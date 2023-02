'Stoli Group': Šis ir bijis pārbaudījumu un drosmīgu pārmaiņu gads

2022. gada februāra beigās, gluži tāpat kā tagad, visas pasaules acis bija pievērstas Ukrainai. Šie notikumi bija kā signāls arī starptautiskās kompānijas "Stoli Group" portfeļa pārskatīšanai un tālākām pārmaiņām.

"Stoli Group" vadītāja amatā Damiens Makinnijs (Damien McKinney) stājās 2020. gada oktobrī, kad visas pasaules ekonomiku sagrāvusī Covid-19 pandēmija pamazām sāka atkāpties.

Degvīna zīmola "Stolichnaya" produkti jau daudzus gadus tiek ražoti Latvijā, bet uzņēmuma īpašnieks Jurijs Šeflers ir viens no senākajiem un pārliecinātākajiem pašreizējās Krievijas varas pretiniekiem – visas šīs nianses diezin vai bija zināmas tiem, kas mudināja boikotēt "oriģinālo krievu produktu" – degvīnu. Tieši tāpēc Makinnija pirmais uzdevums bija izstāstīt cilvēkiem patiesību, izskaidrot uzņēmuma nostāju un konkrēti formulēt savu attieksmi pret notiekošo.

Dažu dienu laikā tika izstrādāta programma, kas ļāva ne tikai pārbūvēt globālo biznesu, bet arī palīdzēt cilvēkiem, kuri nokļuvuši morāli un psiholoģiski visgrūtākajā situācijā.

"Stoli Group" vadība sazinājās ar starptautisko organizāciju "World Central Kitchen" (WCK), kas specializējas bezmaksas siltā ēdiena izdalīšanā bēgļiem un repatriantiem. Sākot ar 2022. gada martu, WCK ar nepārtrauktu un aktīvu "Stoli Group" atbalstu nodrošināja ar siltu ēdienu tūkstošiem cilvēku, kuri bija spiesti bēgt no karadarbības zonām.

Lai atbalstītu šo iniciatīvu, tika laista klajā arī īpaša "Stolichnaya" zīmola degvīna sērija Ukrainas valsts karoga krāsās. Visi ieņēmumi no šī produkta pārdošanas tika novirzīti WCK atbalstam.

Netika aizmirsti arī "Stoli Group" sadarbības partneri no Ukrainas – "Guala Closures Technologia" un "Technologias", arī ukraiņu izplatītājs "Vinfort". Neskatoties uz visām kara laika grūtībām, sadarbība nepārtrūka ne uz vienu dienu – jo galvenais tomēr ir cilvēki. Runa bija ne tikai par viņiem pašiem, bet arī par viņu ģimenēm, vīzu atbalstu, mājokli, darbu, morālo un fizisko stāvokli...

Uzņēmuma "Stoli Group" īpašnieks Jurijs Šeflers šo uzdevumu uzskatīja par prioritāti. Glābt nozīmē rīkoties. Neviens cilvēks nedrīkst justies pamests, atstāts, aizmirsts. Šis bija Šeflera pirmais rīkojums.

Kā atklāj paši ukraiņu kolēģi, ierodoties Rīgā, viņus jau sagaidīja gatavi dzīvokļi un ledusskapji ar pārtiku pirmajām dienām. Tika izdarīts viss iespējamais, lai atvieglotu ienākšanu jaunajā dzīvē un jaunajos apstākļos. Uzņēmums uzņēmās arī vīzu un juridisko problēmu risināšanu, kas prasa daudz laika un organizatorisko pūļu. Izdevās operatīvi atrisināt jautājumus par skolām bērniem un par darbu citiem ģimenes locekļiem.

Lielākā daļa no tiem "Stoli Group" darbiniekiem, kas bija spiesti pamest dzimteni, nu atrodas Latvijā vai Kiprā. Cilvēki uzreiz iesaistījās darba procesā. Un tas, pēc mārketinga speciālistes no Kijivas Katerynas Kiričenko (Kateryna Kyrychenko) domām, bija īsts glābiņš.

"Es atlidoju uz Kipru ar dēlu burtiski uz trim nedēļām, lai novērotu, kā attīstīsies tālākie notikumi. Taču dzīvē viss sagriezās tā, ka tagad esam šeit jau gadu. Visa mana ģimene palika Kijivā. Un vienīgais veids, kā nesajukt prātā no trauksmes un uztraukšanās par viņiem, bija darbs. Es esmu bezgala pateicīga "Stoli Group", kas man un daudziem maniem kolēģiem nodrošināja šo reto iespēju noturēt līdzsvaru starp karu un darbu, starp karu un dzīvi, kas citādi nebūtu iespējams. Reizēm domāju, ka pati par maz daru Ukrainā palikušo tautiešu labā. Taču, no otras puses, katram no mums ir jāstrādā tur, kur var būt maksimāli noderīgs un veiksmīgs. Mana sfēra ir mārketings. Tā ir mana teritorija, kuru es aizsargāju, aizstāvu, par kuru esmu gatava cīnīties. Šī gada grūtā pieredze man iemācīja, ka nevajag kaunēties vērsties pie citiem cilvēkiem pēc palīdzības, nevajag grimt savās raizēs un bēdās. Kļūstot atvērtāks, tu pats varēsi vairāk palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams."

Cilvēciskais faktors allaž bijis "Stoli Group" prioritāte. "Mēs esam viena komanda, mēs esam ģimene," tās darbiniekiem patīk uzsvērt.

"2022. gads "Stoli Group" bija izturības pārbaudes gads," uzskata Damiens Makinnijs. "Vai mēs spēsim izdzīvot smaga stresa apstākļos, vai tiksim galā ar visiem izaicinājumiem, kuru priekšā esam nonākuši?"

Saskaņā ar Makinnija teikto uzņēmuma galvenais uzdevums tuvākajiem gadiem ir attīstīt portfolio, kurā būtu augstākās kvalitātes alkoholiskie dzērieni, kas paceļ uzņēmumu jaunā līmenī. Uzņēmuma panākumi – tie nav skaitļi, bet gan cilvēki. Tieši viņi ar savu entuziasmu, enerģiju un vēlmi nodrošina visus šos ilgtermiņa plānus un ambiciozos mērķus.

"Mēs paliekam uzticīgi tām humānajām vērtībām, kuras vienmēr esam apliecinājuši arī savā devīzē "Liberate your spirit"," saka Makinnijs.

"Stoli Group" bez vilcināšanās izvēlas gaismas, miera un taisnīguma pusi. Un tā ir uzņēmuma panākumu atslēga.