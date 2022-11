Veiksmes rats, atlaides un svētku prieks – saloniem 'Gintaro Mēbeles' 20. jubileja

Novembris Latvijā ir ļoti īpašs mēnesis, kurā svinam daudz svētku dienu. Viena no dienām, kurā gūt prieku, svētku sajūtu un dāvanas, ir arī mēbeļu salonu "Gintaro Mēbeles" mātes uzņēmuma "Gintaro Baldai" dzimšanas diena – īpaši tāpēc, ka šogad tas svin apaļo un skaisto 20 gadu jubileju. Ja jums padomā mēbeļu iegāde, šis ir īstais brīdis doties uz kādu no "Gintaro Mēbeles" saloniem un iepazīties ar tā īpašo atmosfēru un piedāvājumu. Par to, kad un kā tiks svinēta salona jubileja, ar ko "Gintaro Mēbeles" ir īpašs un kāpēc ir vērts to apmeklēt – lasāms šī raksta turpinājumā!

Ar ko saloni "Gintaro Mēbeles" ir tik īpaši?

"Gintaro Mēbeles" ir jauna moderna formāta saloni, kas atšķiras no daudziem citiem ar īpašo atmosfēru. Šī gaisotne gandrīz aicina uzvilkt mājas halātu, paņemt grāmatu un iekārtoties atpūtai mīkstā klubkrēslā vai sofā. Tas ir ļoti noderīgi, ja vēlas izprast, tieši kura no mēbelēm mājoklī iederēsies vislabāk un galvenais, kā paši mājas iemītnieki jutīsies šo mēbeļu ieskāvumā. Salona iekārtojums veidots tā, lai mājas sajūtu iedomāties būtu viegli, jo izkārtojums imitē mūsu pašu mājokļus – viesistabas, priekštelpas un virtuves, atliek tikai nedaudz pievērt acis un ieraudzīt, kā dīvāns, skapis vai plaukts ieguls mājās. Lai situāciju izbaudītu vēl vairāk, nesteidzīgo iepirkšanās procesu var baudīt ar aromātiskas kafijas krūzi. Svarīgi ievērot principu – ja mēbele tiek meklēta ģimenes mājoklim, tad uz salonu jādodas visai ģimenei, jo katra viedoklis var būt svarīgs! Vērtīga priekšrocība ir arī tā, ka rokas stiepiena attālumā vienmēr būs profesionāls konsultants, kurš palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu attiecībā uz mēbeļu izvēli.

Īpaši plašs un gudrs mēbeļu klāsts, kas pieejams uzreiz



Lai apmierinātu ikviena klienta vajadzības, mēbeles salonā "Gintaro Mēbeles" tiek piedāvātas ļoti plašā klāstā. 20 gadu pieredze gan mēbeļu ražošanas, gan mēbeļu salonu jomā dod daudz priekšrocību – salonos atrodamas kvalitatīvas un unikālas kolekcijas, kas izceļas starp citiem piedāvājumiem tirgū. Šo salonu īpašā rozīnīte ir mīkstās mēbeles, tāpēc visiem, kas plāno tās iegādāties, noteikti jāapskata arī "Gintaro Mēbeles" piedāvājums! Piemēram, dīvāns – svarīga interjera sastāvdaļa – var būt viens no galvenajiem interjera akcentiem, kas rada mājas noskaņu un vietu omulīgiem filmu vakariem ģimenes vai draugu lokā.

Salonos "Gintaro Mēbeles" dizaineri ir atlasījuši interesantākos dīvānu modeļus, kas ir unikāli gan sava izskata, gan funkcionalitātes dēļ. Protams, runa nav tikai par mīkstajām mēbelēm – dažādi stili, materiāli un faktūras iepriecinās apmeklētājus neatkarīgi no tā, kādas mēbeles tiem nepieciešamas, turklāt moduļu kolekcijas ļaus aprīkot jebkuru telpu vai pat visu māju, saglabājot vienotu stilu. Svarīgs faktors ir arī preču pieejamība, kas šajos salonos ir augstā līmenī. "Mūsu galvenais uzdevums ir uzturēt populārāko un iecienītāko preču pieejamību, lai pircējs varētu saņemt savu pasūtījumu uzreiz vai dažu dienu laikā un izbaudīt savas jaunās, ērtās mēbeles," stāsta salona direktore Irina Puzane.

Un kas notiks dzimšanas dienas svinībās?



Salonu dzimšanas diena tiks svinēta visu novembri, tāpēc, ja nepieciešamas mēbeles, šis ir īstais brīdis doties uz "Gintaro Mēbeles". Visu mēnesi apmeklētājiem būs iespēja omulīgā atmosfērā izbaudīt salona ērtības, izvēlēties labākās kvalitātes mēbeles par labām cenām, bet 12. un 13. novembrī salonos svinību kulminācijas ietvaros būs iespēja griezt veiksmes ratu un iegūt papildu atlaides līdz pat 20% savam pirkumam.

Gaidīsim ciemos salonos "Gintaro Mēbeles"!

"Gintaro Mēbeles" vienmēr nodrošina plašu mēbeļu klāstu, unikālu mēbeļu piedāvājumu, profesionālu apkalpošanu un ļoti īpašu, neatkārtojamu mēbeļu iegādes pieredzi, bet tieši šomēnes – papildus tam visam – vēl arī iespēja griezt veiksmes ratu un iegūt atlaides savam pirkumam. Neatkarīgi no tā, vai meklējat vienkāršu pakaramo priekštelpai, sarežģītu virtuves iekārtu, bērnu istabas iekārtojumu vai dīvānu, kam jābūt viesistabas interjera centrālajam tēlam – "Gintaro Mēbeles" būs īstā izvēle. Kāpēc? Jo jau 20 gadus šie saloni ir rūpējušies par omulību un kvalitatīvām mēbelēm neskaitāmu cilvēku mājokļos. Gaidīsim ciemos!