'Newmood' stilistu padomi, kā izvairīties no kļūdām, iepērkoties tiešsaistē

Internetā ir tik daudz apģērba veikalu, apģērba veidu un aksesuāru! Tik milzīgas izvēles priekšā, kuru mums reklamē sociālo tīklu influenceri, modes žurnāli, TV reklāmas un citi mediji. Mūsu uzmanība tiek rauta uz visām pusēm, un, protams, tas ir tieši tas, ko viņi vēlas. Pārāk bieži mēs piedalāmies šajā spēlē neapzināti. Mēs pērkam lietas, kuras mums nemaz nav nepieciešamas, apģērbu, kas mums nemaz neliek justies īpaši, jo reklāma ir iedarbojusies uz mūsu zemapziņu. Galu galā, mēs nonākam līdz brīdim, kurā stāvam pie līdz malām piekrauta apģērbu skapja, ar kliedzošu domu galvā: "Man nav ko vilkt mugurā!". Lai jūs pasargātu no šādas situācijas, piedāvājam tiešsaistes veikala Newmood.lv stilistu padomus – kā izvairīties no kļūdām, iepērkoties tiešsaistē.

Neiepērcies sliktā garstāvoklī

Apģērba iegāde var būtiski uzlabot garastāvokli, tomēr tā noteikti nav ieteicama terapijas metode. Ir zinātniski pierādīts, ka, iepērkoties, hormoni mūsu smadzenēs uzdarbojas īpaši aktīvi. Izvēloties preces, mēs neapzināti fantazējam par skaistāku nākotni. Iepirkšanās arī rada mūsos kontroles sajūtu. Tādēļ, ja mēs iepērkamies sliktā garstāvoklī, pastāv stipri lielāka iespēja, ka iegādāsimies kaut ko pārāk dārgu, pārāk lielu vai vairāk, nekā mums ir nepieciešams. Un tas viss tikai tādēļ, ka velējāmies aizbēgt no nepatīkamā garstāvokļa, pasapņojot par skaistāku rītdienu. Izvēlies apģērbu tiešsaistē tad, kad tev tiešām vēlies iegādāties jaunas drēbes, nevis pozitīvas emocijas.

Iepērcies ar mērķi

Vairums cilvēku neiegādājas apģērbu, kāds viņiem tiešām patīk un ir nepieciešams tādēļ, ka kaut kas cits ir nozadzis viņu uzmanību. Atverot tiešsaistes veikala pirmo lapu, mūsu maņas tiek tūlīt piesātinātas ar virkni precēm un tas traucē koncentrēties. Tādēļ ir svarīgi, lai, pirms iepirkšanās internetā, jūs iepriekš ieplānotu ko tieši vēlaties iegādāties un pie tā arī pieturētos. Ziniet, ko tieši jūs vēlaties atrast, vēl pirms tiešsaistes veikala apmeklējuma, citādāk jūs nekad to neatradīsiet!

Iepazīstieties ar piegādes politiku

Tiešsaistes apģērba veikalus visbiežāk izvēlas to piedāvātās plašās izvēles un izdevīgo cenu dēļ. Tomēr cena kļūst mazāk izdevīga, ja jums no savas kabatas ir jānosedz preču atgriešana. Iegādājoties apģērbu internetā, ir neizbēgami, ka daļa apģērba gabalu īsti nederēs un būs jāsūta atpakaļ tirgotājam. Tādēļ, pirms veikt pasūtījumu, ir jāpārliecinās, ka konkrētais tirgotājs sedz atgriešanas izdevumus no savas puses.

Piesakies saņemt jaunumus uz epastu

Atteikšanās saņemt informāciju uz e-pastu ir viena no darbībām, kādu mūsdienu cilvēku prāts jau izpilda automātiski. Jo mazāk mēstuļu pastkastē, jo labāk. Bet ne gluži. Protams, nevienam nepatīk saņemt desmitiem mēstuļu katru dienu, bet savlaicīgs paziņojums par gaidāmo izpārdošanu jūsu iecienītākajā apģērbu veikalā nav mēstule, bet gan iespēja ietaupīt. Kā gan citādāk jūs zināsiet, ka tās bikses, kuras vēl pirms nedēļas tirgoja par pilnu cenu, šodien tiek pārdotas ar 70% atlaidi?

Ir viegli apjukt tiešsaistes iepirkšanās iespēju priekšā, tādēļ ir būtiski veikt savus pirkumus pārdomāti un pacietīgi. Uzstādiet augstus standartus savām apģērba izvēlēm. Iegādājieties tikai apģērbu, kas jūs patiešām uzrunā un liek justies īpaši. Salīdziniet vairākus tiešsaistes tirgotājus un mēģiniet noķert izpārdošanas.