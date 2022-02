Mammu, nenoguli! Labākā attīstošā rotaļlieta ir atkal pārdošanā

Kad bērniņš ir paēdis, mierīgs un laimīgs, mammai ir prieks. Vienīgais, kas šo svētlaimi varētu papildināt, ir attīstība, kas mazajiem ķipariem, protams, nāk caur spēlēšanos. Tieši tāpēc labākais, ko vecāki varētu uzdāvināt savai atvasei, ir tāda attīstošā rotaļlieta kā gudrais zaķēns "Alilo". Kas tas ir par zvēru un kāpēc šādai rotaļlietai jābūt katrā mājā, kur aug bērni, stāsta Jevgēņija un Pjotrs, veikala "Smartmom" īpašnieki

Kas zaķēnam vēderā?

Gudrais zaķēns ir sava veida grabulis un tajā pašā laikā daudz vairāk nekā vienkārši grabulis. Tas, protams, grab, bet zaķēna ausis ir no mīksta silikona, tāpēc tās var mierīgi košļāt, kas patīk pavisam maziem bērniem – tas nomierina, kad aug zobiņi. Tas var kalpot arī kā naktslampiņa (kas ļoti patīk mammām) un kā palīgs gulētiešanā, bet vislabāk šai mantiņai padodas izglītojošas un izklaidējošas funkcijas: zaķēns atskaņo iemīļotās melodijas, stāsta pasakas, skaita dzejoļus, atpazīst krāsas... Kamēr vecāki ir aizņemti ar citām svarīgām lietām, mazulim blakus būs īstais draudziņš, ar kuru kopā būs aizraujoši un interesanti.

Vispopulārākais modelis Latvijā ir "Gudrais Zaķēns Alilo R1", ko izpērk acumirklī, tiklīdz tas parādās pārdošanā. Kāpēc tas ir tik populārs?

"Šī Latvijas tirgū ir unikāla prece, jo tā ir pielāgota tieši Latvijas iedzīvotājiem. Tā kā gudrais zaķēns runā, stāsta pasakas, dzied un skaita dzejolīšus, ir svarīgi, lai viņš to darītu arī latviešu valodā. Tieši tāpēc mēs veltījām daudz laika, lai "iemācītu" zaķēnam runāt latviski. Šajā procesā mums palīdzēja aktrise un dziedātāja Vita Baļčunaite – viņa ierunāja Imanta Ziedoņa un Evijas Gulbes pasakas. Mūsu īpašais lepnums ir "Kur tu teci" dziesmiņas ieraksts – šī ir mūžīgā klasika, kas bērniem ļoti patīk. Zaķēnam atmiņā ir arī vairākas Anitas Rezevskas dziesmas," ar neslēpjamu entuziasmu par gudro zaķēnu stāsta Jevgēņija. Viņa piebilst, ka pēc vairāku mēnešu pārtraukuma pārdošanā ir atgriezies modelis "Gudrais Zaķēns Alilo R1", kas runā latviski.

Tāpat kā daudzi citi cilvēku iemīļoti zīmoli, šis ģimenes bizness ir cēlies no pašu nepieciešamības. "Kad es gaidīju pirmo bērniņu, burtiski iedegos par ideju iegādāties mazulim intelektuālo rotaļlietu "Alilo", bet izrādījās, ka Latvijā to nemaz nevar izdarīt. Kad tomēr izdevās to nopirkt ārzemēs un ieraudzījām, ka mazulim zaķēns nu ļoti patīk, mēs ar vīru sapratām – ir jādara, ir jāved šīs mantiņas uz Latviju. Tā mēs kļuvām par oficiālo "Alilo" pārstāvi Latvijā, izveidojām interneta veikalu un tagad piegādājam rotaļlietas pat citiem pārdevējiem. Esam priecīgi, ka ne tikai mūsu mazulim bija tas prieks augt kopā ar gudro zaķēnu, bet nu jau arī daudziem citiem bērniem," atzīst Jevgēņija.

Klientu stāsti: saiknes veidošana pat tad, ja tēta nav blakus

Gudrais zaķēns "Alilo" varētu būt lieliska dāvana ne tikai pašam bērnam, bet arī kādai kolēģei, kas dodas bērniņa gaidīšanas atvaļinājumā. Gaidot bērnu, rotaļlietu var izmantot gan kā naktslampiņu, gan arī – lai klausītos mūziku. "Mūsu klientu stāsti par to, kā viņi izmanto zaķēnus, ir ļoti iedvesmojoši un patīkami. Kāda topošā mamma dalījās pieredzē, ka caur zaķēnu klausījusies klasisko mūziku, tas viņu nomierinājis un noskaņojis uz laba viļņa. Savukārt tētuki izvēlas praktisku pieeju un pārvērš zaķēnus par skaļruņiem, ierakstot sev tīkamu mūziku uz datu nesēja un iekopējot to mantiņā," par klientu attapību jūsmo Jevgēņija.

Viņa piebilst, ka citu modeli – "Gudro medaino zaķēnu G6" – ir parocīgi izmantot fona trokšņa radīšanai, kas labi aizvieto televizoru. Ne visiem bērniem patīk rotaļāties klusumā, bet – ja televizors ir ieslēgts, tad visa uzmanība tiek pievērsta tam. Te palīdz gudrais zaķēns, kas atskaņo to, kas viņam ir atmiņā – ražotāja vai arī pašu vecāku ierakstītais. Daudzi vecāki ieraksta mūziku atskaņošanai no bērnu mīļākajām multfilmām vai filmām; to ļauj izdarīt zaķēnā iebūvētā 8GB lielā atmiņa. Bet – ja negribas pielikt liekas pūles, zaķēna atmiņā jau ir saglabātas vairāk nekā 20 populāras bērnu dziesmas un pasakas. Papildu priekšrocība, kas nebūt nav mazsvarīga, ir tas, ka zaķēnam nav vajadzīgas baterijas – to var ātri uzlādēt no datora caur USB un atkal darbināt.

