Vērtīga, latviska, sātīga – asinsdesa

No ārpuses nedaudz kraukšķīga un trausla, bet iekšā – aromātiska, bagātīga un ar raksturu – tāda ir latviešu novembra ēdienkartes karaliene - asinsdesa. Pēc senām tradīcijām tā tika celta galdā, svinot ražas novākšanu, savukārt, agrāk Ziemassvētku periodā puiši pat esot sacentušies asinsdesu ēšanā. Vai tu šoruden jau mielojies ar "Rēzeknes gaļas kombināta" asinsdesu?

Asinsdesas vizītkarte

- Pamatā tiek gatavotas no putraimiem, asinīm un dažādām piedevām.

- Satur augstvērtīgas olbaltumvielas un ogļhidrātus.

- Lielākoties pasniedz ceptu, karstu kopā ar brūkleņu ievārījumu vai skābo krējumu.

- Asinsdesas pazīstamas arī citur pasaulē, angliski runājošās valstīs tās dēvē par melnajiem pudiņiem (black pudding), tiek celtas galdā arī Francijā un Beļģijā.

Kāpēc ēst asinsdesas?

Rudens un ziemas periodā ēdienkarti ieteicams papildināt ar dzelzi saturošiem produktiem, jo tie stiprina mūsu imunitāti un pasargā no dažādām rudens saslimšanām. Lai gan mūsdienās par dzelzs nozīmi uzturā tiek runāts daudz, joprojām daudzi iedzīvotāji cieš no tā nepietiekamības. Asinsdesas ir garšīgs veids, kā organismu papildināt ar šo tik svarīgo elementu, jo 100 grami asinsdesas satur 8,9 miligramus dzelzs. Noderīgi arī zināt, ka pieaugušam vīrietim dienā nepieciešams uzņemt 8 mg dzelzs, bet sievietei – 18 mg. Līdz ar to, dienā apēdot 100-200 gramus asinsdesas, uzņemam diennakts nepieciešamo dzelzs daudzumu.

Taču dzelzs nav vienīgā asinsdesu vērtība. Asinsdesās lielākoties ir arī putraimi vai grūbas. Grūbas ir bagātīgs ogļhidrātu, olbaltumvielu, minerālvielu un vitamīnu avots.

SVARĪGI! "Rēzeknes gaļas kombināta" asinsdesas tiek pagatavotas no Latvijā audzētas cūkgaļas, tām netiek pievienotas E vielas, tās ir pildītas dabīgā apvalkā un satur daudz proteīna. Asinsdesu sastāvā ir pērļu grūbas no zemnieku saimniecības "Kotiņi".

Kā top asinsdesas?

Agrāk asinsdesas tika gatavotas katrās lauku mājās, tas bija teju pašsaprotams notikums pēc cūku bērēm. Parasti tika sagatavota liela kaudze asinsdesu, ar ko ģimene mielojās vairākas nedēļas. Šobrīd gan šīs tradīcijas ir ievērojami mazinājušās, taču nu par šo garšu saglabāšanu rūpējas gaļas pārstrādes uzņēmumi – tostarp arī "Rēzeknes gaļas kombināts". Klasiskā recepte, lai arī nav pārlieku sarežģīta, tomēr ir laikietilpīga. "Rēzeknes gaļas kombināta" tehnologiem ir sava recepte asinsdesām, kas, protams, pilnīgi netiek atklāta. Taču varam pačukstēt, ka asinsdesu pagatavošanā tiek izmantotas dzīvas asinis, nevis hemoglobīna pulveris. Ik gadu vislielākais pieprasījums pēc asinsdesām ir novembra, decembra mēnešos.

Kā cept asinsdesas?

Tradicionāli, protams, asinsdesa pirms pasniegšanas tiek apcepta uz pannas. Svarīgi atcerēties, ka pirms cepšanas desa ir jāsadursta ar dakšiņu, lai cepšanās laikā tā nesaplaisātu un saturs nebirtu ārā. Atšķirībā no citiem produktiem, asinsdesas nevajag likt uz pilnībā sakarsētas pannas, jo lielais karstums arī var veicināt miziņas saplaisāšanu, tāpēc labāk desu likt uz siltas, ietaukotas pannas. Jācep no abām pusēm uz vienmērīgas uguns, līdz desiņu garoza kļūst kraukšķīga.

Vienkāršs un ātrāks pagatavošanas veids ir cepeškrāsnī. Ja gribat iegūt īpaši aromātisku ēdienu, pannā pirms cepšanas ir jāizkausē cūku tauki vai jāielej eļļa, taču nedaudz diētiskāks būs rezultāts, ja desiņas kārtosiet uz cepampapīra. Arī šajā gadījumā pirms cepšanas desu var ar otiņu nedaudz apsmērēt ar eļļu, tā garoziņa kļūs spīdīgāka un kraukšķīgāka. Uz cepšanas beigām temperatūru krāsnī vēlams paaugstināt līdz 200 grādiem, lai garoziņa tiktu pie sava kraukšķa.

Netradicionālāks asinsdesu pasniegšanas veids ir to flambēšana jeb aizdedzināšana pirms pasniegšanas. Parasti vispirms asinsdesa tiek pagatavota tradicionāli (apcepta pannā vai cepeškrāsnī), taču īsi pirms pasniegšanas desiņām pārlej brendiju vai citu stipru alkoholisko dzērienu un aizdedzina. Tas pasniegšanu noteikti padarīs svinīgāku, interesantāku un ādiņu padarīs kraukšķīgāku.

SVARĪGI! "Rēzeknes gaļas kombināta" meistari iesaka asinsdesu pasniegt siltu: cept uz pannas, grila vai cepeškrāsnī 10-15 minūtes 180° grādu temperatūrā. Bez tam – "Rēzeknes gaļas kombināta" asinsdesas nesen tikušas pie jauna, īpaši gaumīga iepakojuma, tāpēc būs arī lieliska dāvana, ko nosūtīt mīļajiem novembra svētkos.