Pašlietošanas testi nav cenas kompromiss uz kvalitātes rēķina

Koronovīrusa pandēmija vēl nav beigusies, tā nemitīgi pārveidojas, un no sabiedrības tas prasa zināmu disciplīnu un atbildību.

Tā kā laboratorijas, kas veic PCR testus, ir pārslogotas, pašlietošanas testi ir kļuvuši neaizstājami ikdienas dzīvē. Var pieņemt, ka lielākā daļa no mums jau ir izmēģinājuši šo pieejamo ierīci darbībā. Esam jau pieraduši, ka testu var iegādāties lielveikala kasēs, jebkurā aptiekā vai kioskā. Testi mums tiek izdalīti darbā, mūsu bērniem – skolās un bērnudārzos.

Ir pagājis gandrīz gads, kopš Latvijas iedzīvotāji ieguva iespēju patstāvīgi noteikt koronavīrusa antigēnu tā dažādajos celmos. Bet, ja ar pārtikas, kosmētikas un apģērbu cenas un kvalitātes parametriem, varam tikt skaidrībā, tad attiecībā uz koronavīrusa testiem viss izrādījās juceklīgs.

Dosim ikvienam iespēju izdarīt apzinātu izvēli:

1) Tests ir medicīnas ierīce

Testi ir medicīnas ierīces in vitro diagnostikai. Tas ir medicīnas ierīču apakštips, kas ir īpaši izstrādāts, lai pārbaudītu cilvēka ķermeņa audu paraugus medicīniskiem nolūkiem, piemēram, diagnostikai vai ārstēšanas procesa uzraudzībai. In vitro nav paredzēti tiešam kontaktam ar pacientu – tie saskaras ar no pacienta iegūtajiem paraugiem (piemēram, asinīm vai urīnas) vai analizē no parauga iegūtos datus. Uz visiem In vitro ierīcēm attiecas speciālie likumi un direktīvas.

Testi koronavīrusa infekcijas noteikšanai ir balstīti uz nazofaringeālo un orofaringeālo uztriepju analīzi. Vienkārši sakot, tie, kur tiek izmantots materiāls no deguna vai mutes.

Jūs varat izmantot deguna testu bez iepriekšējas sagatavošanās. Lai izmantotu siekalu testu, ir nepieciešams minimāls laiks, kad nekas nedrīkst būt mutē.

2) Testu kvalitāte un iedzīvotāju informēšana – tas ir svarīgi

Testa kvalitāte ir tā precizitātē. Pašlietošanas (self use) testu precizitāti apstiprina PCR laboratorijas apstiprinājuma statistika. Instrukcijā jūs atradīsiet jutīguma un specifiskuma parametrus. Šie ir vienkārši parametri, kas ar laboratorijas PCR apstiprina precīzus un kļūdainus pašlietojuma testu analīžu rezultātus, kas ņemti no inficētiem un veseliem cilvēkiem. Taču kvalitatīvāko novērtēšanas parametru ir daudz vairāk, un tiem ir nepieciešamas zināšanas mikrobioloģijā.

Tāpēc specializētie sabiedrības veselības institūti ir izstrādājuši veselas metodikas tā saukto "mājas testu" rezultātu ticamības pārbaudei. Pamatojoties uz šiem datiem, institūti sastāda un publicē dažādu ražotāju dažādu testu salīdzinošās tabulas. Šādi salīdzinājumi ir ļoti noderīgi un ērti, jo patērētājam ir diezgan grūti pašam saprast instrukcijās norādītos testa parametrus.

Atsevišķās Eiropas valstīs tiek analizēti un publicēti ziņojumi, kas apliecina, ka valstī izmantotie testi atklāj attiecīgos celmus. Tagad tas ir Omicron.

Šeit, piemēram, ir saite uz Nīderlandes Nacionālā sabiedrības veselības institūta ziņojumu, kas datēts ar 16.12.2021.: https://www.rivm.nl/

3) Kuru testu izvēlēties, lai iegūtu visprecīzāko rezultātu?

Viennozīmīgi to, par kuru ir vairāk publiski pieejamo pētījumu.

Latvijā visiem testiem ir jābūt reģistrētiem Zāļu valsts aģentūras reģistrā. Lielveikalos un aptiekās parasti tiek piedāvāti 1-2 ražotāju testi. Mazumtirdzniecības cena ir daudzmaz vienāda, t.i. 5-6 eiro par testu. Bet iepirkuma cenas ir ļoti atšķirīgas. To mēs redzam no iepirkumu konkursu rezultātiem.

Jautājums par to, kuru testu izvēlēties, ir iedzīvotāju pārziņā.

Tas ir fakts, ka mūsu tirgū ir pieejami testi, kas nav iekļauti to valstu pārskatos, kuras regulāri novērtē testu efektivitāti saviem patērētājiem. Un tie parasti ir testi ar nepamatoti zemu pašizmaksu. Priecājamies, ka mediji ir pievērsuši uzmanību testa efektivitātes tēmai, jo testa galvenā nozīme ir tā precīzais rezultāts. Kvalitāti nevar apdraudēt.

4) "Boson" testi ir vieni no uzticamākajiem un precīzākajiem pasaulē. Latvijas un Lietuvas patērētāji jau ir novērtējuši "Boson" kvalitāti un ērtības

Testa ražotājs "Xiamen Boson Biotech Co" izstrādā un ražo produktu līnijas, kas nodrošina imūntestu dažādos formātos sirds marķieru, zāļu, auglības hormonu, infekcijas slimību un audzēju marķieru noteikšanai. "Boson" testi ir izturējuši nepieciešamās pārbaudes, lai iekļūtu Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Nīderlandes un citu pasaules valstu tirgos, kur prasības precizitātei ir augstas.

Bosona testam ir Vācijas TÜV SÜD atbilstības sertifikāts.

TÜV SÜD zīmols ir produkta drošības un ilgtspējības garantija visā pasaulē.

Ir apstiprināts, ka "Boson" testi atklāj Omicron. Šeit ir saite uz SSI – "Statens Serum Institut" slēdzienu: https://en.ssi.dk

5) Kur ir iespējams iegādāties "Boson" testu?

Jautājiet "Boson" testus Latvijas lielajos aptieku un supermarketu tīklos. "Boson" testiem ir skaidra viena soļa lietošanas instrukcija latviešu valodā, kastītē speciāla atvere mēģenes nostiprināšanai. Tas viss kopā ar precizitāti samazina kļūdaina rezultāta risku.

Testu derīguma termiņš ir 1,5 gadi. Tāpēc, pāris testu iepakojumu esamība jūsu mājas aptieciņā, vienmēr palīdzēs tikt skaidrībā ar simptomu cēloņiem un to uzraudzības un ārstēšanas stratēģiju atkarībā no testa rezultāta.

