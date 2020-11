'VERTE AUTO' – 'ŠKODA' pilna servisa autocentrs – atklāj Latvijā pirmo dīlera virtuālo tūri

Kompānija "VERTE AUTO", kas ir "ŠKODA" pilna servisa autocentrs, svinot 1 gada jubileju, atklāj Latvijā pirmo salona un servisa virtuālo tūri. Tā ir pirmā auto dīlera jebkad piedāvātā šāda veida virtuālā pastaiga Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Virtuālā tūre nodrošina klientam iespēju attālināti, bez jebkādiem ierobežojumiem, izbaudīt autosalona klātbūtni un vienkāršo jaunas automašīnas izvēles procesu. Apmeklējot "VERTE AUTO" mājaslapu, jūs varat doties 360 grādu virtuālajā tūrē: iekāpt jebkuras automašīnas salonā, konfigurēt auto, izvēloties dzinēju, krāsu, diskus un salona apdares materiālu. Šādi tiek panākts klātbūtnes efekts, pat neizejot no mājām.

"ŠKODA" autosalons atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 125, un tas ir izvietots 650 m2 platībā. Novembra sākumā salons svinēja nelielu, bet svarīgu jubileju ‒ piedzīvots pirmais gads, un "VERTE AUTO" komanda plāno neapstāties pie sasniegtā.

"Digitālās tehnoloģijas un to pielietošana autosalona darbībā mums nav eksotika, bet gan darba ikdiena. "VERTE AUTO" ir pirmais digitālais "ŠKODA" autocentrs Austrumeiropā, kas ir veidots, balstoties uz jaunākajiem "ŠKODA" pārdošanas un apkalpošanas standartiem, tāpēc virtuālās tūres izveide bija loģisks solis attīstības ceļā – piedāvāt attālinātu iespēju iepazīties ar mūsu salonu un servisu. Mēs noteikti sekosim līdzi tam, kā mūsu klienti šo rīku izmantos, un papildināsim vai pārveidosim to atkarībā no tā, kas cilvēkus visvairāk interesēs," stāsta Kristīne Nesaule, "VERTE AUTO" tirdzniecības vadītāja.

"VERTE AUTO" mārketinga speciāliste Laura Suveika piebilst: "Pateicoties digitālā autosalona konceptam, "VERTE AUTO" sniedz klientam iespēju daudz tuvāk iepazīt sevis kāroto auto pirms tā iegādes. Ne tikai izmantojot jau pieminēto virtuālo tūri, kas ļauj ikvienam sev ērtā vietā un laikā apskatīt "ŠKODA" modeļus, pieteikt testa braucienu, kā arī konfigurēt vai izvēlēties savu jauno auto no noliktavas. Papildus tam mūsu autosalonā talkā nāk arī tādi mūsdienīgi viedpalīgi kā:

● "ŠKODA" modeļu interaktīvais viedgalds;

● "ŠKODA" modeļu vizualizators;

● pārrunu zona ar auto modeļu konfiguratoru;

● "ŠKODA iV" informācijas stends;

● digitālās cenu lapas."

Viedgalds ir viens no tiem autosalona pakalpojumiem, kuru var izmantot gan pieaugušie, gan bērni. Ar galda palīdzību iespējams salīdzināt "ŠKODA" spēkratus ar citu ražotāju automašīnu markām, savukārt mazie autosalona apmeklētāji varēs uzspēlēt videospēles, kamēr vecāki apskata auto vai runā ar menedžeriem. Tiem, kam patīk zināt vairāk un rakt dziļāk, ir pieejama informācija par "ŠKODA" zīmolu un tā vēsturi.

Modeļu vizualizācijas rīks ļauj iepazīt mašīnu gan no ārpuses, gan arī iekšpuses, turklāt programmā ir pieejami arī video rullīši, kas attēlo dažādas automašīnās izmantotas tehnoloģijas. Piemēram, ja jūsu noskatītajai automašīnai ir "LED Matrix" gaismas, varat izvēlēties video rullīti, kur būs redzams, kā tās darbojas reālos apstākļos.

Modeļu konfigurators, kurš ir izvietots autocentra pārrunu zonā, ļauj tuvāk iepazīt kāroto auto. Nepiespiestā un mierīgā gaisotnē bez steigas ir iespējams pārskatīt noliktavā pieejamo piedāvājumu un reāllaikā izvēlēties savas jaunās automašīnas komplektāciju. Izmantojot digitālās tūres priekšrocības, to visu var izdarīt arī attālināti, pasūtīt auto tiešsaistē un salonā ierasties tikai nokārtot formalitātes un saņemt atslēgas.

Svarīgi, ka "ŠKODA" autosalona virtuālā tūre, kas tapusi sadarbībā ar "3D360", ļauj ielūkoties pat tur, kur parasti klients netiek ielaists, piemēram, auto servisā. Tūrē iespējams izstaigāt servisa zonu 900 m2 platībā un ieraudzīt, kādos apstākļos un ar kādu tehnisko bāzi tiek veikts spēkratu remonts, un tie ir svarīgi aspekti katram auto īpašniekam. Tiešsaistes rīks ļauj pieteikt servisa apmeklējumu – patīkams sīkums tiem, kuri labprāt izvairītos no zvanīšanas.

"Neskatoties uz šī gada sarežģītajiem apstākļiem, "ŠKODA" bijis augošs zīmols un palielinājis savu tirgus daļu, iekļūstot "Top3" starp populārākajiem auto zīmoliem Latvijā. Mūsu iedzīvotāju vidū populāri ir SUV modeļi – "Karoq", "Kodiaq" un "Kamiq". Neiztrūkstoša interese tiek novērota arī par jaunākās paaudzes "Octavia" modeli, kas prezentēts pirms gada. Visus iepriekšminētos modeļus, kā arī citus var apskatīt virtuālajā tūrē, neizejot no mājām vai biroja. Protams, mēs turpinām darboties arī fiziskajā vidē, bet virtuālā tūre ir tikai viens no rīkiem, kā palīdzēt klientiem pieņemt informācijā balstītu, pārdomātu lēmumu. Ar virtuālās tūres palīdzību mēs esam kļuvuši vairāk pieejami un atvērtāki klientam," uzsver Kristīne Nesaule.