma produkts 'Eunomia Traffic' gūst panākumus starptautiskā izstādē

Latvijas IT uzņēmums SIA "Jarva" ir radījis pilnībā automatizētu "in-car" sistēmu "Eunomia Traffic", kas ļauj Latvijas un arī citu valstu attiecīgajiem dienestiem uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem. Uzņēmumam šogad no 28. marta līdz 1. aprīlim Amsterdamā veiksmīgi piedaloties vienā no vadošajām un lielākajām satiksmes nozares izstādēm "Intertraffic Amsterdam 2022", par inovatīvo produktu izrādījuši nopietnu interesi un pauduši atzinību arī starptautiskie profesionāļi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Produkts "Eunomia Traffic" ir Latvijā radīta, pilnībā automatizēta sistēma, kas veic vairāku objektu ātruma fiksēšanu kustībā, kā arī nodrošina 360 grādu video apstrādi un automātisko spēkratu numura zīmju atpazīšanu tiešsaistē. Jaunā tehnoloģija, piemēram, ļauj policijas darbiniekiem ceļu satiksmē konstatēt gan ātruma pārkāpumus, gan kontrolēt, vai automašīna, kas piedalās satiksmē, ir apdrošināta, tai ir derīga TA un OCTA, vai tā nav zagta, kā arī fiksēt citus pārkāpumus – mobilā telefona lietošanu braukšanas laikā pie stūres, luksofora sarkanās gaismas pārkāpumu fiksēšanu, drošības jostu nelietošanu, sabiedriskā transporta joslas izmantošanu.

"Būtībā var teikt, ka esam radījuši "unikālu mobilo policijas iecirkni"", uzsver SIA "Jarva" valdes priekšsēdētājs Uģis Beļavskis, komentējot uzņēmuma izstrādāto produktu. Par "Eunomia Traffic" tehnoloģiju un sistēmu ir izrādījušas nopietnu interesi vairākas vadošās ārvalstu kompānijas, kā arī ārvalstu policijas struktūrvienības – un ar dažām no tām jau šobrīd tiek veikti dažādi pilotprojekti un notiek aktīva dalība publiskajos iepirkumu konkursos. Starptautiskās sadarbības patlaban izveidotas tādos reģionos kā Tuvie Austrumi, Balkānu valstis, Skandināvija un ASV.

Izstādē "Intertraffic Amsterdam 2022" atrodami pasaules jaunākie un inovatīvākie risinājumi satiksmes infrastruktūrā, satiksmes vadībā, ceļu drošībā un stāvvietās, tāpēc apjomīgais interesentu skaits SIA "Jarva" stendā ir nozīmīgs apliecinājums eksportspējīgam produktam. Tā potenciālu apstiprina arī ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru noslēgtais atbalsta līgums. Turklāt aktīvs darbs notiek arī pašmāju vidē – Latvijas Valsts policija šobrīd SIA "Jarva" radīto produktu "Eunomia Traffic" izmanto vienā no dienesta automašīnām, lai veiktu 360 grādu video un automātisko numura zīmju atpazīšanu un fiksētu pārkāpumus. Uzņēmumam ir svarīgi sniegt savu artavu vietējā satiksmes drošībā, kā arī risinājums jau ir savu lietderību pierādījis darbībā, tāpēc SIA "Jarva" cer, ka sadarbība ar Latvijas Valsts policiju un, iespējams, citām valsts struktūrām un pašvaldību policijām kļūs par ilggadēju un pieaugošu praksi.

Foto: SIA "Jarva" izstrādātā produkta "Eunomia Traffic" apraksts, SIA "Jarva" arhīvs

Viens no lielākajiem izaicinājumiem un sasniegtajiem mērķiem, radot sistēmu, bija izstrādāt unikālo tehnoloģiju, kas ļauj ar "multi-doplera" tipa radaru veikt līdz pat 50 objektu ātruma fiksēšanu kustībā, attēlojot to tiešsaistē uz "interfeisa". Tas tiek aplikācijas veidā atspoguļots uz planšetes vai citas darbstacijas iekārtas. Papildus ātruma fiksēšanai sistēma sniedz 360 grādu automātisko numura zīmju fiksēšanu, video plūsmas ierakstīšanu un automatizētu pārkāpumu materiālu datu pārraidi uz vadības centru. Būtiski pieminēt, ka numura zīmes pārbaudes mehānisms notiek 1 sekundes ietvaros, ko sistēma spēj apstrādāt ar mērķi veikt iespējami lielākas satiksmes plūsmas kontroli patruļas vai dienesta darbības laikā. Sistēma var sinhronizēt savu darbību ar visām pārējām policijas automašīnas iekārtām – kamerām, ANPR kamerām, policistu individuālajām kamerām, bākugunīm, datubāzēm, satiksmes reģistriem u.c. Visas šīs darbības tiek automātiski savietotas ar konkrētās automašīnas numura zīmes fiksāciju un datu iegūšanu par automašīnu.

Vairāk informācijas par "Eunomia Traffic" produktu pieejama mājas lapā www.eunomia-traffic.com