'UlmAIR' gaisa attīrītāji – inovatīvs veids cīņā ar Covid-19 un ieguldījums veselībā

Vācijā patentētās profesionālās gaisa attīrīšanas iekārtas "UlmAIR" ir inovatīvs ieguldījums gan darbinieku, gan sabiedrības veselībā, jo pretstatā ierastajiem mājsaimniecībām paredzētajiem gaisa attīrītājiem "UlmAIR" spēj nodrošināt visa telpā esošā gaisa attīrīšanu un nomaiņu ne ilgāk kā 15 minūtēs, tādējādi nepieļaujot vīrusa pārnesi no cilvēka uz cilvēku. To apstiprina arīdzan Bundesvēra Universitātes pētnieki.

"UlmAIR" ir profesionāls gaisa attīrītājs, kas paredzēts izmantošanai telpās, kur ilgstoši uzturas vairāki cilvēki, jo tas ne tikai attīra gaisu, bet arī pārtrauc vīrusu un cita piesārņojuma izplatīšanos un pārnesi. Šī gaisa attīrīšanas iekārta tīrā gaisa plūsmu raida virzienā uz augšu, kur tā atduras pret griestiem, vienmērīgi izplatās pa visu telpu, bet pēc tam atgriežas lejā, no kurienes tiek filtrēta no jauna.

"UlmAIR" gaisa attīrītājs ir speciāli izstrādāts, lai visas gaisa piesārņojuma daļiņas, tostarp vīrusus, nospiestu uz leju un tie nespētu izplatīties tālāk gaisā. Tas izmanto attīrītā gaisa plūsmu, lai radītu neredzamu gaisa kustības barjeru starp cilvēkiem, kas darbojas līdzīgi kā plastikāta sienas sabiedriskās vietās. Tā ir vienīgā profesionālā gaisa attīrīšanas iekārta Eiropā, kas darbojas pēc šāda principa.

Pareizi izmantota "UlmAIR" gaisa attīrīšanas iekārta spēj nodrošināt, ka divi cilvēki, kuri atradīsies divu metru attālumā, neelpos viens otra izelpoto gaisu, bet gan tīro gaisu, kas nāk no augšas. Šis aspekts arī paātrina manuālās vēdināšanas efektu – pa logu ienākošais svaigais gaiss parasti nosēžas telpas lejasdaļā, taču ar "UlmAIR" tas ātrāk nonāks elpojamajā gaisā, tādējādi samazinot gan vēdināšanas laiku, gan temperatūras krišanos telpā, ietaupot 80% siltumenerģijas. Vidēji visa gaisa apmaiņa notiek sešas reizes stundā.

Pretēji sadzīves gaisa attīrītājiem, kuri globālās pandēmijas apstākļos tika pielāgoti, "UlmAIR" inovatīvās tehnoloģijas pamatā ir pagājušā gada augustā Bundesvēra Šķidrumu mehānikas un aerodinamikas institūta veikti pētījumi saistībā ar Covid-19 izplatību. Ja sākotnēji iekārta tika izmantota specifiskos uzņēmumos, tad šobrīd tās nozīmīgumu darbinieku un sabiedrības veselības nodrošināšanā novērtē aizvien vairāk uzņēmumu. To apstiprina arvien pieaugošais ražošanas apjoms – Vācijā ik nedēļu saražo ap 1000 preču vienību.

"UlmAIR" gaisa attīrīšanas iekārta ir īpaši piemērota telpām ar vāju vai neesošu ventilāciju, jo tā ir mobila un aprīkota ar CO2 sensoru, kas pastāvīgi monitorē cilvēku skaitu telpā, ar minūtes intervālu mēra vidējo nepieciešamo skābekļa daudzumu un pielāgo darbības jaudu, signalizējot, ja gaisa kvalitāte telpā ir kļuvusi pārāk slikta un to vairs nav iespējams attīrīt. Iekārta uzlabo arī gaisa mitrinātāju darbību, jo gaisa apmaiņa ir ļoti strauja. Jo īpaši tas būs aktuāli biroju telpās, kur ir daudz datortehnikas un centrālā apkure.

Sevišķi aktuāls šāds gaisa attīrīšanas risinājums ir, gādājot par gaisa kvalitāti noslēgtās telpās, kur tiek rīkoti pasākumi vai vienkopus ilgstoši pulcējas cilvēki, – sporta zāles, atpūtas vietas, skaistumkopšanas saloni, bankas, pasts, benzīntanki, skolas, bērnudārzi un sociālās aprūpes centri, restorāni un bāri, atvērtā tipa biroji, veikali u. c.

"UlmAIR" primārā funkcija ir vīrusu un baktēriju neitralizēšana, taču, gluži tāpat kā citi gaisa attīrītāji, tas likvidē arī tabakas un ēdiena aromātus, dažāda izmēra putekļus un putekļu ērcītes, ziedputekšņus un pat matus (šī iemesla dēļ Vācijā to plaši izmanto frizētavās). Turklāt "UlmAIR" iekārta pieejama ar tērauda virsmu un dažādiem dizaina risinājumiem, lai iekļautos gan bērnudārza, gan eleganta restorāna interjerā.

