Vieta, kur prot palutināt – barona cienīga atpūta Igaunijas pierobežā

No rīta viesnīcas viesiem ir pieejamas bagātīgas brokastis, pirms kurām noteikti nevajadzētu laist garām iespēju vēl izbaudīt možu rīta peldi vai pasildīties kādā saunā. Tāpat noteikti vērts izstaigāt pili un uzkāpt pils tornī, no kura paveras iespaidīgs skats uz apkārtni, bet pats kāpiens pa torņa trepītēm ir kā mazs ceļojums laikā.

Dodoties prom no Tāgeperas pils – aprūpētam un apčubinātam kā pašam baronam – noteikti ir vērts piestāt ezera krastā nelielajā ciematiņā pils pakājē un atskatīties uz lepno namu, kas cienīgs un aicinošs paceļas kalnā, aicinot atgriezties.

Starp citu, aplūkot Tāgeperas pili, ieturēt tur maltīti vai atpūsties SPA un saunu kompleksā var ikviens, tamdēļ ir vērts to iekļaut savā maršrutā arī tad, ja nakšņošana plānota citviet. Ūdens atpūtas komplekss ir pieejams ik dienu no 9 līdz 22, bet restorāns no svētdienas līdz ceturtdienai darbojas no 12 līdz 23, un piektdienās un sestdienās tā darba laiks ir no 12 līdz pat pusnaktij. Ar restorāna ēdienkarti iespējams iepazīties šeit.