"Vēl viens super populārs izmantošanas scenārijs šai viedmantiņai ir balss ierakstīšana. Ir tādas profesijas, kad kāds no vecākiem, visbiežāk tas ir tēvs, pavada daudz laika darba komandējumos – piemēram, jūrnieki, kuriem reisi mēdz būt pat pusgada garumā. Šajā gadījumā tētis pats var nolasīt pasaku vai vairākas, nodziedāt šūpuļdziesmu, ko bērniņam klausīties viņa prombūtnē. Tas ir tik aizkustinoši, ka tehnoloģijas spēj satuvināt cilvēkus un veidot siltas attiecības – pat, ja nav iespējas būt vienam otram blakus," uzskata veikala īpašniece.

Miedziņš nāk kopā ar gudro miega treneri

Kaut gan gudros zaķēnus var izmantot kā naktslampu vai šūpuļdziesmu atskaņošanai, tomēr šīs viedierīces ir vairāk domātas interaktīvai attīstībai, kas notiek dienas laikā. Atvieglot jaunai māmiņai dzīvi naktīs palīdz cita rotaļlieta – miega treneris Bruno, kas palīdz bērniņam aizmigt. Tajā ir ierakstīta sirdsdarbības skaņa, baltais troksnis, atpūtas mūzika un 3 šūpuļdziesmas, kas maigi iemidzina mazuli un palīdz viņam gulēt ilgāk. Ilgāks miegs nozīmē vairāk atpūtas arī vecākiem.

Veikala līdzīpašnieks Pjotrs atklāj interesantu faktu: "Pirms kāda laika saņēmām pateicību no jaunā tēva par miega treneri – līdz šim jaunā pāra mazulis aizmiga tikai tad, kad blakus tecēja ūdens, kas acīmredzami nomierināja bērnu. Var tikai iedomāties, kādi bija rēķini par ūdeni! Bet atklājās, ka dēls ļoti labi aizmieg arī tad, kad blakus klusi skan baltais troksnis. Vecāki ir novērojuši, ka bērniņš ne tikai vieglāk dodas naktsmierā, bet arī miega laiks ir pagarinājies, un tas viņiem dod iespēju atvilkt elpu un atpūsties."

Jevgēņija un Pjotrs novērojuši, ka bieži vien vecāki iegādājas abas divas gudrās ierīces – vienu izmanto pa dienu, bet otro – naktī, iemācot bērnam gulētiešanas rituālu. Uzņēmēju ģimenē aug divi bērni, kuri "piestrādā" par rotaļlietu ekspertiem, vērtējot gudros zaķēnus un citas viedierīces, ko pārdod "Smartmom" veikalā. "Bērni ir vislabākais filtrs, uzreiz var redzēt, kas viņiem patīk un kas nē, viņi ir ļoti prasīgi un arī atklāti savos vērtējumos. Tāpēc, izturot visstingrāko pārbaudi no saviem bērniem, mēs varam būt pārliecināti, ka arī citiem piedāvājam tikai to labāko," pauž Jevgēņija.

"Tā ir pirmā un vissvarīgākā vērtība mūsu biznesā. Otrā vērtība ir pienesums, ko varam sniegt bērnu attīstībā. Piemēram, "Gudrais Zaķēns Alilo R1" māk atpazīt krāsas. Komplektā ar zaķēnu nāk kartīšu komplekts dažādās krāsās. Rotaļlietai apakšā ir sensors, un, novietojot zaķēnu uz kartītes, tas atpazīst un nosauc krāsu. Šādi bērns mācās, iepazīst apkārtējo pasauli, veido un palielina vārdu krājumu. Jāpiebilst vēl viena svarīga lieta. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur cilvēki pat vienā ģimenē runā vairākās valodās, un tad varētu parādīties jautājums – kurā valodā runās zaķēns, ko plānojam iegādāties? Tas ir pavisam vienkārši: mēs varam izdarīt tā, lai zaķēns runātu gan latviski, gan krieviski, tas ir bezmaksas pakalpojums. Lai nopirktu tādu bilingvālu zaķīti, lūdzam sazināties ar mums, lai mēs "iemācītu" viedierīci runāt abās valodās. Man personīgi lielu gandarījumu sniedz tas, ka mūsu rotaļlietām ir liela pievienotā vērtība, un mēs redzam, ka tas ļoti patīk visiem – gan lieliem, gan maziem," rezumē Jevgēņija.

Lai gudrais zaķēns un citas attīstošās rotaļlietas varētu ienākt jebkurā ģimenē, līdz februāra beigām katrs "Delfi" lasītājs ar atlaides kodu DELFI10 var saņemt 10% atlaidi jebkurai precei "Smartmom" veikalā. Savukārt, ja ir nepieciešama konsultācija, zvaniet +371 220 44 652 vai sūtiet vēstuli uz info@alilo.lv – Jevgēņija un Pjotrs ar prieku atbildēs un palīdzēs piemeklēt vispiemērotāko gudro rotaļlietu tieši jūsu bērnam!