Palanga tavai labsajūtai: augstākās klases atpūta ķermenim un dvēselei

Kūrortpilsēta Palanga visu gadu piedāvā ne tikai SPA un skaistumkopšanas, bet arī labsajūtas un ārstniecības procedūras. Vai vēlaties kūrortu ar baseinu tikai jums un jūsu ģimenei, vai arī varbūt vēlaties pavadīt nedēļas nogali divatā, baudot neaizmirstamas procedūras, bet varbūt tomēr vēlaties izsmalcinātas un ekskluzīvas labsajūtas programmas, kas radītas tieši jums? Palangā jūs atradīsiet visu!

Palangas pilsētas peldbaseins: Labsajūtas zonā atrodas 125 kv.m un 18 kv.m atpūtas baseini pieaugušajiem un bērniem ar duci atpūtas iespēju, masāžas sistēmām, modernu apgaismojuma sistēmu un arī baseinu mazuļiem. Savukārt 22 kv.m burbuļvanna var uzņemt aptuveni 15 apmeklētājus. Šajā zonā ir arī piecas dušas, divas modernas tvaika istabas un viena sauna ar dabisko Himalaju sāls sienu.

"Pušų paunksnėje" ("Priežu mežā"): Šī slavenā basketbolista Arvīda Saboņa un viņa sievas Ingrīdas pirmklasīgā piecu zvaigžņu viesnīca jau daudzus gadus vilina atpūsties vairāku iemeslu dēļ. Viesnīca, kas atrodas klusā vietā netālu no Palangas Birutes parka un Dzintara muzeja, ir slavena ne tikai ar savu iespaidīgo eksterjeru vai to, ka šeit tiek gatavotas vienas no labākajām brokastīm Palangā, bet arī ar savām augstākās klases SPA procedūrām. Turpat pieejama arī brīnišķīgs pirts un peldbaseinu komplekss, kurā jūs gaida īsta baudījuma jūra.

"Atostogų parkas" ("Atpūtas parks"): Atpūtas un labsajūtas kompleksā esošais medicīnas centrs "Natura Termo SPA" piedāvā unikālus SPA pakalpojumus: ārstniecisko dūņu sapropeļa procedūras ādas un matu veselībai, muguras un locītavu sāpju ārstēšanai, no urbuma iegūtā minerālā ģeotermālā ūdens terapeitisko procedūru "Minerālu jūra", dzintara masāžas, kurās tiek izmantota kosmētika ar dzintara putekļiem. Šis komplekss arī aktīvi veicina pirts kultūras izkopšanu Lietuvā. Šeit tiek organizētas augsta līmeņa apmācības pirtniekiem, kur pirtnieki no visas Lietuvas ierodas, lai apgūtu pirts mākslas noslēpumus, bet šeit esošās pirtis būvētas saskaņā ar senču uzkrātajām zināšanām un tradīcijām.

"Life Balance SPA": Grezna oāze pieczvaigžņu viesnīcā, kur rūpīgi pārdomāta katra detaļa. Tajā apvienota mīlestība pret dabu, pārdomāti interjera risinājumi, pilnveidotas un individuāli izvēlētas SPA meistaru procedūras un augstākās klases kosmētika. Tas viss veidots tā, lai viesi, ierodoties uz dienu vai dažām stundām, varētu pilnībā atpūsties, atslābināties un nomierināt savas domas. Atpūtieties iekštelpu un āra minerālūdens baseinos, vannās vai romiešu baseinā, nododieties pirts priekiem četrās dažādās pirtis vai izbaudiet miera mirkļus ekskluzīvā relaksācijas istabā, ko ieskauj dabas smaržas!

"Amsterdam Plaza": Viesnīcā "Amsterdam Plaza" viesus gaida mājīgas, siltas SPA telpas privātai atpūtai. Šeit darbojas "SPA Rytai" zona ar tvaika pirti, burbuļvannu un hammam rituālu, kā arī karstā baļļa ar 38ºC ūdeni blakus saunai. Atsevišķā telpā atrodas marmora gulta hammam procedūrām, kas uzsildīta līdz ~40ºC. Pēc patīkamās relaksācijas tiek veikts ķermeņa skrubis un masāža smaržīgo ziepju putu mākonī.

Savukārt "SPA Vakarai" ir sauna, hidromasāžas vanna un masāžas dušas. "Amsterdam plaza" karstākā vieta ir sauna, kur gaisa temperatūra sasniedz līdz pat 90ºC. Pirts karstums atslābina ķermeņa muskuļus, mazina stresu un stimulē endorfīnu izdalīšanos, savukārt hidromasāžas vannas strūklas stimulē asinsriti, nomierina, atslābina un padziļina elpošanu. Horizontālās hidromasāžas dušas lieliski masē nogurušās kājas, plecu jostu un muguru.

