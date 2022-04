Uzņēmumu atbildība – iedzīvināt atbildīgu rīcību pret vidi

Es gribētu apgalvot, ka atbildība pret vidi nupat jau ir iesakņojusies mūsu sabiedrībā un arī biznesa vidē kā pamata nepieciešamība un viens no galvenajiem kritērijiem, kā varam vērtēt ikvienu savu rīcību. Tā vairs nav kāds bonuss vai greznība, bet gan pamata nepieciešamība. Taču, kaut arī atbalsts attieksmē un idejās ir spēcīgs, ne vienmēr tas transformējas aktīvā rīcībā. Šo situāciju lieliski ilustrē nupat veiktā aptauja: absolūtais vairākums jeb 90% iedzīvotāju uzskata, ka Lielā talka ir ārkārtīgi nepieciešams pasākums, bet tikai piektā daļa iedzīvotāju plāno aktīvi iesaistīties vides sakopšanas darbos.

Atbildības pret vidi aktivizācija ir aktuāls izaicinājums, kurā liela daļa atbildības ir biznesa pusē. Tieši uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi, produkti un atbalsts, ieviešot dažādas iniciatīvas, veido patērētāju kultūras ikdienu un nosaka tās attīstības vektoru. Arī mēs kā lielākais mazumtirgotājs izjūtam šo atbildību. Katru dienu Rimi veikalus Baltijā apmeklē pusmiljons pircēju, un mēs skaidri apzināmies iespējas mainīt savu klientu paradumus, piedāvājot dažādas videi draudzīgas alternatīvas. Sabiedrību tās ceļā uz labāku ikdienu var atbalstīt dažādos veidos: veicinot atbildīgu izvēļu pieejamību, rūpes par vidi padarot par izklaidi vai, galu galā, demonstrējot praktiskos ieguvumus. Visspēcīgākais stimuls aktīvai rīcībai ir vienotas tradīcijas, tāpēc ik gadu esam kopā ar Lielās talkas komandu, lai spēcinātu iedzīvotāju iesaisti vides sakopšanā.

Lielās talkas fenomens ir Latvijas veiksmes stāsts, kas ik gadu pulcē tūkstošiem cilvēku un ļauj pārsteigt pasauli ar to, cik pie mums ir krāšņa un sakopta apkārtējā vide. Un šis ir pozitīvais stāsts, kas apvieno visus trīs minētos elementus – pieejamību, izklaidi un katra personīgo ieguvumu. Tas ir brīdis, kad reizi gadā atzīmējam pavasara atnākšanu, labi pavadot laiku kopā ar sev tuviem, interesantiem cilvēkiem, savukārt dienas beigās iegūstam sakoptu tuvējo apkārtni, kas priecē visu vasaru. Pavisam vienkāršs vingrinājums, ko, atkārtojot pietiekami bieži, padarām par tradīciju un kas audzina mūsos pozitīvu neiecietību pret tādu rīcību kā riepu un izsmēķu izmešana ceļmalās.

Sakopta vide ir sabiedrības labklājības simbols un arī spēcīgs motivators. Tas iedarbojas tikpat vienkārši kā savas istabas vai darbagalda sakārtošana – vide ap mums nosaka arī mūsu labsajūtu un rīcību. Atbildība par sakoptu vidi ir pastāvīgi jākultivē, nodrošinot ērtas iespējas rūpēties par to arī ikdienā, ne tikai reizi gadā, –rūpēties, lai atkritumu neradīšana un pārstrāde izskaustu nepieciešamību tos regulāri savākt vidē ap mums. Mēs jau apņēmīgi dodamies šajā virzienā, un šobrīd Latvijas dabai ik gadu nepieciešama vairs tikai uzkopšana, nevis vides glābšanas operācija. Bet darāmā ir daudz, un šeit lieliski noder valsts un dažādu jomu uzņēmumu iesaiste.

Sniedzot ērtas iespējas praktiski realizēt zaļās domāšanas iedīgļus, varam panākt paliekošu rezultātu – sākot no videi draudzīgi ražotiem un iepakotiem produktiem un beidzot ar to šķirošanas un pārstrādes iespējām. Atslēga visām aktivitātēm – integrēt šīs aktivitātes ikdienā kā tās neatņemamu sastāvdaļu. Esam pārliecinājušies, ka tas lieliski strādā un sabiedrība ir gatava aktīvi izmantot tai piedāvātās iespējas – bet ar nosacījumu, ka tas ir ērti un sniedz katram personīgi jūtamu labumu. Tiklīdz lielveikalos tiek uzstādīti konteineri tekstila, elektroierīču vai iepakojumu šķirošanai, aug cilvēku interese par iespējām ērti atbrīvoties nevajadzīgām lietām. Savukārt iespēja iegādāties kosmētikas un tīrīšanas līdzekļus sveramā un izlejamā veidā bez papildu iepakojuma pamazām pārceļas no specializētām bodēm uz lielveikalu plauktiem, jo tas vienkārši ir izdevīgāk.

Jā, tieši izdevīgums bieži ir izšķirošais stimuls, lai ieviestu jaunus paradumus savā ikdienā. Lai gan lielākā daļa pircēju izsaka vēlmi iegādāties videi draudzīgus produktus un mainīt savus paradumus, ne visi ir gatavi apliecināt šo apņemšanos ar savu maciņu. Tāpēc šeit ir milzīga atbildība un plašas iespējas uzņēmumiem – kļūt par pozitīvu virzītājspēku sabiedrībā, lai palīdzētu cilvēkiem atrast balansu starp savām vēlmēm un to, kā pietrūkst pret vidi atbildīgas rīcības ieviešanai ikdienā.