Uz unikālo pasākumu – ziedu festivālu Pakrojas muižā – plūst tūristi

Lietuvas Pakrojas muižā, kas ir lielākā no muižām un atrodas pavisam netālu no Rundāles, vārtus vēris košākais vasaras ziedu un to skulptūru festivāls Eiropā – "III Sapnis vasaras naktī. Inde". Ziedu fiesta, kas notiek jau trešo gadu pēc kārtas, ne mirkli neļauj apšaubīt, kur nonācāt – miljoniem ziedu, milzīgas skulptūras 5-9 metru augstumā, dekorētas ar ziediem, un fantāzijas pilnā pasaule, kuru iedvesmojusi Šekspīra luga. Tā aizrauj visus. Šeit var piedzīvot arī īstu 19.gadsimta beigu muižas dzīvi, piedaloties aktieru un cirka mākslinieku izrādēs.

Milzīgas skulptūras – Šekspīra fantāzijas pasaule

Muižas teritorijā un parkā apmeklētājus pārsteidz vairāk nekā 200 dažādu veidu ziedi un desmitiem milzīgas ziedu skulptūras, ko radījis viens no slavenākajiem lietuviešu tēlniekiem. Tās ir iestrādātas starp ziediem, rotātas ar ziediem vai izgatavotas no augošiem ziediem. "Ēzeļa-Cilvēka" skulptūru veidojis Latvijā pazīstamais lietuviešu tēlnieks Martīns Gaubs (Martynas Gaubas). Tā ir 9 metrus augsta skulptūra, kas attēlo cilvēku ar ēzeļa galvu, kurš iemīlas no miega pamodušajā Titānijā. "Paka biste" ir viena no jaunākajām skulptūrām, kurā var ieiet un ieraudzīt ziedu parku ar elfa Paka acīm. Apmeklētāju acis priecē arī Paka skulptūra uz bruņurupuča, Karaļu vārti, Karaliene Varde, Sirdis, Iemīlējušies, Ziedu fejas, Arfa un citas.

Šogad muižā var iepazīties arī ar indīgajiem ziediem. Apbrīnojot ziedus, mēs dažreiz nepadomājam un neaizdomājamies, ka tie var būt indīgi. Jo lielāks skaistums, jo bīstamāks tas ir, un tikai zieda pazīšana ļauj mums to droši apbrīnot. Tāpēc indīgo ziedu iepazīšana nav atdalāma no miljoniem ziedu skaistuma.

Lielajā muižas teritorijā atrodas arī ziedu kompozīciju-paklāju konkursa „Ziedu pavēlnieki 2021" darbi. Tie ir ziedu fantāzijas, radošuma un Šekspīra mīlestības izpausme. Gandrīz 30 dažādas un krāsainas dzīvo ziedu kompozīcijas pārsteidz ar savu oriģinalitāti un ziedu daudzveidību.

Teātra un mākslas skatuve zem klajām debesīm

Katru dienu ziedu pasaulē notiek iesaistošas ​​teātra aktieru izrādes. Tās ir Šekspīra darbu interpretācijas, par kuru daļu var kļūt arī skatītāji, nogaršot aktiera maizi – pabūt par Hermiju, Helenu vai Lizanderu. Izrādes notiek ne tikai uz muižas lielās skatuves, bet arī pārvietojas uz muižai blakus esošo parku.

Acis priecē arī krāšņie cirka mākslinieku priekšnesumi. Viens no spilgtākajiem – gaisa akrobātu numurs Mīlestības salā. Tā ir spilgta un iespaidīga „indīgākā muižas zieda" atvēršanās.

19. gadsimta dzīves pieredze visai ģimenei

Kā zināms, Pakrojas muiža ir lielākā muiža Lietuvā, kas vairākus gadus atzīta par labāko tūrisma objektu Lietuvā. Šeit kopš tās atdzimšanas ir atjaunota 19. gadsimta beigu muižas dzīve un tās pieredze. Apmeklētājus gaida pēc senām tradīcijām strādājoši amatnieki – parfimēre, vilnas fabrikas darbinieki, biškope, podnieks, šuvēja, kas atjauno 19. gadsimta. kostīmus. Vēsturisko garu un atmosfēru vēl vairāk paspilgtina muižas noslēpumu atklāšana ar Baronesi, brauciens ar karieti vai senlaicīgām automašīnām un ietērpšanās seno laiku kostīmos.

Tiem, kas vēlas spēcīgāku pieredzi, ir iespēja apmeklēt muižas ekskluzīvās telpas – Panoptikumu (Neparastā istaba), vēsturisko spirta brūzi un alus darītavu, vienīgo soda pagrabu Lietuvā u.c. Muižā darbojas arī Tehnikas darbnīca (muzejs), ar plēsīgajiem putniem iepazīstina Piekūnu centrs, ikreiz pārsteidz nepārtraukti papildināmā seno automobiļu kolekcija. Muižas saimniecībā var redzēt ne tikai zirgus, ēzelīti, vairākas putnu sugas, bet pat kamieli.

Vēl viena unikāla pieredze ir pusdienas, vakariņas vai vienkārši pasēdēšana ar atspirdzinošu dzērienu muižas restorānos. Ziedu festivāla laikā ziedi ir ne tikai kā rotājums restorāna ēdienos, bet arī kā sastāvdaļa. Izsmalcinātais muižas restorāns vai tā terase, krogs „Traktierius", aptieka, tējnīca piedāvā dažādas ziedu ēdienkartes ikviena viesa gaumei.

Šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta arī mazajiem muižas apmeklētājiem. Viņus gaida grezna ziedu pils, senlaicīgs karuselis, harmoniku skaņas gadatirgū un iepazīšanās ar muižas saimniecības iemītniekiem.

Ziedu svētki Pakrojas muižā notiks visu vasaru līdz pat pirmajām rudens salnām.