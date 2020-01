Tava māja, tikai tīrāka: kā roboti palīdz ikdienas darbos

Beidzot! Beidzot nākotne ir tagad. Beidzot tās dienas ir klāt, kad mūs jau sāk aizvietot roboti. Pēdējā laikā ļoti daudz runā par to, ka mākslīgais intelekts visus paverdzinās un mūs aizvietos roboti. Protams, tas ir liels pārspīlējums, bet tomēr ir liela pārliecība par to, ka vairākums no mums būtu sajūsmā, ja roboti aizvietotu mūs kaut vai dažās sadzīves jomās. Piemēram, ikdienas mājas darbos.

Diez vai ir cilvēki, kuriem no sirds patīk katru dienu slaucīt putekļus un mazgāt grīdas. Bet tomēr mums visiem patīk dzīvot tīrībā un svaigumā. Lai šo šķietami nesasniedzamo mērķi sasniegtu, var izmantot mūsdienīgu tehnoloģiju priekšrocības un deleģēt tīrīšanas un uzkopšanas darbus robotiem.

DELFI redakcijā ir nonācis robots ''Legee-688'' no Taivānas ražotāja ''HOBOT''. Zīmols ''HOBOT'' kļuva slavens ar saviem logu tīrīšanas robotiem, kuri guva plašu popularitāti visā pasaulē, līdz ar ko paplašināt produktu līniju līdz grīdas tīrīšanas robotam šķita tikai loģiski. Šo ierīci mēs notestējām "kara laukā", t.i. trīs istabu dzīvoklī. Telpas eksperimentiem bija daudz, jo grīdas virsmas bija daudzveidīgas – gan lamināts, gan flīzes. Papildus sarežģītības līmenis – īsspalvainais suns.

Robotam "Legee-688" ir četras funkcijas: putekļu sūkšana, sausā slaucīšana, ūdens izsmidzināšana un mitrā slaucīšana. To visu ierīce var darīt vienlaikus. Lai uzsāktu ierīces testu, mēs lejupielādējām mobilo aplikāciju, kura ir pieejama latviešu valodā "Google Play" un "App Store" platformās, un pieslēdzām ierīci Wi-Fi tīklam. Bez tā var apieties, bet, ja gribas pilnībā izjust visas pieejamās funkcijas, tad aplikāciju vajadzētu uzstādīt. Tā ļauj redzēt reālā laika karti un istabas zonas, kuras robots jau ir iztīrījis, kā arī iestatīt regulāras tīrīšanas laiku – piemēram, katru dienu, pulksten 12.00, robots "pamodīsies" un ies tīrīt, mazgāt un slaucīt. Tavā vietā!

Taču regulāriem pasākumiem ir viens "bet". Ņemot vērā, ka pirms grīdas mazgāšanas ierīcē ir jāielej ūdens ar vai bez speciāla tīrīšanas līdzekļa, automātisku uzkopšanu var iestatīt, ir jāpatur prātā, ka bez ūdens notiks tikai sausā tīrīšana. Tātad robots vienkārši savāks putekļus un pulēs grīdu ar sausām salvetēm.

Bet atpakaļ pie "testa brauciena". Pirmkārt, mēs novērtējām grīdu stāvokli un pārliecinājāmies, ka robotam būs ārkārtīgi daudz darāmā. Tad piepildījām ūdens tvertni ar ūdeni, piestiprinājām salvetes pie robota un aiziet! Robotam pārvietojoties pa istabu, aiz tā varēja redzēt platu mitru "taciņu", robots cītīgi pulēja grīdas virsmu, bet tomēr veci traipi palika. Kļuva skaidrs, ka robotam ir nepieciešams lielāks ūdens daudzums, lai tiktu galā ar traipiem. Kad samitrinājām salvetes un palaidām robotu vēlreiz, rezultāts bija pavisam cits un to jau varēja pielīdzināt roku tīrīšanai. Ūdens daudzuma pietika visām trim istabām un to nevajadzēja uzpildīt uzkopšanas laikā.

Robotam neizdevās noslaucīt nezināmas izcelsmes vecus traipus pusaudža istabā, bet uz to pat nebija cerību. Tas nozīmē, ka no ierīces nevajadzētu gaidīt brīnumus, ja grīdas ir ārkārtīgi netīras un sen nebija uzkoptas. Bet, ja robotam dotu uzdevumu slaucīt grīdas katru vai katru otro dienu, tad par veciem traipiem var aizmirst uz visiem laikiem.

Testējot ierīci vairākas dienas pēc kārtas, sapratām, ka labākam rezultātam būtu jāmaina salvetes pēc tīrīšanas katrā istabā. Par šo ražotājs ir parūpējis, jo komplektācijā ir divas salvešu pakas. Tā kā salvetes diezgan ātri kļūst netīras, lielākām platībām kā privātmājai būtu vērts piepirkt papildu salvešu komplektus. Komplektācijā ir arī trīs HEPA filtri un trīs sānu birstes – tātad varēs diezgan ilgi iztikt bez izlietojamo materiālu piepirkšanas.

