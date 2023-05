Northway klīnikā iespēja uzveikt neauglību ir katram

Neauglība – tā nav tikai medicīniska diagnoze, bet gan problēma, kas ietekmē vairākus cilvēka dzīves aspektus, piemēram, bieži tā ir emocionālā veselība, jo, sastopoties ar šo diagnozi, daudzi pāri izjūt nopietnu psiholoģisko šoku. Diemžēl dažkārt var ciest arī attiecības ģimenē. Tomēr ārsti atkal un atkal uzsver, ka, izdzirdot diagnozi neauglība, tā nav jāuztver kā spriedums. Ir jāsaprot, ka tas ir stāvoklis, ko vajag un ir liela iespēja atrisināt – vien mērķtiecīgi jāatrod un jānovērš neauglības cēloņi. Un šeit liela loma ir pieredzējušiem, augsti kvalificētiem ārstiem, modernajām tehnoloģijām un progresīvām ārstēšanas metodēm, kā arī, protams, topošo vecāku līdzestībai.

Sadarbībā ar "Northway" klīnikas ginekoloģi-reproduktoloģi un neauglības ārstēšanas speciālisti dr. Nelliju Seimuškinu jau stāstījām par izplatītākajiem neauglības cēloņiem un iespējamiem risinājumiem. Šoreiz – plašāk par medicīnisko apaugļošanu, tās veidiem, sagatavošanos procedūrai un tās norisi "Northway" klīnikā.

Kas ir "Northway"?

"Northway" uzņēmumu grupa apvieno 17 uzņēmumus, kuri jau 17 gadus veiksmīgi attīsta savu darbību medicīnas, veselības aprūpes, biotehnoloģiju, farmācijas un investīciju darbības jomās. Tās medicīnas, biotehnoloģiju un investīciju klasteros strādā vairāk nekā 800 talantīgu profesionāļu – augsti kvalificēti zinātnieki, biofarmācijas un medicīnas speciālisti, pieredzējuši ārsti, kam medicīna ir sirdslieta. "Northway" grupas uzņēmumi darbojas gan Latvijā un Lietuvā, gan Lielbritānijā un ASV. Šobrīd medicīnas klasteris "Northway" apvieno septiņas klīnikas, kas atrodas Rīgā, Viļņā, Kretingā, Klaipēdā, un Londonā. Klīnikās pacientiem tiek sniegti kompleksi augstākā līmeņa pakalpojumi, – sākot no profilakses un slimību diagnostikas, līdz pat ķirurģiskai ārstēšanai, rehabilitācijai un medicīniskajai apaugļošanai. Katru "Northway" grupas uzņēmumu vieno kopīgas vērtības – līderība, atvērtība pārmaiņām, radošums, stratēģiskā disciplīna un izcils sniegums.

Kādas medicīniskās apaugļošanas metodes pielieto "Northway" klīnikā?

"Northway" klīnikā pieejamas visas pasaulē atzītās medicīniskās apaugļošanas metodes, tādas kā IUI (inrauterīna inseminācija), IVF (in vitro fertilisation) un ICSI (intracytoplasmic sperm injection).

IUI jeb intrauterīna inseminācija ir medicīniskās apaugļošanas metode, kuras ietvaros vīrieša sperma tiek instrumentāli ievadīta sievietes dzemdes dobumā. Pastāv divi sagatavošanās varianti procedūrai – dabīgajā menstruālajā ciklā vai pēc ovulācijas stimulācijas. Procedūra norit bez anestēzijas. Pielietojot šo apaugļošanas metodi, ļoti svarīgi ir attiecīgi sagatavot spermu. Dzemdē tiek ievadīts neliels daudzums sterilas barojošas vides ar attīrītiem pašiem aktīvākajiem spermatozoīdiem. Šī neauglības ārstēšanas metode ir visvairāk pietuvināta dabiskai apaugļošanai.

IVF jeb in vitro fertilisation ir tradicionāla medicīniskās apaugļošanas metode laboratorijas apstākļos. Partnera vai donora sperma tiek ievietota traukā ar olšūnām, kur notiek apaugļošana. Pēc tam jau attīstības stadijā esošais embrijs tiek ievietots dzemdē. Šī metode tiek izmantota, ja spermas kvaliāte ir tuvu normai.

Savukārt ICSI jeb intracytoplasmic sperm injection medicīniskās apugļošanas metodi izmanto smagu vīrieša neuglības formu gadījumā – ja ir samazināts spermatozoīdu daudzums, tie ir mazkustīgi, konstatētas attīstības anomālijas, kas samazina spermatozoīdu spēju patstāvīgi apaugļot olšūnu. ICSI procedūra ir medicīniskas apaugļošanas metode, kuras ietvaros spermatozoīds tiek ievadīts tieši olšūnas citoplazmā ar speciālu mikromanipulatoru palīdzību. Spermatozoīds ICSI procedūrai var tikt iegūts no ejakulāta vai no sēklinieka ar MicroTESE vai TESA operāciju palīdzību.

Kā nosaka konkrētā gadījumā piemērotāko medicīniskās apaugļošanas metodi?

Konsultācijas laikā klīnikas speciālisti kopīgi ar pacientiem sastāda diagnosticēšanas, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī sniedz rekomendācijas katram pacientam individuāli. Dr. Nellija Seimuškina uzsver, ka pacientiem tiek piedāvāta vispiemērotākā un efektīvākā metode, lai kāds būtu auglības traucējumu cēlonis – "Northway" klīnikas speciālistiem bezcerīgu gadījumu nav!

