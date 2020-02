Pieci iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas virsmatraci 'Roll Up'

Guli uz izvelkamā dīvāna? Nepieciešams izguldīt viesus? Dzīvo pagaidu mājvietā un nevēlies tērēt kaudzi naudas par jaunu, kvalitatīvu matraci? Vai arī vienkārši gribi justies kā mājās visur, kur dodies?

Tad šis ir radīts tev! Jaunā, uzlabotā "Dormeo" virsmatrača "Roll Up" versija ar zaļās tējas mikrokapsulām, hipoalerģisku apstrādi pret putekļu ērcītēm un baktērijām, kā arī neslīdošu pārklājumu matrača apakšā. Vienkārši ņem un pārliecinies pats.

Klientu izvēle numur viens

Virsmatracis "Roll Up" ir zīmola "Dormeo" lepnums jau 10 gadus un izpelnījies pārdotākā virsmatrača godu. Bet kāpēc gan labākais nevarētu kļūt vēl labāks? Tieši tāpēc "Roll Up" jaunākais modelis "Green Tea" ir uzlabots ar neslīdošu pamatnes pārklājumu, CleanEffect® apstrādi un iestrādātām zaļās tējas esences mikrokapsulām. Šis ir tas pats "Roll Up", tikai uzlabots, ņemot vērā vēlmes un izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tas nozīmē vēl vairāk priekšrocību ikdienas lietošanā un lielāku komfortu. Taču ir vēl kāda laba ziņa – tikai tagad "Roll Up" iespējams iegādāties par puscenu. Bieži negadās saņemt vairāk, bet maksāt mazāk, vai ne?

Dabiska gulēšanas poza visas nakts garumā

Virsmatracis ir 5 cm biezs, un izrādās, ar to ir pietiekami, lai izlīdzinātu ķermeņa svaru un mīkstinātu guļvietas virsmu. Tas viss jaunās paaudzes Ecocell® putu dēļ, kas atšķirībā no porolonu matračiem spēj atjaunot un saglabāt savu sākotnējo formu pat pēc neskaitāmām lietošanas reizēm. Klasisks, gumijots porolons zem cilvēka ķermeņa svara sagulst, saplok un vairs nespēj atgūt savu sākotnējo formu. Taču ar Ecocell® putām ir citādi. Porainā struktūra nodrošina izcilu noturību, vienmērīgi izlīdzinot ķermeņa svaru, nodrošinot nepieciešamo atbalstu visas nakts garumā, dienu no dienas, gadu no gada. Un galvenais, ka, guļot uz virsmatrača "Roll Up", mugurkauls saglabā savu dabisko pozīciju un izliekumu, savukārt muskuļi pilnībā spēj atslābināties. Nav nozīmes tavam vecumam, svaram vai gulēšanas pozai – "Roll Up" der visiem!

Paņem līdzi un dodies ceļā

Ecocell® putas ir izcili elpojošas un gaisa caurlaidīgas, tāpēc nesviedrē. Guļvieta būs sausa un svaiga kā vakarā, ejot gulēt, tā no rīta, pamostoties. Virsmatrača pamatnē nepārtraukti cirkulē gaiss. Salīdzinājumā ar klasisko porolona matraci, Ecocell® putas elpo divreiz labāk!

Komplektā iekļauta arī ērta soma virsmatrača pārvadāšanai vai uzglabāšanai, lai matracis saglabātos nevainojami tīrs ilgāku laiku. Vienkārši ieliec mašīnas bagāžniekā, skapī vai garāžā un lieta darīta! Savukārt aizdares lentes palīdzēs nofiksēt matraci sarullētu, turklāt, ja tās savu laiku nokalpo ātrāk nekā virsmatracis, tad jaunas var iegādāties arī atsevišķi.

Maiga aromterapija miegā

Uzlabota ir arī jaunā virsmatrača modeļa virspuse – tā ir apjomīgāka un mīkstāka, maigi ieskaujot ķermeni patīkamā pieskārienā visas nakts garumā. Īpašā Cleaneffect® apstrāde nozīmē to, ka būsiet pasargāti no baktērijām un putekļu ērcītēm. Aizmirstiet par alerģijām, niezi, pilošu degunu vai citām neērtībām, ko var sagādāt putekļaina un nehigiēniska gulēšanas vide. "Roll Up Green Tea" ir īstā izvēle tiem, kam svarīga tīra un svaiga guļvieta. Savukārt pārvalkā iestrādātās zaļās tējas mikrokapsulas, saskaroties ar ķermeni, izdala maigu un patīkamu aromātu - gluži kā aromterapijā. Atslābinieties un ļaujiet ķermenim atpūsties! Neslīdošā pamatne noturēs virsmatraci vietā, lai jums vairs nekad nebūtu jāuztraucas par noslīdējušu matraci.

Kāpēc iegādāties "Dormeo Roll Up"?

"Dormeo" virsmatracis ir labs pagaidu ieguldījums, kas noderēs ilgtermiņā, ja šis nav īstais brīdis, ieguldīt vairāk, lai iegādātos kvalitatīvu lielo matraci.

Ar "Roll Up" tavs izvelkamais dīvāns var kļūt par īstu sapņu guļvietu.

Ņem to līdzi visur kur dodies, lai vienmēr varētu izgulēties kā mājās.

Ja esošais matracis ir par cietu, mīkstu vai tas ir izgulēts – uzlabo virsmu ar "Roll Up".

Lieliska guļvieta ciemiņiem, lai arī viņi pie jums justos kā mājās.

Tagad uz pusi lētāk

Vēl nebijusi 50% atlaide ļauj tev iegādāties virsmatraci "Roll Up Green Tea", sākot no 49,95 eiro. Tava miega cena noteikti ir tā vērta! Šis ir labākais brīdis, lai iegādātos virsmatraci par puscenu. Atlaide spēkā līdz 23. martam.

Pasūti "Roll Up" internetā www.dormeo.lv vai dodies uz "Dormeo Home" un "Top Shop" veikaliem visā Latvijā.