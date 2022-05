Tavs šīsvasaras galamērķis – 'Maidla Nature Resort' Igaunijā

Kas ir tavā šīs vasaras galamērķu sarakstā? Ir tik daudz vietu, uz kurām ir vērts aizceļot, ka grūti izvēlēties tikai dažas. Mums ir galamērķis tieši tev, turklāt tas atrodas pavisam netālu. Vien trīsarpus stundu braucienā no Rīgas "Maidla Nature Resort" apvieno labāko no Igaunijas arhitektūras un dizaina ar īstenu muižu kultūru, aicinot apmeklētājus relaksēties dziļāk Igaunijas nepieradinātās dabas vidienē.

"Maidla Nature Resort" | Kaut kur Igaunijā. Kur daba satiek vēsturi

Apslēpts ceļš vien 45 minūšu brauciena attālumā no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas aived jūs uz "Maidla Nature Resort" Igaunijas mitrājos, kur jūs atradīsiet nelielas dabas villas uz pāļiem. Neskartā apkārtne vēsta par igauņu raksturu un dzīvesveidu, kas allaž gājis roku rokā ar dabu. Šīs butika stila villas piesaista tūristus no visas Eiropas un pārējās pasaules, tā kā – ja nekad neesat apmeklējuši mūsu jauko kaimiņvalsti, tad tagad ir īstais laiks, jo "Maidla Nature Resort" trīs villas ir perfekta "paslēptuve" visiem pāriem un solo ceļotājiem, kuri meklē luksusu un mieru.

Pirmā Maidlas dabas villa "Kaseke", kuru dizainējusi arhitekte Mari Hunt, tika pabeigta 2020. gada augustā un drīz vien pēc atvēršanas saņēma vairākas arhitektūras balvas un atzinības, kā arī ieguvusi daudzus fanus un starptautisku atzinību.

Nosaukums "Kaseke" cēlies no bērza stumbriem, kas pilnīgi noteikti ir viens no motīviem, kas vijas cauri Maidlas ainavai. Ēka ir rūpīgi pārprojektēta apkārt bērziem, kas jau auga tās atrašanās vietā, atstājot vietu, kur tiem augt arī nākotnē: daži koki pat aug caur villas zemāko terasi. "Kaseke" arī ir īpaša jumta terase, kas padara šo namu ideāli piemērotu dabas vai putnu vērošanai no augšas.

Foto: Priidu Saart

Projektējot otro villu "Käbi", kas tika atvērta šoziem, arhitektu mērķis bija radīt villu, kurā pat iekštelpās varētu justies tā, it kā tu stāvētu mežā starp lieliem kokiem zem zaru baldahīna – meža katedrālē.

Villas funkcionālie elementi, kamīns, duša, tualete un uzglabāšanas nodalījumi ir paslēpti kolonnās, kas no ārpuses atgādina sarkanbrūnus koku stumbrus. Īpašs "Käbi" luksusa elements ir paslēpts terasē – silta džakuzi vanna zem debesīm. Igaunijā vietējiem patīk peldēt klusumā, dziļos purva ezeros, kur ūdens ir silts un zīdains. "Käbi" džakuzi ir atgādinājums tiem, kuri zina šo sajūtu.

Foto: Priidu Saart

Maidlas trešā villa "Poku" tiks atvērta jūnijā un tā ir tikpat īpaša kā iepriekšējās. "Poku" ir īstā vieta saunas cienītājiem. Iedvesma šai villai nākusi no Maidlai raksturīgās floras – augstā grīšļa jeb pokus. Šī dabas villa sastāv no septiņiem dažāda izmēra "puduriem", kas visi ir atsevišķas istabas ar skaisti velvētiem griestiem un burvīgu skatu pār ainaviskajiem mitrājiem.





Visas Maidlas villas ir unikālas ar visām ērtībām, visvairāk piemērotas privātai un romantiskai atpūtai divatā. Patīkama pastaiga no villām ved uz bijušo Maidlas muižas kalpotāju māju, kur viesiem tiek pasniegtas bagātīgas brokastis. Ļoti svarīga nakšņošanas pieredzes sastāvdaļa ir individuālais serviss, kas nozīmē, ka katrs apmeklētājs var baudīt dzērienu mūsu privātajā bārā, doties ekskursijā pa galveno muižas ēku un papildus noteiktās nedēļas dienās var baudīt ekskluzīvu piecu ēdienu šefpavāra vakariņas istabenes mājā, ko piedāvā Maidlas šefpavārs Daanius Aas.

Tuvumā esošās upes plūst klusu un piedāvā mierpilnus skatus uz vietējo dabu un ciematiem. Purvu flora un fauna ir kā nekur citviet, ar daudz unikāliem dzīvniekiem un augu sugām. Apkārtne sākumā var šķist neparedzama un nepieradināta, bet tā nudien ir ideāla apcerīgas atpūtas vieta.

Mēs iesakām jums izpētīt šo apburošo un mierīgo dabu sava atvaļinājuma laikā. Šīs aktivitātes jums piedāvā mūsu lieliskie partneri un profesionālie gidi. Mēs iesakām izvēlēties kādu no tām, lai labāk izprastu Igaunijas dabu un kultūru, kā arī padziļinātu saikni pašiem ar sevi.

Mēs aicinām jūs šajā ceļojumā. Nakšņojiet kādā no dabas villām un izbaudiet dabu tādu, kāda tā ir. Uzziniet vairāk par kūrortu šeit un rezervējiet savu vasaras mini oāzi jau tagad!

Ceļotāji iesaka:

"No visām vietām, kur esmu bijusi no vairāk nekā 40 valstīm, Maidla izcēlās un noteikti bija labākā pieredze, kāda man jebkad ir bijusi. Pilnīgais privātums un lutināšana, kas tiek nodrošināti, vienlaikus atrodoties dabā, apvieno labāko no visām pasaulēm. Tas ir minimālisma luksusa iemiesojums, un noteikti nedrīkst palaist garām episko tūri pa teritoriju. Maidla ir ne tikai skaista aizbēgšana no ikdienas, bet tai ir arī fascinējoša vēsture, kas veido Igaunijas bagātā kultūras mantojuma struktūru. Daļa no brīnišķīgās komandas, kas vada šo vietu, ir Geete – daļēji māksliniece, vēsturniece, detektīve, socioloģiste un supersieviete, kas padarīja mūsu atpūtu neaizmirstamu vislabākajā nozīmē. Ja vēlaties palutināt sevi un kādu īpašu cilvēku, tad Maidla noteikti ir īstā vieta." – Lynne