Robots labi orientējas, pateicoties pieciem lāzera sensoriem. No sākuma tas apzina telpu un tad sāk zigzagveidā braukāt pa istabu, savācot putekļus un slaukot grīdu. Robotam var uzdot maršrutu, kad ierīce brauks tikai gar istabas sienām. Testa laikā secinājām, ka vislabākais maršruts ir automātiskais, kad robots brauc gan zigzagveidā, gan gar sienām. Pavisam lieliski, kad ir novāktas liekas mēbeles, jo tad robotam nekas netraucē uzkopt visu platumu un nav iespējas apmaldīties starp krēslu kājiņām.

Tā kā šis robots ir vairāk domāts mitrai tīrīšanai, tam ir iebūvēta aizsardzības funkcija, lai tas nebrauktu uz paklājiem. Visaugstākais slieksnis, ar kuru robots var tikt galā, ir apmēram 5 mm augsts. Testējamā dzīvoklī nav paklāju, bet ir samērā augsts slieksnis starp gaiteni un vienu no istabām. Robotam neizdevās tikt šajā istabā, lai izdarītu savu darbu. Tātad ir jāņem vērā – ja tavās mājās ir daudz līdzīgu barjeru, tad nāksies piesaistīt manuālu cilvēka darbu un nest "klēpī" robotu tur, kur jānomazgā grīda. Bet pāri parastiem sliekšņiem 2-3 mm, piemēram, vietā, kur saiet kopā flīzes un lamināts, robots tiek cauri bez grūtībām. "Legee-688" ir vēl viena aizsardzības funkcija – tā saucamā "klints noteikšana" (cliff detection), kas neļauj robotam nokrist no trepēm privātmājā.

Testa laikā izdomājām "Pelnrušķītes" režīmu, kad robotam būtu jāsavāc viss, kas ir izbērts uz grīdas. Ierīce labi tiek galā ar sīkiem netīrumiem, tādiem kā putekļi, mati, īsas suņa spalvas, malta kafija un pat rīsu graudiņi. Pateicoties robota D-veida formai un garai sānu birstei ierīce labi iztīra stūrus, pat dziļumā, vai arī šauras vietas zem skapjiem.

Vārdu sakot – "Legee-688"" būs labs palīgs mājas darbos, it īpaši tiem, kuriem ir "punktiņš" uz tīrām grīdām. Tajā pat laikā ir jāņem vērā, ka šis robots prasa nedaudz vairāk uzmanības no cilvēka puses nekā roboti, kuri tikai sūc putekļus.

Robots tev derēs:

ja tu dzīvo lielā dzīvoklī vai mājās, kur grīdu mazgāšana ar rokām aizņem daudz laika un prasa fizisku spēku;

ja tev vai kādam mājiniekam ir bronhiālā astma un ir nepieciešama regulāra mitra tīrīšana;

ja tev ir vēlme vienlaikus atbrīvoties no netīrām grīdām un samazināt putekļu apjomu mājās;

ja gribi palīdzēt vecākiem un uzdāvināt viņiem brīvību no grīdu mazgāšanas — robotu var vienkārši pārvaldīt arī seniori. Ja viņi negribēs ņemties ar viedtālruņiem un aplikācijām, tad komplektā ir tālvadības pults.

Robots tev nederēs:

ja tavās mājās ir ļoti daudz mēbeļu, uz grīdas ir paklāji vai stāv puķu podi, kastes uzglabāšanai, mākslas albūmi un grāmatas, visur ir nepiestiprināti vadi un citi šķēršļi. Šajā gadījumā robotam būs grūti tikt šai bagātībai cauri, līdz ar ko mazgāšanas efektivitāte stipri samazināsies;

ja tev nav brīvas vietas, kur nolikt uzlādes staciju. Staciju nedrīkst novietot stūrī, vislabāk, ja no abām malām būs vismaz 80 cm, lai robots varētu brīvi "noparkoties";

ja tev nav vēlmes vai iespējas veikt regulāru robota apkopi, jo atkširībā no putekļu sūcējiem, kurus var apkalpot ik pēc 3-4 dienām, Hobot Legee prasa vairāk uzmanības. Ņemot vērā, ka iekšā ir konteiners ar ūdeni, to vajag turēt atvērtā veidā, lai ūdenim nebūtu nepatīkamas smakas. Pēc katras grīdas mazgāšanas ir jānoņem un jānomazgā tīrāmās salvetes.

Bet tu tikai iedomājies! Vakar pie tevis bija ballīte, bija super jautri, traukus jau nomazgāja trauku mazgājamā mašīna, bet uz grīdas ir apavu nospiedumi un vīna traipi. Viena doma par to, ka vajadzēs saņemties un izmazgāt grīdas, liek sakost zobus. Ja tev ir robots-slaucītājs, atliek tikai nospiest vienu pogu, un viss notiek. Kādreiz par šo varēja tikai sapņot, bet tagad sapnis kļuvis par ikdienas realitāti. Un šāda ikdiena, kurā var atvēlēt vairāk laika sev, mums ļoti patīk.