Svarīgi piebilst, ka, ja vienreiz jau veikta medicīniskā apaugļošana, tas nebūt nenozīmē, kā arī nākotnē, plānojot vēl vienu bērniņu, tā atkal būs nepieciešama. "Viss ir atkarīgs no diagnozes, kāpēc pirmo reizi tika veikta ārpusķermeņa apugļošana, bet, ja neauglības iemesls bija faktors, pie kura grūtniecība dabiski nekādā gadījumā nevar iestāties, piemēram, azoospermija vai abu olvadu iztrūkums, tad, protams, pārim ir iespēja ieņemt mazuli arī dabiski," skaidro neauglības ārstēšanas speciāliste.

Kā notiek medicīniskā apaugļošana?

Medicīniskās apaugļošanas procedūra norit vairākos posmos. Viss sākas ar olnīcu stimulāciju un ultrasonogrāfisko folikulu augšanas kontroli, saka ginekoloģe, paskaidrojot, ka olnīcu stimulācijas mērķis ir panākt nevis viena, bet gan vairāku folikulu augšanu un tajos esošo olšūnu izveidošanos un nobriešanu. Šim nolūkam sievietei parasti katru dienu apmēram vienā laikā 10–14 dienas jāveic hormonu injekcijas vēdera priekšējā sienā. Lai olšūnu stimulācija būtu droša un efektīva, tās laikā nepieciešamas vidēji trīs līdz piecas vizītes pie ārsta, kas veic ultrasonogrāfisku izmeklēšanu un nepieciešamības gadījumā koriģē lietojamā medikamenta devu.

Nākošais posms ir olnīcu folikulu punkcija un olšūnu iegūšana. Lai apaugļotu olšūnas laboratorijas apstākļos, tās nepieciešams iegūt īsi pirms to dabiskās ovulācijas. Punktējot folikulus, atsūc to saturu, iegūstot folikulāro šķidrumu un olšūnas. Embriologs zem mikroskopa no folikulārā satura atdala olšūnas, pārnes speciālā olšūnu augšanai paredzētā vidē un ievieto inkubatorā. Paralēli šīm procesam notiek spermatozoīdu laboratoriska sagatavošana. Punkcijas laikā, pirms vai uzreiz pēc tās sievietes partneris nodod spermu. Pirms spermas nodošanas trīs līdz piecas dienas iesaka atturēties no ejakulācijas izraisīšanas, tādējādi nodrošinot pēc iespējas vairāk kvalitatīvu spermatozoīdu. Laboratorijā notiek spermatozoīdu attīrīšana no spermas šķidruma, nekustīgajiem spermatozoīdiem, pavadošajām šūnām un mikrobiem. Parasti spermas sagatavošana ilgst vienu līdz divas stundas.

Kad sievietes un vīrieša materiāls ir gatavs, notiek olšūnu apaugļošana un embriju kultivēšana. IVF gadījumā apmēram trīs četras stundas pēc folikulu punkcijas olšūnām pievieno spermatozoīdus, lai notiktu dabiska apaugļošanās. ICSI gadījumā liela palielinājuma mikroskopa kontrolē izvēlas visveselāko spermatozoīdu, kuru injicē tieši olšūnas citoplazmā. Pēc 18–20 stundām embriologs izvērtē olšūnas apaugļošanos. Pēc divām dienām embrijs sastāv jau no divām līdz sešām šūnām. Pēc piecām dienām veidojas jau blastocista, kas sastav no embrioblasta (topošā embrija šūnām) un trofoblasta (topošās placentas šūnām).

Pēdējais etaps ir embriju ievadīšana dzemdes dobumā (embriotransfērs) – parasti notiek piektajā vai sestajā dienā pēc olšūnu apaugļošanas (var būt izņēmuma gadījumi). To veic bez atsāpināšanas. Embrijus, kas atrodas speciālā šķidrumā, ar katetru caur dzemdes kaklu ultrasonogrāfijas kontrolē ievada dzemdes dobumā. Parasti ievada vienu līdz divus embrijus. Atlikušos labas kvalitātes embrijus sasaldē.

Kas jāievēro pēc medicīniskās apaugļošanas?

"Pēc embrija ievadīšanas dzemdē sievietei jāturpina progesteronu preparātu un dažreiz arī citu medikamentu ievade – vai nu līdz grūtniecību apstiprinošu analīžu nodošanas dienai, vai vismaz līdz 9. grūtniecības nedēļai. Uz laiku pēc embrija ievadīšanas dzemdē vēlams atturēties no mīlēšanās, pārmērīgas fiziskas slodzes un no sportošanas. Jau 10.–14. dienā pēc embrija transfēra iespējams noteikt, vai grūtniecība ir iestājusies, nosakot sievietes asinīs beta horionisko hormonu. Urīnā tas būs pozitīvs vēlāk, tāpēc grūtniecības tests ar urīna paraugu nav ātrākā metode, ar kuru noteikt grūtniecību pēc medicīniskās apaugļošanas," skaidro daktere Nellija Seimuškina.

Viņa uzsver, ka grūtniecība, kas iestājusies pēc medicīniskās apaugļošanas, prasa rūpīgu uzraudzību un ārstniecisko atbalstu, jo virknē gadījumu dabīgā organisma hormonu izstrāde būs apspiesta. Bieži vien pacientiem ir nepieciešama zāļu terapija arī līdztekus notiekošo imunoloģisko traucējumu dēļ. Grūtniecības norise tiek rūpīgi uzraudzīta, ievērojot visus iespējamos riskus. "Saglabāt un iznēsāt grūtniecību gādīgā akušiera-ginekologa aprūpē un dzemdēt veselu bērnu – mūsu kopējais galvenais uzdevums!" saka ginekoloģe.

