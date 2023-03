Mākslīgā intelekta risinājums – čatbots. Kā to izmantot savā labā

Mākslīgais intelekts arvien straujāk ienāk mūsu ikdienā, piedāvājot dažādus jaunus risinājumus, kas ļauj ietaupīt laiku un samazināt izdevumus. Viens no šādiem rīkiem ir čatbots, kas pilda ne vien klienta apkalpošanas funkciju, atbildot uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, bet prot uzturēt arī sarunu. Vairāk par to, kas ir čatbots un kā to pielietot savā labā, lasi raksta turpinājumā!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"ChatGPT" – inteliģentais sarunu biedrs

Foto: Pixabay.com / mohamed hassan

Čatbots ir datora programmatūra, kuras uzdevums ir veidot sarunu ar lietotāju (cilvēku), izmantojot speciālu aplikāciju, mājaslapu vai telefonisku saziņu. Visbiežāk šādi čatboti ir sastopami klientu apkalpošanas jomā un arī Latvijā jau vairāki uzņēmumi izmanto to sniegtās priekšrocības nepārtrauktas komunikācijas nodrošināšanai ar saviem klientiem.

Uzņēmuma "OpenAI" pētnieks Aleks Redforts 2018. gadā izveidoja pirmo speciālo iepriekš apmācīto ģeneratīvās gramatikas pārveidotāju, kas uz dažādu tekstu analīzes pamata spēj izveidot loģiskus vārdu virknējumus.

Pagājušā gada novembrī tika demonstrēts jaunākās paaudzes AI rīks – "ChatGPT", kas spēj sekot līdzi lietotāja norādījumiem, prot izveidot loģisku teikumu un vēl paredzēt, kādi vārdi tiks iekļauti konkrētajā teksta daļā. Rīks ir vienkārši saprotams, turklāt to ir iespējams lietot bez maksas. Bota galvenā priekšrocība ir spēja komunicēt dažādās valodās un uzturēt "dzīvu" sarunu ar lietotāju par teju jebkuru tēmu. Turklāt šī mākslīgā intelekta tehnoloģija atbild ne vien uz jautājumiem, bet arī sniedz padomus, spēj uzrakstīt dažāda veida tekstus, sakomponēt dziesmas un pat veikt programmēšanas darbus. Šo jauno rīku ir izmēģinājuši jau vairāk nekā miljons cilvēku visā pasaulē.

Čatbots – vērtīga investīcija uzņēmumā

Tehnoloģijām attīstoties, čatbotu pielietojums dažādās jomās kļūst arvien pieprasītāks. Investēšana mākslīgajā intelektā ir ilgtermiņa ieguldījums, kas samazina uzņēmuma izmaksas un ietaupa resursus. Klientu apkalpošanas funkcija uzņēmumos ir viena no vissvarīgākajām. Daži no būtiskākajiem ieguvumiem, ko sniedz mākslīgais intelekts:

uzlabo lietotāja pieredzi un piesaista jaunus klientus . Ikvienam no mums ir svarīgi saņemt ātru atbildi un personalizētu pieeju, ko var nodrošināt čatboti. Turklāt ar moderno rīku palīdzību ir iespējams piesaistīt jaunus klientus, vienlaikus nodrošinot viņiem pozitīvu lietotāja pieredzi saskarsmē ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju;

Ikvienam no mums ir svarīgi saņemt ātru atbildi un personalizētu pieeju, ko var nodrošināt čatboti. Turklāt ar moderno rīku palīdzību ir iespējams piesaistīt jaunus klientus, vienlaikus nodrošinot viņiem pozitīvu lietotāja pieredzi saskarsmē ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju; veicina klientu apkalpošanas efektivitāti . Čatbota integrēšana uzņēmuma mājaslapā pilda arī datu analizēšanas funkciju. Tas spēj analizēt klienta pieredzi katrā no apkalpošanas procesa posmiem, vienlaikus nodrošinot 24/7 pieejamību. Citviet pasaulē veikto aptauju rezultāti apliecina – aptuveni 68% aptaujāto norādījuši, ka viņiem patīk saņemt tūltēju atbildi uz sev interesējošajiem jautājumiem, piemēram, par kādu konkrētu produktu, tā iegādāšanos, piegādes nosacījumiem u.tml.;

Čatbota integrēšana uzņēmuma mājaslapā pilda arī datu analizēšanas funkciju. Tas spēj analizēt klienta pieredzi katrā no apkalpošanas procesa posmiem, vienlaikus nodrošinot 24/7 pieejamību. Citviet pasaulē veikto aptauju rezultāti apliecina – aptuveni 68% aptaujāto norādījuši, ka viņiem patīk saņemt tūltēju atbildi uz sev interesējošajiem jautājumiem, piemēram, par kādu konkrētu produktu, tā iegādāšanos, piegādes nosacījumiem u.tml.; apkopo atsauksmes . Atsauksmes ir galvenais klientu apmierinātības rādītājs. Ar to palīdzību ir iespējams daudz labāk izprast klientu vēlmes un vajadzības, tām atbilstoši pielāgojot noteiktus produktus un pakalpojumus. Šāda rīcība pavisam noteikti veicina biznesa izaugsmi. Sekojot līdzi tērzēšanas botu tendencēm, ir iespējams radīt augstu iesaisti – kad klienti paši izrāda iniciatīvu aizpildīt aptauju un dalīties savā pieredzē;

Atsauksmes ir galvenais klientu apmierinātības rādītājs. Ar to palīdzību ir iespējams daudz labāk izprast klientu vēlmes un vajadzības, tām atbilstoši pielāgojot noteiktus produktus un pakalpojumus. Šāda rīcība pavisam noteikti veicina biznesa izaugsmi. Sekojot līdzi tērzēšanas botu tendencēm, ir iespējams radīt augstu iesaisti – kad klienti paši izrāda iniciatīvu aizpildīt aptauju un dalīties savā pieredzē; veic pasūtījumu izsekošanu. Iegādājoties preci, klientiem ir svarīgi saņemt informāciju, piemēram, par veiktā pasūtījuma piegādes ceļu – cik tālu ir prece un kad tā tiks saņemta. Pateicoties mākslīgajam intelektam, klientam ir iespēja ievadīt savu piegādes ID numuru, lai pāris sekunžu laikā saņemtu aktuālo informāciju.

Vairāk par mākslīgā intelekta priekšrocībām, trūkumiem un ietekmi uz cilvēkresrsu pieprasījumu darba tirgū lasi "Vivus.lv" bloga rakstā: "OpenAI – vai mākslīgais intelekts spēs aizstāt cilvēkresursus?".