Piedāvājumā ir trīs gaisa attīrīšanas iekārtas dažādiem telpu izmēriem – X45 telpām no 20 līdz 50 m², X80 telpām no 55 līdz 90 m² un X200 telpām no 95 līdz 200 m² (griestu augstums līdz 2,5 m). Lai arī ierīce ir mobila – tai nav nepieciešama īpaša uzstādīšana un to var ērti pārvietot ar ritentiņu palīdzību –, tā ir lielāka un smagāka (80 kg) nekā ierastās gaisa attīrīšanas iekārtas.

Nākamā unikālā īpatnība, kas "UlmAIR" atšķir no mājsaimniecībās lietojamajiem gaisa attīrītājiem, ir piecu pakāpju filtrs. Ja sadzīves tehnikā pārsvarā tiek izmantoti H12 un H13 kategorijas filtri, tad šī gaisa attīrīšanas iekārta aprīkota ar H14 kategorijas filtru ar 99,995% lielu piesārņojuma daļiņu atdalījumu. Lai arī no H12 un H13 kategorijas filtriem to atšķir vien procenta simtdaļa, realitātē tas nozīmē pat 20 reizes tīrāku gaisu. Būtisks aspekts – iekārtas darbību iespējams ieprogrammēt tā, ka tā automātiski ieslēdzas un izslēdzas konkrētā dienā un noteiktā laikā.

Pēc katra darba cikla iekārta automātiski veic filtra dezinfekciju, sildot filtra elementu 20 minūtes līdz 80°C. Tas nozīmē, ka filtra šķiedra pilnībā tiek dezinficēta un pārnest piesārņojumu no vienas telpa uz otru ir neiespējami. Arī veicot apkopi, gandrīz nav iespējams inficēties. Pat ja filtra elements plīst, no tā nevar izdalīties gaisā vīrusi un baktērijas. Sadzīves iekārtās filtra dezinfekcija nenotiek vai arī notiek, izmantojot UV gaismu vai impregnējot filtra šķiedru, kas negarantē, ka tiks dezinficēta visa filtra šķiedra.

Savukārt filtra nomaiņa ir tikpat vienkārša kā putekļu sūcējam – atver vāciņu, izņem nolietoto filtru, ievieto jauno – un iekārta momentā ir gatava darboties tālāk. "UlmAIR" filtrēšanas sistēma sastāv no diviem filtriem – priekšējā filtra, kas aiztur lielākās gaisa piesārņojuma daļiņas, piemēram, matus, putekļus, ziedputekšņus utt., un galvenā filtra, kas neitralizē vīrusus un baktērijas.

Ja parasti profesionālajām iekārtām abu filtru nomaiņa jāveic vienlaikus, tad "UlmAIR" to var izdarīt atsevišķi. Tas samazina apkopes izmaksas ilgtermiņā, jo priekšējais filtrs ir jāmaina biežāk nekā galvenais. Vidēji telpās ar nespecifiskiem gaisa kvalitātes apstākļiem (birojs, veikals utt.), regulāri mainot priekšējo filtru, galvenais filtrs var kalpot no trim līdz pieciem gadiem.

Vēl viens aspekts, kas "UlmAIR" atšķir no mājsaimniecības vajadzībām ražotajām iekārtām: tas ir aprīkots ar trīs reizes jaudīgāku ventilatoru, nekā ir sadzīves tehnikai. Salīdzinājumam – ja mājsaimniecībām paredzēto gaisa attīrītāju ventilatoru jauda mērāma vien dažos simtos kubikmetru, tad "UlmAIR" ventilatora jauda mērāma tūkstošos (4500 m³/h).

"UlmAIR" ir viedierīce ar individuālu servisu, jo to pēc iegādāšanās uzstādīs profesionālis, kurš novērtēs telpas un piemeklēs gaisa attīrīšanas iekārtai efektīvāko atrašanās vietu. Iekārtu pirms iegādes iespējams arīdzan izmēģināt klātienē. Tas ir ieguldījums ar tūlītēju rezultātu un drošības garants nākotnē, iespēja konkurēt ar citiem uzņēmumiem, piedāvājot drošāku vidi gan saviem darbiniekiem, gan klientiem, kā arī finansiāls ieguvums ilgtermiņā, kas ļaus samazināt izmaksas par darbinieku slimības lapām.

Šobrīd "UlmAIR" gaisa attīrīšanas iekārtas atzinīgi novērtējuši un lieto tādi Eiropā pazīstami uzņēmumi kā "Schenker", "Schwenk", "Roche" u. c., kā arī izglītības iestādes (piem., Lejassaksijas policijas akadēmija un Veimāras "Bauhaus" Universitāte) un ārstniecības iestādes (piem., Štutgartes klīnika un Oldenburgas klīnika).

Iekārtu ir radījis uzņēmums "ULMATEC", kas specializējies speciālo rūpniecības filtrācijas sistēmu projektēšanā, ražošanā un izbūvē, tostarp izstrādājis iekārtas un sistēmas dažāda veida sprādzienbīstamai videi. Vairāk informācijas par "UlmAIR" gaisa attīrīšanas iekārtām var atrast "BaltFlow" mājaslapā un ražotāja mājas lapā: Profesionāls gaisa attīrītājs Ražots Vācijā - ar ulmair