Seši skaisti istabas augi tavam mājoklim

Uzlabota gaisa kvalitāte, samazināts stresa līmenis, mājīguma sajūta telpās – tie ir tikai nedaudzi ieguvumi, ko sniedz pareizi piemeklēti istabas augi. Ja arī tu vēlies savā dzīvoklī vai mājā radīt zaļo stūrīti, iepazīsties ar sešiem populārākajiem telpaugiem, kas izceļas gan ar skaistumu, gan citām īpašībām!



1. augs: alveja

Foto: Unsplash.com / Vitor Monteiro

Alveja pavisam noteikti ir ierindojama kategorijā "populārākie istabas augi", un pelnīti – tā izceļas ne tikai ar savu atturīgi pievilcīgo izskatu, kas atgādina tropu ainavas, bet arī daudzpusīgu pielietojumu veselības uzlabošanā. Alvejas gļotaino mīkstumu izmanto gan sejas ādas tonizēšanai un uzmundrināšanai, gan matu sakņu pabarošanai un roku mīkstināšanai.

2. augs: pelargonija

Foto: Unsplash.com / Le Mucky

Ja tevi vairāk interesē un saista mūsu platuma grādiem ierastāki augi, ne eksotiskie, tad pelargonija būs tieši piemērota. Pelargonijas tiek audzētas gan dārzos un siltumnīcās, gan telpās. Mājoklī īpaši efektīvi izskatās lielziedu pelargonijas, savukārt smaržīgās pelargonijas izdala patīkamu aromātu.

3. augs: gumijkoks

Foto: Unsplash.com / Scott Webb

Gumijkoki ir visai mazprasīgi istabas augi, taču tajā pašā laikā tie telpai piešķir īpašu noskaņu, pateicoties savām lielajām un ādainajām lapām. Viss, kas tiem nepieciešams – gaiša telpa ar izkliedētu gaismu, tīras lapas un laistīšana, kad virsējā augsnes kārta ir apžuvusi. Telpās ar siltu un sausu gaisu gumijkoks noteikti būs pateicīgs par "dušu" no pulverizatora.

4. augs: Ziemassvētku kaktuss

Foto: Pixabay.com / PollyDot

Izdzirdot vārdu "kaktuss", prātā parasti nāk ar adatām klāti istabas augi, taču ar Ziemassvētku kaktusu viss ir citādi. Reizi gadā, ap Ziemassvētku laiku, tas zied krāšņiem ziediem, kas ir balti, oranži vai, kā attēlā redzams – koši rozā. Interesanti, ka Ziemassvētkos šis augs zied, pateicoties savai dzimtenei Brazīlijai. Proti, laikā, kad pie mums iestājas ziema, Brazīlijā valda īstena tropu vasara. Tiesa, lai ziedus sagaidītu, nāksies nedaudz iespringt, jo šie dekoratīvie istabas augi mēdz būt visai prasīgi. Starp citu, vai zināji, ka pastāv arī Pateicības dienas un Lieldienu kaktuss?

5. augs: līdakaste

Foto: Freepik.com / wirestock

Arī tad, ja telpaugi tev ir visai svešs temats, noteikti spēsi atpazīt līdakasti – gan agrāk, gan šobrīd līdakastes varēja redzēt skolu gaiteņos, biroju telpās, mājokļos, un citur. Un ne velti, jo līdakastes ir ļoti pieticīgi, ēnu mīloši istabas augi. Lai līdakaste justos labi, tev jāievēro vien daži nosacījumi.

Pirmkārt, audzē to māla podā. Otrkārt, ilgstoši neturi augu tiešos saules staros – tajos līdakastes lapas var apdegt. Treškārt, laisti augu vien tad, kad zeme ir sausa, un dari to no apakšas, podu uz apmēram 10 minūtēm ieliekot ūdenī. Starp citu, līdakaste ir viens no telpaugiem, kas nakts laikā ražo skābekli, palīdzot uzlabot mājokļa mikroklimatu.

6. augs: monstera

Foto: Freepik.com / ededchechine



Ja tavu uzmanību piesaista augi ar lielām un savdabīgas formas lapām, monstera pavisam noteikti būs pareizā izvēle. Turklāt, neraugoties uz tās iespaidīgo izskatu, monstera neprasa īpašas rūpes – atliek vien to novietot gaišā vietā (bet ne tiešos saules staros) un sekot līdzi tam, lai augsne konstanti būtu nedaudz mitra, to nepārlaistot. Sausā gaisā monsterai patiks ūdens smidzināšana uz lapām.

Atceries – istabas augi jāizvēlas atbildīgi!

Ja tavā mājoklī uzturas bērni un mājdzīvnieki, istabas augu izvēlei jāpieiet īpaši rūpīgi, jo daudzi augi ir indīgi, un atsevišķos gadījumos sekas var būt pat letālas. Uzskaitīt visus indīgos augus viena raksta ietvaros ir neiespējami, bet daži no izplatītākajiem indīgajiem telpaugiem ir, piemēram, dīfenbahija, filodendrs, antūrija, garšīgā monstera. Arī gumijkokam ir indīga šūnsula, kas var radīt apdegumus. Tādēļ, pirms iekārto savu zaļo stūrīti, rūpīgi pārliecinies, kuri ir bērniem, suņiem un kaķiem draudzīgi telpaugi. Ņem vērā, ka gan neziedoši, gan ziedoši istabas augi lielākoties ir jāmēslo, un arī ar mēslojumu iespējams saindēties.

Gan bērniem, gan mājdzīvniekiem bīstami var būt arī nokarenie istabas augi, kas atrodas aizsniedzamā vietā. Šādu augu paraujot (vai pa to cenšoties uzrāpties), pods var krist un radīt smagas traumas. Arī kaktusi nav dzīvnieku un mazu bērnu labākais draugs, jo adatu dūrieni ir ne tikai sāpīgi, bet var izraisīt infekciju. Ja mājoklī atrodas indīgs istabas augs, to kopjot, jāievēro piesardzība – jāizmanto cimdi un jāizvairās no auga sulas nokļūšanas mutē, acīs un uz ādas, bet pēc kopšanas rūpīgi jānomazgā rokas.