"Gabija": Šajā baseinu un pirts kompleksā jūs atradīsiet turku, somu un tvaika pirtis, 35 kv.m baseinu, modernu trenažieru zāli un atpūtas zonas. Dāvājiet savam ķermenim spēku un veldzējiet dvēseli viesnīcas plašajā SPA kompleksā – šeit jūs varat baudīt peldbaseinu ar zemūdens straumi, burbuļvannu, saunu un turku tvaika pirti, kā arī kārtīgi izkustēties modernajā sporta zālē. Savukārt masāžas telpā tiek piedāvātas karsto akmeņu, dzintara, medus, klasiskās, relaksējošās un citas masāžas, ķermeņa skrubji un ietīšanas, kā arī kosmētiskās procedūras. Ir pieejamas arī atzinību guvušas ķermeņa un prāta procedūras, kas uzmundrina prātu un sajūtas, kā arī plaša procedūru izvēle, ko iedvesmojuši Bretaņas piekrastes vēji Francijā. Šeit darbojas arī sporta studija "Gabifit", kurā notiek elektrostimulācijas treniņi (EMS).

"Amberton Green": Viesus gaida 120 kv.m SPA zona, kurā ir liels peldbaseins un vairākas saunas. Sāciet dienu, uzlādējot sevi ar atsvaidzinošu peldi baseinā vai nomazgājiet vakara nogurumu, atpūšoties ūdens relaksācijas zonā!

"Gradiali": Šis SPA lutina savus klientus ar ļoti plašu procedūru klāstu – kopskaitā vairāk nekā 100! SPA procedūras, ķermeņa modelēšana, sejas atjaunošanas procedūras ar jaunāko LPG CELL M6 iekārtu palīdz risināt ādas novecošanās problēmas, bet dzintara terapija un dažādas masāžas palīdz atslābināties, aizmirst rutīnu un raizes. SPA centrs Palangā piedāvā arī "Phytomer" SPA procedūras un ūdens terapiju. Īpaši dziļu gan fizisko, gan garīgo relaksāciju sniedz arī floutinga seanss, kas notiek ar magnija sāli piesātinātā kapsulā. Viesu ērtībām un maksimālam komfortam ir izveidotas divas peldbaseina zonas – pieaugušajiem un vecākiem ar bērniem.

"Kerpė": Šajā SPA centrā jūs gaida ar burbuļvanna, tvaika pirts un vanna ar ledus ūdeni, turku tvaika pirts ar džakuzi, ko iespējams rezervēt arī privātai atpūtai. Baudiet!

"Vanagupė": Šis ekskluzīvais viesnīcas "Vanagupė" SPA komplekss ir vieta, kur jūs radīsiet mieru un piedzīvosiet neaizmirstamus mirkļus. Atpūtieties greznā saunu, peldbaseinu un vasaras āra baseina kompleksā, kur skaistums un harmonija dveš no visiem stūriem. Izvēlieties sev, pārim vai visai ģimenei piemērotākās SPA procedūras, programmas vai rituālus, lai atpūstos, atgūtu spēkus, aizmirstu stresu un nogurumu un palutinātu sevi ar skaistumkopšanas procedūrām. Vēl viens pakalpojums – hidroterapija – ir lielisks veids, kā atbrīvoties no stresa, sāpēm un atkal sajust harmoniju savā ķermenī un garā. Profesionāla SPA speciālistu komanda vienmēr ir gatava sniegt augstākā līmeņa servisu.

Atpūtas un rehabilitācijas centrs "Pušynas": Šeit tiek sniegti profesionāli rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumi. Centrā strādā un konsultē fizikālās medicīnas un rehabilitācijas speciālisti, ginekoloģijas, endokrinoloģijas un kardioloģijas speciālisti, dietologs un citi medicīnas profesionāļi. Veselību uzlabojošos kompleksus, kas sastāv no visām centrā pieejamajām procedūrām ar ārsta konsultāciju, var iegādāties visām nedēļas dienām. Ir iespēja arī iegādāties komerciālu ārstniecības kompleksu, ambulatoro rehabilitāciju pacientiem ar izmitināšanu un trīsreizēju ēdināšanu dienā, konsultācijām un dažādām procedūrām: masāžas ar ēteriskajām eļļām, zemūdens masāžas, pneimopulsāciju, limfodrenāžu, procedūru ar kompresijas terapijas iekārtu, pērļu vannas ar ārstniecisko dubļu dubļu, eikalipta, lavandas, priedes, tējas koka aromātiskajiem sāļiem, šarko un cirkulācijas dušas, fizioterapijas procedūras ar magnētisko lauku, lāzeru, ultraskaņu, elektrostimulāciju, skābekļa terapiju, inhalācijas, grupu relaksāciju vai individuālo psihoterapiju u.c.

Veselības centrs "Energetikas" Šventojā: Dziednieciskais centrs, kas savu darbību sāka tālajā 1986. gadā. Kopš dibināšanas sākuma šeit dziedējas, atpūšas un izmanto labsajūtas procedūras ne tikai vietējie, bet arī ārvalstu iedzīvotāji. Apmeklētājus konsultē un ārstēšanas procedūras izvēlas augsti kvalificēti ārsti, ņemot vērā viesa veselības stāvokli. Šeit ir pieejamas vairākas dienas ilgas veselības uzlabošanas un rehabilitācijas programmas, ārstēšana sanatorijā, dažādas terapijas, masāžas u.c. SPA kompleksi pieejami arī tādās atpūtnieku iecienītās viesnīcās kā "Palango vėtra", "Prie parko", "Palangos Žuvėdra", "Medūza" u.c.

Papildu informāciju par pasākumiem un tūrisma objektiem Palangā meklējiet mājas lapā vai dodieties uz Palangas tūrisma informācijas centru (adrese: Vītauta iela 94).